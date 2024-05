(P) Enayati Medical City anunță extinderea în nordul Capitalei și creștere de 46% pe primul trimestru al 2024

În primul trimestru al anului 2024, compania a înregistrat o creștere de 46% a veniturilor față de 2023 din abonamente medicale și îngrijire spitalizată pe termen lung și preconizează atingerea unei cifre de afaceri de 80 de milioane de euro până la finalul anului 2026.

Noi Locații în Nordul Capitalei

Pentru a răspunde cererii crescute de servicii medicale de înaltă calitate, Enayati Medical City va avea două noi locații în nordul Bucureștiului, dedicate mamei și copilului:

· Policlinica Băneasa, deschisă din aprilie 2024: Localizată pe Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 5b, București. Aceasta este destinată mamei și copilului, completând portofoliul existent al Enayati Medical City cu locații de top în Arcul de Triumf și Sisești, și oferind acces facil la servicii medicale specializate.

· Spital de Obstetrică și Ginecologie: Situat tot în Băneasa, acest spital va include o maternitate modernă, destinată să ofere îngrijire medicală de excelență pentru mame și copii.

Creștere Economică și Servicii Diversificate

Enayati Medical City a raportat o creștere semnificativă în cererea pentru diverse servicii medicale în primul trimestru al anului 2024:

· Abonamente medicale: +60%

· Venituri Enayati Hospital: +30%

· Enayati Home (îngrijire rezidențială pentru vârstnici): +50%

· Venituri totale pentru orașul medical: +45%

Calitatea Serviciilor și Inovația

Abonamentele Enayati Medical City se disting pe piață prin calitatea superioară și flexibilitatea pe care le oferă. Acestea combină avantajele asigurărilor de sănătate cu cele ale abonamentelor medicale, asigurând acces prioritar la medici, acoperire extinsă și o orientare clară spre nevoile pacienților.

Pe lângă extinderea fizică, Enayati Medical City a înregistrat o creștere remarcabilă a cererii pentru serviciile de recuperare, medicină internă și îngrijire medicală pe termen lung pentru cazuri complexe. De altfel, Enayati Hospital a devenit în ultimul an locul în care se gestionează cu preponderență cazuri grave și foarte grave, care au nevoie de îngrijire pluridisciplinară, ajungând aici pacienți trimiși din sistemul de stat și din privat, cazuri ce nu pot fi gestionate decât într-un spital ca acesta. Parteneriatul cu Memorial România din orașul medical este unul benefic în primul rând pentru pacienți.

Dr. Wargha Enayati, fondatorul Orasului Medical: "În urmă cu 3 ani, când am deschis Enayati Medical City, am pus un pariu cu sistemul de sănătate din România că primul oraș medical va avea creșteri susținute și accelerate până când își va atinge maturitatea. Practic, în 2024, ne apropiem de atingerea acestui potențial de creștere și ne consolidăm poziția pe piața serviciilor medicale dedicate bolnavilor cu patologii complexe care au nevoie de îngrijire pe termen lung, dar și de recuperare în același timp. Extinderea planificată vine ca răspuns la cererea tot mai mare legată de calitatea serviciilor medicale oferite sub brandul Enayati Medical City. După pacienții care au nevoie de îngrijire pe termen lung, închidem cercul cu policlinica și spitalul dedicate mamei și copilului. Prima deschidere a fost în aprilie 2024."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 20-05-2024 15:44



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.