Britney Spears divorțează după 14 luni de căsnicie. Vedeta pop a fost deja căsătorită de trei ori | FOTO

Conform Variety și News, vedeta pop va fi reprezentată la divorț de o echipă importantă de avocaţi de la Hollywood.

Spears a angajat-o pe avocata de top a vedetelor în materie de divorţuri, Laura Wasser, şi va continua să lucreze cu influentul avocat Mathew Rosengart, un fost procuror federal care a ajutat-o să se elibereze de tutelă, scrie Variety.

Căsătoria cu Sam Asghari

Asghari - un antrenor, model şi actor care a apărut în emisiunile „Black Monday” şi „Hacks” - a cerut-o în căsătorie pe Spears în septembrie 2021. Cuplul s-a căsătorit în iunie 2022.

Cei doi au avut o relație care a durat cinci ani. Ei s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului „Slumber Party”, o piesă de pe albumul „Glory” al lui Britney.

Când Spears s-a logodit cu Asghari, aceasta se afla încă sub tutelă.

Atunci când a depus mărturie spre sfârşitul celor 13 ani de tutelă, Spears și-a împărtăşit dorinţa de a se căsători cu Asghari şi de a avea mulţi copii, susținând că nu avea permisiunea de a face asta, deoarece finanţele sale şi, în esenţă, fiecare aspect al vieţii sale erau controlate de tutorele ei - tatăl ei, Jamie Spears.

„Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în faţa judecătorului, în iunie 2021.

Spears şi Asghari s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private la casa lui Spears din Thousand Oaks, California, în faţa a aproximativ 60 de invitaţi, printre care Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore şi Paris Hilton. Tatăl ei, mama şi sora nu au fost prezenţi.

Britney Spears a fost căsătorită de trei ori

Britney Spears este deja la a treia căsătorie.

În aprilie 2022, cu două luni înainte de a se căsători, Spears şi Asghari au anunţat că aceasta era însărcinată. În luna următoare, cântăreaţa a spus că a pierdut copilul.

Superstarul are doi fii adolescenţi, Sean şi Jayden, cu cel de-al doilea soţ al ei, Kevin Federline, fostul ei dansator de rezervă cu care a fost căsătorită între 2004 şi 2007. Cuplul a apărut în propriul reality show, „Britney and Kevin: Chaotic”, în 2005.

Prima căsătorie a cântăreţei a fost cu prietenul ei din copilărie, Jason Alexander. Căsătoria a fost însă anulată în 2004, după doar 55 de ore de la oficializarea ceremoniei.

În 2022, Alexander a stricat nunta lui Spears cu Asghari şi a fost arestat pentru că a intrat fără drept în casa ei.

Sursa: News.ro, Variety Dată publicare: 17-08-2023 08:38