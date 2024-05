Horoscop lunar 20 mai - 21 iunie 2024, cu Neti Sandu. Ce urmează pentru zodii când Soarele traversează zodia Gemeni

În primul rând, soarele intră în zodia Gemenilor și după aceea intră marele benefic Jupiter în zodia Gemenilor pentru un an. Soarele intră pentru o lună de zile, așa cum face în fiecare zodie și de pe 20 mai până pe 20 iunie avem traversarea Soarelui prin zodia Gemeni. După aceea avem pe 23 Lună Plină în Săgetător, opusă cu Soarele din zodia Gemeni. În aceeași zi intră Venus în zodia Gemenilor. Practic toate planetele care au stat ciorchine în Taur se mută rând pe rând în zodia Gemenilor.

Deci va fi cu totul altă mâncare de pește, ca să zic așa, și Luna de aici, din zodia Săgetătorului, pe fondul ăsta de Lună Plină, face o poziție și cu Soarele și cu Jupiter și cu Venus. Venus face o poziție cu Jupiter, care este acolo din 25 mai, adică noaptea, și de aia în multe apare și pe 26. E trecut cam pe 26 că e spre 12. E un tumult acolo în sfera comunicării. Deci Soarele este cel care pășește prima dată în zodia Gemenilor și dă tonul schimbărilor în sfera asta a comunicării, noi practic trebuie să învățăm. În fiecare an învățăm, facem modulul ăsta de comunicare și după aceea dăm examen. Acum avem o lună cu Soarele în Gemeni și un an de zile Jupiter. Deci comunicarea va fi dusă la alt nivel. E un masterat, un doctorat în comunicare pentru fiecare dintre noi.

Deci noi în fiecare an suntem cu Soarele în Gemeni, cu Soarele în Rac, și tot așa. Practic repetăm niște lecții până le învățăm pe dinafară. Dar acum avem un master-class, ca să zic așa, cu Jupiter în Gemeni.

Deci comunicarea, actele, mentalul, relațiile de grup cu vecinii, cu frați, surori, nepoți și trebuie să dezvoltăm aceste relații să funcționăm bine și în relația de grup. Adică poate ne-am retras prea mult în calculator, în munca de acasă, dar acum, gata, trebuie să să ieși mai des la plimbare, că Gemenii sunt casa drumurilor scurte, a mersului și pe jos, dar și pe două roți. Avem foarte multe de făcut, dar în principiu trebuie să ne înțelegem mai bine cu grupul. Deci asta trebuie să învățăm, să funcționăm în formula de grup. Adică lăsăm orgoliile la o parte și încercăm să ținem cont de celălalt.

Horoscop lunar - Gemeni

Luna aceasta începe furtunos așa cu această Lună Plină în Săgetător, cu Soarele în Gemeni și după ce a intrat Soarele vine Venus și după aceea și Mercur, iar Jupiter e deja acolo. Deci sunt mai multe planete care le dau posibilitatea să aibă succes la școală, să facă o platformă, să zicem, online pe care să funcționeze, să vorbească, să țină conferințe, să vândă ceva, să promoveze ceva.

Deci ei pot face mai multe lucruri, adică pot dezvolta, cum am zis, comunicarea și să vorbească, să devine influenceri sau să facă orice altceva să promoveze. De asemenea pot călători, pot înființa diverse grupulețe în care să se manifeste și să aibă succes. După aceea școala, actele, deplasările în scop de învățământ, asta le poate fi de folos. Pot face tabere speciale în care să experimenteze lucruri noi și poate se duc în team-buildinguri sau în ieșiri de weekend, tot așa cu prietenii, cum făceau probabil când erau la școală sau mă rog, cu grupul. .

După aceea se pot face afaceri, pentru că Gemenii se pricep la așa ceva. Pot avea colaborări și să câștige niște bani și multe alte lucruri care țin și de suflet.

Adică trebuie să fie ceva în care să se simtă bine, că acolo e Venus și Mercur, care e în domiciliu, trebuie să facă ceva foarte important, dar e neapărat nevoie să rezolve problemele de sănătate, pentru că Marte, de pe 9 iunie, intră în zodia Taurului. Acesta este cu o casă în urmă, iar asta reprezintă casa problemelor de sănătate. Și atunci, cum am mai zis, vizită medicală să se vadă ce se întâmplă acolo, pentru că deja sunt vreo patru planete în Gemeni și arată că sunt niște accente pe diverse lucruri pe care nu le-au corectat la momentul respectiv. Adică trebuie să țină cont de plămân, de respiratie, să nu fumeze, să nu alerge prea mult, să aibă grijă să se îngrijească, să nu răcească și cu mâinile.

Gemenii au accent aici pe zona asta a brațelor, a palmelor și trebuie să aibă grijă să se ducă la doctor, să vadă dacă e ceva. Poate să nu fie nimic. Poate ei au respectat toate regulile și atunci nu sunt probleme deloc, dar să verifice preventiv.

Horoscop lunar - Rac

La Rac sunt lucruri noi care țin de relația cu anturajul, pentru că Marte intră acolo în sfera relațiilor cu prietenii și asta înseamnă că poate renunță la cei pe care i-au văzut că nu au fost prompți în replică, prezenți de câte ori au fost invitați, și îi vor păstra pe cei fideli.

Pe de altă parte și ei au o problemă, poate una, poate mai multe, poate deloc, de sănătate, pentru că toate planetele din Gemeni reprezintă casa problemelor de sănătate cronică.

Așa și Gemenii sunt și casa dușmanului ascuns și atunci când se așteaptă mai puțin, se găsește cineva care să comenteze ceva despre ei. Nu înseamnă că o să-i afecteze, dar vreau să spun că sunt niște intrigi de culise acolo, care pot crea un disconfort emoțional, să zicem.

Mai sunt niște posibile schimbări în sfera carieră, pentru că la începutul intervalului, Marte e încă, până pe 9 iunie, în sfera socială, carieră și atunci e momentul în care ei pot opta pentru altceva, o afacere, un contract, ceva. Ar trebui să fie ceva interesant.

Și e o oarecare stabilitate așa, pentru că Saturn rămâne în semnul Peștilor și creează o punte de stabilitate cu Gemenii, dar el, din poziția aia de stabilitate, va face niște atacuri către sfera sănătății. Odată face cuadratură cu Venus, odată cu Mercur, în răstimpul ăsta, până pe 20 iunie, deci tot acolo ajungem că trebuie să aibă grijă de sănătate și de a lor, și de a celor din familie.

Horoscop lunar - Leu

La Leu avem o posibilitate de a face ceva nou, adică ei se regăsesc în ceea ce fac acum, au avut posibilitatea să capete un post important, un post de conducere, să fie o upgradare profesională. Și acum în zona aia intră Marte.

Până acum, toate planetel l-au rugat frumos pe Leu să se gândească să conducă el ceva, să gestioneze, să aibă un cuvânt serios de spus. Acum vine Marte și zice, eu te-am rugat și n-ai făcut, acum te oblig. Marte pune presiune pe Leu să facă ceva important, să facă o schimbare pe care poate el nu o vrea, că tocmai a căpătat ceva bun, dar trebuie să ia atitudine, deci trebuie să fie foarte atent la felul în care va reacționa, pentru că ei sunt impulsive, ca orice semn de foc, și atunci trebuie să gestioneze ca lumea o situație în care s-ar putea să trebuiască să fie șefi, să zicem.

După aceea mai sunt lucruri în formula de grup. Adică sunt niște societăți, niște organizații care au nevoie de ei și ei sunt încântați, sunt flatați de faptul că sunt căutați de oameni importanți și pot contribui acolo cu câte ceva. E bine pentru ei, capătă vizibilitate, extind relațiile, sunt mai prezenți pe scena socială, se întâmplă lucruri noi și frumoase pentru ei.

De asemenea, trebuie să fie atenți cu banii. Dar poate Marte ăsta acolo îi obligă să cumpere rapid o casă, că tot își doreau, sau să schimbe mașina, că a intervenit ceva sau e o oportunitate. Nu e vorba numai de șefie, ci pot să mai fie și alte lucruri neprevăzute și care să fie în favoarea lor.

Cu sănătatea stau bine, deocamdată nu au probleme decât pe acolo. Saturn e într-o zonă care face el ceva care nu se vede deocamdată, dar erodează în timp, deci trebuie să aibă grijă să fie și ei circumspecți și să se ducă preventiv la doctor.

Horoscop lunar - Fecioara

Pentru Fecioară avem în opoziție, tot așa, Saturn, care îi ține puțin la distanță de toată lumea, îi lasă să respire, iar asta îi ajută și-i și încurcă. Pentru faptul că uneori ai nevoie rapid să te ajute cineva, dar tocmai atunci nu se poate, din cauza lui Saturn, care pune distanță între tine și interlocutor. Dar partea compensatorie vine tocmai din zona planetelor din Gemeni, care reprezintă sfera carieră pentru Fecioară. Și atunci ei se pot bucura de un soi de recunoaștere și poate o recompensă financiară sau poate capătă un bonus, li se dă voie să plece în străinătate sau orice altă posibilitate bună.

Marte intră acum în sfera drumurilor lungi, unde până acum a fost Jupiter. Deci ei un an de zile au avut șansa să călătorească și în scop profesional, dar și personal, iar acum Marte preia locul ăsta de agenție de turism, ca să zic așa pentru Fecioară. Și e tocmai bine că pot continua, dacă au de gând să se ducă să aibă o vacanță de vis, să zicem.

Dar cele mai importante sunt posibilitățile din sfera carieră. E de făcut ceva, adică cineva se opune, dar vine altcineva, îngerul păzitor, ceva bun, și schimbă dinamica.

Horoscop lunar - Balanța

Balanțele trebuie să profite de perioada asta cu multe planete, același semn de aer cu al lor și atunci ar trebui să iasă din sfera aia de monotonie, care nu e pentru ei. Balanța are nevoie de puțină atenție, de puțină strălucire și nu s-a prea putut, dar acum planetele din Gemeni le dau acea luminozitate și un plus de optimism de care au nevoie.

Se pot deplasa cu ușurință, pot să lucreze sau să petreacă un timp în străinătate, poate îi invită cu ușurință cineva dintre prieteni sau poate au o perioadă cu mai mulți bani și atunci pot călători ei și se pot deplasa ușor. E vorba și de niște studii pe care le pot face, pentru că se întâmplă să fie o aglomerare de planete în sfera intelectului superior și atunci poate fac un masterat, poate fac alte module care să vină cu un plus de experiență, în completarea unor alte diplome și atunci ei pot să upgradeze în zona asta și să câștige un plus salarial, să fie mai bine plătiți, să facă mai multe lucruri, adică să aibă o diplomă de bază la care să adauge ceva care să conteze, pentru că poate e un alt tip de job nou, ceva care nu s-a mai făcut. Cam așa arată cu Jupiter acolo.

Jupiter vine o dată la 12 ani, deci trebuie să aducă ceva wow în sfera intelectuală și a lucrurilor care țin de studiile superioare. Scorpion de bine pentru scorpion, să zicem că sunt mai mulți

Horoscop lunar - Scorpion

Pentru Scorpion sunt mulți bani. Să începem cu asta. Adică ei pot câștiga din colaborări, poate mai intră un salariu de undeva, poate primesc o moștenire, poate vând ceva, poate capătă la capătul unui proces un teren, o casă, bunuri, diverse alte lucruri care să fie ceva neașteptat pentru ei.

Dar s-a cam dus bunăvoința celor cu care au avut de-a face tot anul și vor primi un Marte care va fi foarte recalcitrant, așa și impetuos. Adică șefii devin dintr-o dată mult mai exigenți, vor mai repede, mai mult, mai bine și mai frumos. Și același lucru se poate întâmpla în cadrul relațiilor parteneriale de acasă, cu partenerul de cuplu și să apară scene de gelozie. Poate pentru că lucrează mai mult și mai stău o oră în plus la serviciu. Poate nu e crezut sau poate nu mai e dispus partenerul, că e și el obosit, vrea atenție și vrea să fie acasă cum a fost până acum, dar lucrurile nu stau pe loc.

Planetele se mișcă să aducă tot timpul schimbare. Și atunci aici poate să fie problematic puțin în sfera partenerială, dar totodată, Marte ăsta poate aduce un partener pentru cei care nu au. Și atunci să fie cineva impunător.

Horoscop lunar - Săgetător

Săgetătorul ar trebui să aibă un an deosebit, pentru că marele benefic Jupiter va sta preț de un an de zile în sfera partenerială a Săgetătorului, în zodia opusă – Gemeni. Cum am zis la început, și ei se pot bucura de o mai bună colaborare și atenție din partea șefilor și totodată, relația partenerială are de câștigat dacă ea a decurs cum trebuie, dacă relația a fost construită cu bună înțelegere din partea ambelor părți. Adminterii, relația de cuplu are de suferit și atunci fiecare merge pe drumul lui și apare cine trebuie.

Deci Săgetătorul poate întâlni pe cineva care să-i fie companion de viață și să se căsătorească și totodată va avea parte de relații de parteneriat, de afaceri și care să meargă bine și să fie un plus și de imagine, dar și profesional și financiar. Ar trebui să fie bine.

Marte intră în sfera serviciului, unde până acum a fost Jupiter și le-a dat mult de lucru. Marte intră acum în locul lui și rămâne împreună cu Uranus și vor fi acolo niște proiecte noi pe repede-nainte, niște obligații, chiar niște provocări. Și înseamnă și niște probleme de sănătate pe care trebuie să le țină sub control, adică să se ducă la medic e nevoie. Marte nu e binevoitor când e vorba de sănătate, dar se poate să nu fie nimic dacă ei s-au îngrijit de câte ori a fost câte o atenționare.

Vor fi cheltuieli multe, dar și o șansă să primească o sumă importantă de bani, cu Marte intempestiv acolo. Dar punctul lor forte vor fi planetele din Gemeni, care vor crea niște prietenii, alianțe și diverse alte relații care să fie spre beneficiul Săgetătorului. Dar și el are multe de oferit și atunci ceilalți vor avea și ei de câștigat.

Horoscop lunar - Capricorn

Capricornul a avut stabilitatea acelor planete multe în zodia Taurului. Acuma va intra Marte, el trebuie să verifice relația cu copiii și cu partenerul de cuplu și Marte vrea să-l scoată la lecție, să-i dea extemporal și să-l întrebe dacă el a făcut ce trebuia, dacă i-a păsat de partener, dacă și-a făcut timp liber comun cu partenerul, așa va face și după aceea o să-i dea de lucru la serviciu.

Pentru că toată zona asta a Gemenilor activată înseamnă niște probleme de serviciu pe care nu le poate ignora. Poate vrea să plece în concediu, nu acum, puțin mai încolo, așa și sunt diverse alte proiectele care să-l prindă, care să-i placă. Și lui îi place să muncească și cred că important e și faptul că vor veni niște bani în plus de acolo și, chiar dacă nu vor veni bani, ce va fi important este că el va căpăta aprecierea și respectul șefilor, dacă el va onora sarcinile care i se dau.

În perioada asta, cu planete multe în Gemeni și cu Jupiter un an de zile acolo și o să îi tot dea Capricornul lui de lucru.

Horoscop lunar - Vărsător

Vărsătorul are tot așa procesul ăsta de regenerare, de întinerire, de reformatare și să facă lucruri noi și introspecții ca să vadă cum își poate îmbunătăți viața. Asta are de făcut. Vărsătorul în casa banilor îl are pe Saturn care când îi face mai zgârciți, când îi face mai generoși. Ei nu sunt zgârciți și de aia trebuie să învețe să păstreze banii. E foarte greu pentru ei, dar cumva Saturnu o să-i oblige să învețe lecția asta.

Planetele din zodia Gemenilor e așa ca și cum ai deschide o fereastră și ar intra aer și s-ar aerisi bine de tot și ar fi la malul mării și ar respira din briză. Și e o lungă respirație de bine pentru Vărsător și este casa dragostei și atunci ei pot întâlni pe cineva care să-i completeze frumos și să-i facă să fie mai optimiști, să se simtă mai bine în pielea lor, stima de sine să crească. Poate își doresc copiii. E o perioadă bună pentru copiii. Jupiter stă un an de zile acolo și e casa hobby-urilor și atunci poate descoperă încă ceva, că ei oricum au multe valențe și poate că mai descoperă încă ceva sau pun în practică acum ce au ei de făcut și e o mare deschidere pentru ei.

Cu toate planetele comasate acolo în studia Taurului, care erau la o aruncătură de băț cam încordată pentru ei, vine acum un an de zile ca o destindere. O dată e contracție, o dată e destindere, acuma e destindere pentru ei.

Horoscop lunar - Pești

Pentru Pești e bine că au posibilitatea să fie mai comunicativi. Ei au avut lecția asta până acum, cu planetele care au stat acolo în zodia Taurului. Acuma e ca și cum ar da examenul final, pentru că vine Marte și îi pune să dea extemporal cu ce au înțeles din acel Jupiter care a stat un an de zile și le-a dat posibilitatea să se exprime. Deci ei au avut nevoie de o libertate de exprimare, dar în același timp Saturn a zis dar cu restricții, li s-a pus un filtru și atunci ei nu au putut să fie cât ar fi vrut de deschiși. Nu e momentul acum. O să fie alt context în care ei or să poată să facă treaba asta.

Marte o să le dea un motiv să meargă mai mult să călătorească, poate vor să reia mersul cu trenul sau cu motocicleta, sau vor să învețe ceva nou, poate se apucă de ceva nou. Și asta pentru că vor să scape de monotonie. E ceva pe care ei nu l-au cunoscut până acum și vor să să-și ofere o posibilitate de a face ceva care să le meargă la suflet, să facă ceva prin care să descarce niște tensiuni și după aceea vor mai aduce unele îmbunătățiri în casă.

Pot să zic că nici ei nu au știut să păstreze banii. Peștii nu sunt strângători și atunci și-au dat voie să fie cheltuitori, să fie generoși cu toată lumea. Acum Saturn îi obligă să învețe. A venit un consilier financiar și le-ai zis uite, dacă strângi banii aici poți să faci asta, să investești în partea aia, nu știu ce. Și atunci, odată învățată lecția asta, poate au reușit să facă un capital și să facă ceva pentru casă. Ei pot să-și schimbe mașina, pentru că Saturn înseamnă ceva serios, care rămâne în viață, adică cumperi o casă, o mașină și de-aia sunt mai atenți cu banii familiei.

Horoscop lunar - Berbec

La Berbec ce era de declanșat s-o fi declanșat. Probabil că Marte a stat acolo și stă până pe 9 iunie și are de făcut niște schimbări radicale. Ei au avut șansa să fructifice câștigurile financiare și să facă ceva cu ele. Să cumpere tot așa o casă, un teren, să călătorească, să se bucure de o libertate financiară.

Toate planetele alea, multe din zodia Taurului, le-au dat posibilitatea celor din Berbec să facă ce și-au dorit cu banii. Acum ei trebuie să învețe să comunice, pentru că ei doar dădeau ordine și gata. Restul se subînțelegea. Nu se mai subînțelege. Ei trebuie să spună clar și răspicat și să asculte și ce zice celălalt. Ei în continuare pot să facă niște studii și să își completeze acolo palmaresul lor de cunoștințe și să se ocupe și de copii, că poate au nevoie să fie duși la o sală de sport, dar și ei pot să facă mișcare și să strângă relațiile cu rudele apropiate, frați, surori, nepoți sau cu colegii și vecinii.

Horoscop lunar - Taur

Taurul va avea un an financiar foarte bun, foarte frumos, dar cu condiția ca el să aibă în continuare grijă de banii lui și de banii familiei. Pentru că pe cât de ofertantă e zona asta a Gemenilor, cu multe planete, pe atât de atacată va fi periodic de Saturn care stă cu bățul pe ei.

Da deci multe planete din Taur s-au mutat în zodia Gemenilor și asta înseamnă casa banilor Taurului. El trebuie să fructifice tot ce a acumulat în decursul acestui an, din mai trecut până acum, și după aceea vine Marte ca să regleze niște lucruri. El a muncit foarte mult, acuma trebuie să vadă dacă s-a îngrijit de sănătate sau dacă trebuie să se ducă la doctor.

Acolo vor rămâne Marte și Uranus, care are multe de detonat pe acolo, de făcut focuri de artificii, surpriză după surpriză. De asemenea, Marte înseamnă și posibilitatea de a cumpăra ceva scump poate să fie o mașină, pot să înceapă niște lucrări pe acasă. Acuma fiecare are alt ascendent și cine știe. Cert este că Marte e o super putere, e un plus, e un bust de energie cu care el trebuie să facă ceva. Marte e ca un recuperator acum trebuie să vină după ce au trecut toate planetele și să facă curat pe acolo. Sfera financiară e foarte activate și poate să intre în combinații de afaceri. Da, că flerul lui în afaceri va funcționa.

