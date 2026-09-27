Sindicatul Naţional Meridian îşi exprimă ferm opoziţia faţă de orice demers care ar conduce la desfiinţarea Poliţiei Locale, la diminuarea atribuţiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competenţelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului, se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei sindicale afiliate la Federaţia Sindicatelor Democratice din România, scrie news.ro.

„Nu putem accepta ca, în numele unei aşa-zise reforme, siguranţa comunităţilor să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central”, precizează sursa citată.

Ce prevede programul de guvernare

Potrivit aceleiaşi surse, programul de guvernare propus de noul Guvern, ce urmează a fi supus votului în Parlament, prevede regândirea Poliţiei Locale prin preluarea atribuţiilor de ordine şi siguranţă către Ministerul Afacerilor Interne, iar celelalte, de natura celor administrative (disciplina în construcţii şi afişajul stradal, comerţ, protecţia mediului, evidenţa persoanelor), rămân la autorităţile locale, prin structuri organizatorice ai căror angajaţi nu vor mai avea funcţie specifică de poliţist.

„Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să ţină cont de principiul descentralizării, de autonomia administraţiei publice locale şi, înainte de toate, de interesul cetăţeanului. De asemenea, orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realităţile din teren şi de la nevoile comunităţilor, nu de la o simplă operaţiune contabilă de reducere a structurilor şi cheltuielilor. Să nu uităm că poliţistul local este, în foarte multe situaţii, primul reprezentant al autorităţii publice cu care cetăţeanul intră în contact atunci când are o problemă în comunitatea sa. Este prezent în cartiere, în pieţe, în parcuri, în zonele aglomerate, în apropierea şcolilor şi în spaţiile publice, cunoaşte particularităţile comunităţii şi poate interveni rapid în limitele competenţelor prevăzute de lege”, arată sursa citată.

Sindicaliştii invocă modelele europene

Sindicaliştii afirmă că la nivel european există modele diferite de organizare a structurilor de poliţie, iar documentele instituţiilor europene recunosc rolul structurilor locale în asigurarea securităţii de proximitate.

„În aceste condiţii, considerăm că România trebuie să analizeze cu maximă responsabilitate orice măsură care ar reduce capacitatea autorităţilor locale de a răspunde problemelor propriilor comunităţi. De asemenea, Comitetul European al Regiunilor a evidenţiat rolul autorităţilor locale şi faptul că primarii sunt, în multe teritorii europene, interlocutori direcţi şi accesibili ai cetăţenilor în problemele de securitate ale vieţii de zi cu zi. În contextul măsurilor anunţate pentru reorganizarea administraţiei publice şi al prevederilor din programul de guvernare referitoare la regândirea instituţiei Poliţiei Locale, considerăm necesar un dialog public real cu privire la viitorul acestei instituţii şi la impactul pe care orice reorganizare îl va avea asupra comunităţilor locale”, se mai arată în comunicatul citat.