Douăzeci și șapte de ani de carieră, încheiați în urma unui caz legat de produse expirate. În Italia, o directoare de supermarket a fost concediată după ce în stocul magazinului au fost descoperite 340 de produse care depășiseră termenul de valabilitate, unele cu aproape un an, potrivit pleinevie.fr.

Potrivit instanțelor, nu a fost vorba despre o simplă omisiune, ci despre o practică menită să îi permită angajatei să își atingă obiectivele de performanță și, astfel, să obțină un bonus.

Cazul a ajuns până la cea mai înaltă instanță din Italia și arată că vechimea îndelungată în muncă nu protejează un angajat în cazul unei abateri grave. Deși lucra de 27 de ani în companie, dintre care 20 în funcția de manager, concedierea femeii a fost menținută, instanța considerând că relația de încredere dintre aceasta și angajator fusese ruptă definitiv.

O fraudă deliberată pentru îmbunătățirea rezultatelor

Totul a început la 14 aprilie 2023, când angajata a primit decizia de concediere. Un control a scos la iveală nereguli grave în gestionarea stocurilor magazinului pe care îl conducea.

Deși unele produse expirate fuseseră retrase de la vânzare, procedura corespunzătoare pentru eliminarea lor nu fusese respectată. În schimb, produsele au fost depozitate și au rămas înregistrate în inventar.

Pentru judecători, această practică nu a fost una accidentală. Publicația italiană Open, care a relatat inițial cazul, scrie că Curtea de Apel din Veneția a considerat „foarte probabil” ca eliminarea produselor să fi fost amânată intenționat.

Prin menținerea artificială a nivelului stocurilor, directoarea și-ar fi crescut șansele de a atinge obiectivele bugetare stabilite, de care depindeau în mod direct bonusurile sale.

Vechimea în companie, un element luat în considerare de instanță

În instanță, angajata a încercat să invoce discriminarea, susținând că demiterea sa ar fi fost legată de faptul că este mamă a doi copii cu dizabilități.

Instanța a respins însă acest argument, considerând că nu existau dovezi care să îl susțină.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale deciziei este modul în care experiența îndelungată a angajatei a fost interpretată de judecători. Cei 27 de ani petrecuți în companie, dintre care două decenii în funcția de manager, au însemnat și o responsabilitate sporită în gestionarea magazinului și a stocurilor.

În final, instanțele au menținut concedierea, considerând că faptele constatate au afectat iremediabil relația de încredere dintre angajată și angajator.