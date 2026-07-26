Salată de dovlecei, alternativa mai sănătoasă a salatei de vinete. Trucul simplu ca să nu iasă apoasă

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salata de dovlecel
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Salata de dovlecei este o alternativă gustoasă și mai ușoară la clasica salată de vinete. Se prepară simplu, poate fi făcută cu maioneză sau cu iaurt grecesc și se potrivește atât la micul dejun, cât și la o masă rapidă. 

autor
Mădălina Cristea

Ca să iasă fină și cremoasă, dovleceii trebuie scurși foarte bine, iar acest pas simplu face toată diferența.

De ce este salata de dovlecei o alternativă mai ușoară la salata de vinete

Dovlecelul are puține calorii și conține multă apă. O sută de grame de dovlecel crud au aproximativ 17 calorii și aproape 95% apă, în timp ce aceeași cantitate de vânătă are în jur de 25 de calorii și aproximativ 92% apă. Diferența nu este foarte mare, iar ambele legume pot face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Salata de dovlecei devine o variantă mai ușoară mai ales prin modul de preparare. În salata de vinete, multe dintre calorii pot veni din ulei sau maioneză, nu din leguma propriu-zisă. Vânăta absoarbe ușor uleiul, în timp ce dovlecelul bine scurs devine cremos și are nevoie de mai puțin sos. Dacă folosești iaurt grecesc simplu în locul unei cantități mari de maioneză, obții un preparat cu mai puține grăsimi și mai multe proteine. Totuși, salata de dovlecei nu este automat dietetică. Multă maioneză, uleiul în exces, brânzeturile grase sau porțiile mari pot crește rapid numărul de calorii.

Dovlecelul oferă vitamina C, potasiu și cantități mai mici de vitamine din grupa B. Coaja este comestibilă și păstrează o parte dintre nutrienți, așa că dovleceii mici sau mijlocii, bine spălați, nu trebuie curățați. Dovleceii foarte mari pot avea coaja tare și semințe dezvoltate. În acest caz, coaja și partea din mijloc pot fi îndepărtate înainte de gătire.

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Dovlecelul are un gust blând și nu trebuie copt pe flacără sau curățat cât este fierbinte. Poate fi ras și gătit câteva minute în tigaie sau fiert la abur, apoi scurs foarte bine. Un dovlecel cu gust foarte amar trebuie aruncat. Amăreala puternică poate indica o cantitate mare de cucurbitacine, substanțe naturale care pot provoca probleme digestive.

Ingredientele de bază pentru o salată de dovlecei cremoasă și fină

Pentru o salată reușită, alege dovlecei mici sau mijlocii, tari, cu coaja netedă și fără pete moi. Cei foarte mari au mai multe semințe și un miez mai apos, dar pot fi folosiți dacă îndepărtezi partea din mijloc. Pentru patru-șase porții de aperitiv ai nevoie de aproximativ un kilogram de dovlecei cruzi.

Dovlecelul este ingredientul principal, iar gustul poate fi completat cu puțină ceapă sau usturoi. Ceapa albă amintește mai mult de salata de vinete, cea roșie este mai dulce, iar ceapa verde are un gust mai proaspăt. Toac-o foarte mărunt și folosește două-trei linguri. La un kilogram de dovlecei sunt suficienți unul sau doi căței de usturoi.

Pentru partea cremoasă poți folosi maioneză, iaurt grecesc sau un amestec din cele două. Maioneza oferă un gust mai bogat, iar iaurtul face salata mai ușoară. O variantă echilibrată este să amesteci o parte maioneză cu una sau două părți iaurt. Alege un iaurt simplu, fără zahăr sau arome, și cât mai gros. Dacă are mult zer, lasă-l într-o sită fină timp de 20-30 de minute. În acest fel, salata nu va ieși apoasă.

Pentru gust mai ai nevoie de sare, piper, puțină zeamă de lămâie și, opțional, o linguriță de muștar. Zeama de lămâie se adaugă treptat, pentru că poate subția salata. Poți folosi și puțină coajă rasă de lămâie, care oferă aromă fără să adauge lichid. Muștarul se potrivește mai ales în varianta cu iaurt.

Dacă folosești doar iaurt, poți adăuga și o linguriță de ulei de măsline, dar nu este obligatoriu. Pentru pregătire sunt utile o răzătoare mare, o strecurătoare și un prosop curat sau un tifon alimentar. Evită blenderul, fiindcă poate transforma dovlecelul într-un piure prea moale și apos. După gătire, este suficient să-l toci sau să-l zdrobești cu furculița.

Rețeta pas cu pas: Cum se prepară salata de dovlecei cu maioneză sau iaurt grecesc

Cantitățile sunt pentru patru-șase porții. Dovlecelul ras și gătit scurt oferă control bun asupra apei și aromă concentrată, scrie Foodnetwork.com.

Ingrediente:

·     1 kilogram de dovlecei mici sau mijlocii;

·     1 linguriță rasă de sare pentru scurgere;

·     1-2 căței de usturoi sau 2-3 linguri de ceapă tocată foarte fin;

·     1 linguriță de muștar, opțional;

·     1-2 lingurițe de suc de lămâie și puțină coajă rasă, după gust;

·     piper proaspăt măcinat;

·     1 linguriță de ulei pentru tigaie, opțional;

·     mărar sau pătrunjel, opțional.

Cu maioneză: 120-150 de grame, începe cu 100 de grame și mai adaugă numai dacă este nevoie.

Cu iaurt: 180-220 de grame de iaurt grecesc simplu și gros, opțional cu o linguriță de ulei de măsline.

Varianta mixtă: 60-80 de grame de maioneză și 100-150 de grame de iaurt grecesc.

1.  Spală-i bine și taie capetele. Păstrează coaja dacă este fragedă. Dacă dovleceii sunt foarte mari, curăță-i și scoate centrul cu semințe.

2.  Dă dovleceii pe răzătoarea mare, pune-i într-o strecurătoare și amestecă-i cu lingurița de sare. Lasă-i 20-30 de minute deasupra unui bol.

3.  Presează cu lingura, apoi strânge dovlecelul într-un prosop curat și stoarce până când nu mai curge lichid. Acesta este trucul principal pentru o salată care își păstrează consistența.

4.  Pune dovlecelul într-o tigaie largă. Dacă tigaia nu este antiaderentă, adaugă o linguriță de ulei. Gătește 7-10 minute la foc mediu, amestecând. Dovlecelul trebuie să fie fraged, iar compoziția să nu aibă apă vizibilă.

5.  Întinde dovlecelul pe o farfurie sau tavă și lasă-l să ajungă la temperatura camerei, apoi ține-l 15-20 de minute la frigider. Nu adăuga sosul peste leguma caldă: maioneza se poate separa, iar iaurtul poate lăsa zer.

6.  Într-un bol, amestecă maioneza, iaurtul sau combinația aleasă cu muștarul, usturoiul pisat ori ceapa foarte fină, o linguriță de suc de lămâie și piper. Nu pune încă sare suplimentară.

7.  Adaugă sosul în dovlecel în două-trei tranșe. Oprește-te când salata este legată și cremoasă. Dovlecelul trebuie să rămână ingredientul principal, nu să fie acoperit de un strat gros de sos.

8.  Abia acum gustă și decide dacă mai este nevoie de sare, lămâie, piper sau usturoi. Sarea folosită la scurgere poate fi suficientă. Adaugă verdeața tocată la final.

9.  Ține bolul acoperit la frigider 30-60 de minute. Dacă salata este prea densă, adaugă o linguriță de iaurt; dacă este prea moale, nu pune pâine sau făină, ci mai las-o într-o sită fină.

Servește salata rece, pe pâine prăjită, crackers, lipie sau ardei. Ține roșiile și castraveții alături, nu în bol, deoarece eliberează apă. Pentru maioneza de casă, folosește ouă pasteurizate, recomandate de FDA pentru preparatele cu ou crud. Păstrează salata într-un recipient închis, la frigider. Nu o lăsa la temperatura camerei peste două ore, iar pe caniculă redu timpul. Consum-o în două-trei zile și arunc-o dacă mirosul, gustul sau aspectul se schimbă.

Cum scurgi corect dovleceii ca salata să nu iasă apoasă

Dovleceii conțin multă apă, iar după ce sunt rași încep să lase lichid aproape imediat. Dacă sari peste scurgere, salata se va subția, iar iaurtul sau maioneza nu se vor mai lega bine. Pentru o consistență cremoasă, dovleceii trebuie sărați, lăsați în repaus și apoi storși. Spală-i, taie capetele și dă-i pe răzătoarea mare. Răzătoarea fină îi transformă prea repede într-o pastă greu de scurs. Pune dovlecelul ras într-o strecurătoare, presară o linguriță rasă de sare la un kilogram și amestecă ușor. După 20-30 de minute, o mare parte din apă se va strânge în bol.

Mai întâi presează dovleceii cu o lingură, apoi pune-i într-un prosop curat sau într-un tifon. Strânge materialul și stoarce deasupra chiuvetei până când nu mai curge apă. Nu trebuie să rămână complet uscați, ci doar bine scurși și ușor umezi. Dacă îi gătești în tigaie, folosește una largă și cel mult o linguriță de ulei. Lasă-i 7-10 minute la foc mediu, până când se înmoaie și nu mai apare lichid pe fundul tigăii. Întinde-i apoi pe o farfurie și așteaptă să se răcească înainte de a pune iaurtul sau maioneza.

Dovleceii pot fi gătiți și la abur sau fierți ușor. În acest caz, lasă-i în sită cel puțin 30 de minute și presează-i bine. Dacă încă sunt apoși, îi poți pune câteva minute într-o tigaie fără capac, ca să se evapore lichidul rămas. Nu îi clăti după sărare decât dacă ai folosit prea multă sare, pentru că vor absorbi din nou apă. Evită să pui sosul peste dovleceii calzi și nu adăuga de la început multă lămâie, ceapă sau sare. Dacă salata lasă lichid după ce a stat la frigider, scurge-l și completează cu puțin iaurt gros.

Cu ce poți aromatiza salata de dovlecei

Dovlecelul are un gust blând, așa că se potrivește cu multe ingrediente. Cel mai bine este să alegi o singură direcție și să nu le pui pe toate deodată. Adaugă aromele treptat, apoi gustă salata după ce a stat puțin la rece. Usturoiul, ceapa și verdețurile devin mai puternice după 30-60 de minute.

Pentru o variantă apropiată de salata de vinete, folosește ceapă tocată fin, piper și puțină zeamă de lămâie. Dacă ceapa este prea iute, freac-o cu puțină sare și stoarce-o înainte de a o pune în salată. Mărarul sau pătrunjelul se potrivesc bine și dau gust fără să acopere dovlecelul. Iaurtul grecesc merge foarte bine cu usturoi și mărar. La un kilogram de dovlecei sunt suficienți unul sau doi căței de usturoi, două linguri de mărar și puțină coajă rasă de lămâie. Salata rămâne cremoasă și destul de groasă pentru a fi întinsă pe pâine, conform Bonappetit.

Pentru un gust mediteraneean, poți adăuga mentă, pătrunjel, coajă de lămâie, puțin ulei de măsline și feta. Fisticul, nucile sau semințele prăjite se pun doar înainte de servire, ca să nu se înmoaie. Și rodiile pot fi adăugate la final, în cantitate mică. Dacă îți place mâncarea picantă, folosește piper, fulgi de ardei iute sau boia afumată. Pentru o variantă orientală, poți pune puțin chimion, coriandru și o linguriță de tahini. Nu folosi prea mult tahini, pentru că gustul de susan poate deveni dominant.

Muștarul Dijon se potrivește cu pătrunjel, chives sau tarhon. Tarhonul are o aromă puternică, așa că începe cu o jumătate de linguriță. Busuiocul este o alegere bună mai ales dacă servești salata alături de roșii. Feta, parmezanul și măslinele au deja sare, așa că gustă preparatul înainte de a mai asezona. Roșiile, castraveții și alte legume care lasă apă este mai bine să fie servite separat, nu amestecate direct în salată.

Pentru o variantă fără ou, poți folosi iaurt sau maioneză vegetală. Dacă nu consumi lactate, alege maioneză ori iaurt vegetal simplu și gros. Verifică ingredientele dacă există alergii, deoarece maioneza poate conține ou, iaurtul conține lapte, iar muștarul, susanul și nucile pot provoca reacții.

Etichete: salata de vinete, salata, retete, dovleci,

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