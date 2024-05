Concertele Coldplay de la București vor fi sustenabile. Publicul va produce energie dansând pe o podea cinetică

Fanii aflați pe stadion vor putea produce energie pentru concert dansând pe o podea cinetică, vor fi folosiți combustibili alternativi ecologici, iar ambalajele de plastic de unică folosință vor fi interzise, a declarat, la PRO Verde, Roxana Cojocaru, Manager de Sustenabilitate pentru concertele Coldplay din România.

Ea a explicat că “ambiția este să nu avem plastic de unică folosință” în cadrul celor două concerte, programate pentru 12 și 13 iunie, pe Arena Națională.

Fanilor li se va permite accesul pe stadion cu ambalaje reutilizabile de plastic, pe care le vor putea umple cu apă, gratuit. Pe de altă parte, băuturile din zona barurilor vor fi servite doar în pahare reutilizabile.

Ciprian Stănescu: Ce legătură are Coldplay cu sustenabilitatea și cum au pornit oamenii de acolo să se uite mai atent la toată povestea asta foarte mare, numită sustenabilitate?

Roxana Cojocaru: Avem impresia că sustenabilitatea are legătură doar cu anumite domenii, când de fapt, ea are legătură cu toate, iar industria de entertainment nu face excepție. Au conștientizat într-o zi că și concertele lor au un impact asupra mediului, și criza climatică este una reală. Drept urmare, timp de doi ani au lucrat cu experți de mediu din întreaga lume și au construit o strategie pentru a o implementa pentru acest turneu care este acum în al doilea an, ambiția lor fiind să reducă amprenta de bioxid de carbon cu 50% față de turneul din 2016-2017.

Ciprian Stănescu: Sună foarte complicat și foarte ambițios. Tu ai rolul de manager de sustenabilitate pentru concertele din 12 și 13 iunie, unde nu mai sunt bilete, oricum. Ce înseamnă? Cum organizezi un concert mai sustenabil sau un eveniment, în definitiv?

Roxana Cojocaru: În primul rând, trebuie să-ți dorești asta, trebuie să îți setezi intenția de a organiza un astfel de eveniment și după aceea trecem la operațional, stabilind o strategie și găsind partenerii cu care tu vrei să implementezi. Iar concret cum fac ei asta: lucrează cu promoter-ul lor international, Live Nation, care are, începând de acum câțiva ani, și o divizie Green, ei lucrând atât cu Coldplay și cu alți artiști, ajutându-i să reducă amprenta de CO2 ale concertelor lor.

Iar Green Nation lucrează cu organizatorii locali, în acest caz cu Emagic în România. Modalitatea prin care fac asta, foarte operațional, este că așa cum există un ”rider tehnic” în limbajul de specialitate însemnând o listă cu toate necesitățile tehnice ca acel concert să se întâmple, ei au venit cu noutatea de ”rider de sustenabilitate” și ”rider de inclusivitate”.

Ciprian Stănescu: Care e cea mai mare ambiție a concertelor Coldplay în România din perspectiva asta a mediului, a sustenabilității de mediu?

Roxana Cojocaru: Sustenabilitatea, de fapt, nu e un subiect atât de sexi pe cât sună, ci este the dirty job. Adică ne uităm la gunoi - ce fel, cum colectăm selectiv, câte deșeuri generăm? Ce se întâmplă cu gunoiul după aceea? Iar ambiția noastră este ca aproape zero la sută din gunoi să ajungă către groapa de gunoi. Vor exista suficient de multe coșuri pentru a colecta selectiv, iar aici este nevoie, bineînțeles, de implicarea tuturor participanților, pentru a avea grijă unde să pună hârtia sau alte deșeuri.

Ciprian Stănescu: Ce zici tu e că acest concert poate să devină un vehicul educațional pentru participanți dintr-o perspectivă de mediu?

Roxana Cojocaru: Da, asta fiind chiar una dintre ambițiile pe care ei le-au setat încă de la început. Au zis cum pot folosi platforma pe care ei o au astfel încât să-și educe publicul despre asta. Drept urmare o să și găsiți diferite informații despre sustenabilitate în timpul concertului.

Ducându-mă un pic înapoi: unu, gunoiul, cum îl colectăm? Ce se întâmplă cu el după? Pot fi inclusiv subiecte legate de materialul sacilor de gunoi.

Doi, apa. Apa este unul dintre cele mai importante subiecte din cadrul unui eveniment, și el nu vizează doar oamenii care participă la concert, ci inclusiv cele 2000 de persoane care fac parte din staff. Asta înseamnă că trebuie să te uiți la soluții personalizate pentru fiecare categorie în parte, deoarece sunt foarte diferite.

Avem sute de oameni care asigură paza și protecția, oameni care asigură curățenia, voluntari. Care sunt soluțiile pe care le vizezi, pentru fiecare categorie în parte?

Ambiția este să nu avem plastic de unică folosință în cadrul acestui concert. Iar soluțiile identificate sunt pentru apă. 1. Există apă pe care participanții o pot bea gratuit. Asta înseamnă că vom permite accesul cu sticle reutilizabile doar de plastic, nu de unică folosință, de plastic reutilizabile - nu din sticlă, din ciob sau din metal, pentru că există un risc de securitate.

Oamenii pot și cumpăra din zona barurilor apă sau alte băuturi, care vor fi turnate în pahare reutilizabile.

Ciprian Stănescu: Concertele de genul acesta consumă multă energie. Noi, la Pro Verde, suntem o emisiune - și multe din emisiunile Știrile Pro TV și Pro TV - sunt sustenabile, dar e o dimensiune enormă de tehnică aici, de sunet, lumini, curent. Ce se întâmplă, cum faceți?

Roxana Cojocaru: Publicul va avea posibilitatea să găsească o podea cinetică pe care vor dansa și vor produce energie, sau câteva biciclete care, la fel, vor produce energie.

Și acum suntem în căutare și de surse alternative de combustibil, mai precis de ulei vegetal hidrotratat, nefiind foarte ușor de găsit în România.

De asemenea, Coldplay a construit și niște baterii pe care ei le folosesc în turneu. Dar, a propos de întrebarea ta, un lucru la care ei se uită, sunt și sursele de energie pe care locațiile în care se desfășoară concertele le folosesc și asta mă duce cu gândul la faptul că absolut toată lumea trebuie să fie implicată, de la autoritățile publice, la felul în care sunt construite clădirile, la felul în care ar trebui să consulte organizatorii de concerte în momentul în care construiesc facilități care pot fi folosite pentru mai multe scopuri.

Ciprian Stănescu: Partea de educație, că m-aș întoarce un pic la ea, mi se pare că deschide o nouă fereastră prin care entertainerii (că sunt actori, că sunt muzicieni ș.a.m.d.) pot să aibă un rol în educația de sustenabilitate și educația de mediu. Care ar fi mesajul pe care cei de la Coldplay vor să-l transmită și în România?

Roxana Cojocaru: Prima etapă este cea de conștientizare. Ei au construit împreună cu un partener, o aplicație pe care participanții la concert pot să o folosească, iar acolo, adăugând distanța de unde vii și locația concertului, poți să vezi care este amprenta de CO2 a călătoriei tale. Asta înseamnă că e important în primul rând să ne gândim la faptul că acțiunile noastre au un impact asupra mediului și asta mi se pare că reușesc ei să facă foarte bine, într-un mod extrem de prietenos și cu o poziționare corectă.

Nu au zis niciodată că au soluțiile perfecte sau ce fac ei este adevărul absolut, ci spun așa cum este sustenabilitatea: o muncă în desfășurare. Și mai mult decât atât, chiar acum lucrează la un studiu ale cărui concluzii vor fi lansate în luna iulie, care este impactul industriei de entertainment asupra mediului și schimbărilor climatice. Fac asta împreună cu MIT și alte două companii, iar toate soluțiile vor fi folosite open source.

Ciprian Stănescu: Deci un fel de pionieri ai industriei.

Roxana Cojocaru: Mai sunt și alte festivaluri și formații care au inițiative în această direcție. Doar că ei sunt primii care au lansat până acum un raport de sustenabilitate și inclusiv în luna februarie au lansat un update, spunând că sunt la 47% din reducerea amprentei CO2 față de 50% așa cum și-au dorit.

Toate soluțiile acestea vizează întreaga perioadă, nu doar cele două zile, însemnând aproape 10 zile în care și montăm și demontăm (echipamentele și scena – n.r).

Și există anumite categorii pe care le-am primit de la ei - pentru că au nevoie de consistență în felul în care măsoară amprenta pentru toate concertele lor, însemnând toate kilogramele de gunoi, tipurile de energie folosite, apă, dacă folosim plastic, ceea ce reușim să nu facem.

Dacă avem opțiuni vegane și vegetariene pentru mâncare, fiecare furnizor de mâncare care va fi prezent acolo a primit un ghid pe care trebuie să-l implementeze, însemnând că nu pot folosi ambalaje de unică folosință cum sunt împachetate, ketchup-ul sau muștarul, tipurile de tacâmuri pe care le folosesc fiind doar compostabile, ș.a.m.d.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: