În urma unei ample analize, care a durat 15 ani, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi, consumate din când în când, ușurează tranzitul și, pe termen lung, susțin sănătatea digestivă. Acest aviz științific, considerat istoric, vine după mai multe validări ale alimentelor benefice pentru organism: nuci, ulei de măsline, orz și ovăz, pește gras, iaurt și lapte.

Ce a constatat această doamnă, pe care un castronel cu kiwi a salvat-o la greu, au probat, după 15 ani de efort, oamenii de știință. Totul a plecat de la solicitarea unui producător de kiwi, care a vrut să treacă pe ambalajul fructelor că ajută la tranzitul intestinal.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru a arăta, dincolo de orice îndoială, legătura cauză-efect pentru consumul de kiwi, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor a pus la dosar 18 cercetări distincte, făcute în mai multe țări, conduse de echipe diferite de medici. Au fost incluși indivizi sănătoși, persoane în vârstă cu tranzit lent și pacienți cu sindromul colonului iritabil. Unii au mâncat două fructe de kiwi verzi pe zi. Alții, două mere. A treia categorie a primit laxative și ultima și-a păstrat dieta normală. După fiecare studiu, cei mai ușurați au fost cei care au mâncat kiwi.”

Prof. univ. dr. Adrian Constantin Asănică, decanul Facultății de Horticultură a U.S.A.M.V.: „E vorba de o enzimă, actinidina, este unică, pe care o conține acest fruct miraculos. Grăbește descompunerea proteinelor pe care noi le consumăm zilnic. Când avem o masă bogată, cu foarte multe cărnuri, acest fruct consumat imediat după masă asigură o digestie mai rapidă. Și, prin acest mecanism, ne ajută să scăpăm de senzația de prea plin după ce mâncăm foarte mult.”

Kiwi are și printre cele mai puține restricții de consum. Pacienții cu pietre la rinichi ar trebui să-l mănânce rar, din cauza aportului mare de oxalați. Altfel:

Dr. Cosmina Berbecel, medic pediatru: „El se poate introduce de când începem etapa de completare a alimentației la bebeluși, deci la 4-5-6 luni. Fiind un fruct cu potențial alergizant, este bine să-l introducem devreme în alimentație, când sistemul imunitar nu este atât de competent. Astfel încât acel copil să nu se transforme într-un copil alergic.”

Autoritatea europeană EFSA a aprobat mai multe mențiuni similare. Roșiile, de pildă, mențin celulele din sângele nostru viabile mai mult timp. Căpșunile au un tip aparte de vitamina C, care ajută la reducerea oboselii. Iar o ceașcă de ceai negru și verde pe zi îmbunătățește concentrarea.