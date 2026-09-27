Angajatorul nu caută neapărat un răspuns perfect, ci încearcă să înțeleagă ce te-a făcut să pleci, cum vorbești despre experiențele anterioare și ce îți dorești de la următorul job. Află cum răspunzi la întrebarea „De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?”, ce vrea să afle angajatorul și ce formulări este mai bine să eviți.

De ce întreabă angajatorii de ce ai plecat de la ultimul loc de muncă

Întrebarea apare foarte des la interviuri pentru că angajatorul vrea să înțeleagă mai bine de ce ai decis să pleci și ce cauți acum. Nu contează doar motivul în sine, ci și felul în care vorbești despre fostul loc de muncă. Recrutorul observă dacă poți explica o situație dificilă fără să îți critici fostul șef, colegii sau compania.

În același timp, încearcă să vadă dacă problema care te-a făcut să pleci s-ar putea repeta și la noul job. Dacă ai plecat, de exemplu, pentru că nu aveai posibilități de avansare, iar noul post oferă la fel de puține variante de dezvoltare, este posibil să apară din nou aceeași nemulțumire.

Angajatorul vrea să știe și în ce condiții s-a încheiat colaborarea. Una este să fi plecat prin demisie, alta este ca postul să fi fost desființat în urma unei restructurări și alta este o concediere. Fiecare situație poate fi explicată, însă este important ca răspunsul să fie clar și sincer.

De fapt, recrutorul încearcă să vadă dacă traseul tău profesional are logică și dacă noul job este un pas firesc pentru tine. Nu este nevoie de o poveste perfectă. Dorința de dezvoltare, schimbarea domeniului, relocarea, restructurarea companiei sau pur și simplu nevoia unei schimbări pot fi motive perfect normale.

Cum răspunzi corect la întrebarea despre motivul plecării

Cel mai bine este să răspunzi sincer, scurt și să duci discuția spre ceea ce îți dorești în continuare. Dacă ai plecat pentru că nu mai aveai posibilități de dezvoltare, nu trebuie să povestești toate frustrările din fostul loc de muncă. Poți spune simplu că ai ajuns într-un punct în care îți doreai responsabilități noi și mai multe oportunități de creștere.

Evită să vorbești urât despre fostul șef sau despre colegi, chiar dacă relația a fost dificilă. În loc de „șeful meu era imposibil”, este mai potrivit să spui că îți dorești un mediu de lucru care se potrivește mai bine stilului și obiectivelor tale. Dacă motivul plecării a fost personal, nu trebuie să oferi detalii intime. Poți spune că ai avut nevoie de o perioadă pentru a rezolva o situație personală și că acum ești pregătit să revii la muncă, scrie Indeed.com.

În cazul unei restructurări, spune direct că postul a fost desființat sau că echipa a fost redusă. Nu este nevoie să complici explicația. Dacă ai fost concediat, cel mai bine este să nu încerci să ascunzi situația. Explică pe scurt ce nu a funcționat, ce ai învățat și ce ai schimbat între timp.

O formulă simplă este: motivul plecării, ce cauți acum și de ce noul post ți se potrivește. De exemplu: „După câțiva ani în acel rol, posibilitățile de dezvoltare deveniseră limitate. Mi-am dorit să preiau responsabilități noi și să îmi folosesc mai mult experiența, iar acest post mi s-a părut un pas potrivit.”

Ce să spui dacă ai plecat din cauza unui salariu prea mic

Un salariu prea mic este un motiv normal pentru schimbarea locului de muncă. La interviu, însă, este mai bine să nu spui doar „am plecat pentru bani”, pentru că poate lăsa impresia că ai pleca din nou imediat ce apare o ofertă mai bună. Poți explica simplu că responsabilitățile și experiența ta au crescut, dar salariul a rămas în urmă. Dacă ai discutat despre o mărire și compania nu avea posibilitatea să o ofere, poți spune și acest lucru, fără reproșuri.

De exemplu: „Responsabilitățile mele au crescut în timp și am ajuns într-un punct în care îmi doream ca și salariul să reflecte mai bine experiența și munca mea. Cum posibilitățile de creștere erau limitate, am decis să caut un alt rol.” Este bine să arăți că nu urmărești doar partea financiară. Poți spune că îți dorești și mai multe responsabilități, posibilități de dezvoltare sau un rol mai apropiat de experiența ta. Evită formulări precum „mă plăteau foarte prost” sau „am plecat imediat ce am găsit mai mulți bani”. Motivul poate fi același, dar felul în care îl prezinți contează.

Cum răspunzi dacă ai avut un conflict cu fostul angajator

Dacă ai plecat în urma unui conflict cu șeful sau cu angajatorul, încearcă să explici situația fără acuzații și fără să intri în prea multe detalii. În loc să spui „șeful meu era imposibil”, poți vorbi despre diferențe de comunicare, stil de lucru sau modul în care era organizată activitatea.

De exemplu: „Au existat diferențe legate de modul de lucru și de comunicare. Am încercat să găsim o variantă care să funcționeze, dar în timp mi-am dat seama că aveam abordări diferite și am preferat să caut un mediu mai potrivit pentru mine.” Dacă ai încercat înainte să rezolvi situația, merită să spui acest lucru. Arată că nu ai plecat la primul conflict și că ai încercat să găsești o soluție.

Poți recunoaște și dacă ai învățat ceva din acea experiență. Nu trebuie să demonstrezi la interviu cine a avut dreptate. Este suficient să explici pe scurt ce s-a întâmplat, ce ai înțeles din situație și ce cauți acum la următorul loc de muncă.

Ce spui dacă ai fost concediat sau postul a fost desființat

Dacă postul tău a fost desființat în urma unei restructurări, spune asta direct. Nu este același lucru cu o concediere din motive de performanță. Poți răspunde simplu: „Compania a trecut printr-o restructurare, iar postul meu a fost desființat. Acum caut un rol în care să pot folosi experiența pe care am acumulat-o și să continui să mă dezvolt.”

Nu este nevoie să te justifici prea mult. Restructurările țin de multe ori de deciziile companiei, nu de munca angajatului. Dacă ai fost concediat din motive de performanță, este mai bine să fii sincer. Nu încerca să prezinți situația ca pe o restructurare dacă nu a fost așa.

Poți spune: „Rolul respectiv nu s-a potrivit foarte bine punctelor mele forte, iar compania a decis să încheie colaborarea. Am înțeles ce nu a funcționat și caut acum un post care se potrivește mai bine experienței și modului meu de lucru.” Important este să explici pe scurt ce s-a întâmplat și ce ai învățat, fără să dai vina pe fostul angajator.

Ce să nu spui despre fostul loc de muncă la interviu

Evită să vorbești urât despre fostul șef, colegi sau companie, chiar dacă ai avut o experiență neplăcută. Formulări precum „șeful meu era groaznic”, „firma era un dezastru” sau „colegii mei erau imposibili” nu te ajută. Recrutorul poate rămâne cu impresia că vei vorbi la fel și despre următorul loc de muncă dacă apar probleme.

Nu transforma nici conflictul într-o poveste lungă. Nu este nevoie să explici cine ce a spus sau cine a avut dreptate. La fel de important este să nu minți. Dacă ai fost concediat, nu spune că ai demisionat sau că postul a fost desființat. Cel mai bun răspuns este unul scurt și calm: explici motivul plecării, spui ce ai învățat și apoi duci discuția spre ceea ce cauți acum.

Exemple de răspunsuri bune la întrebarea „De ce ai plecat?”

Răspunsul trebuie să fie sincer, scurt și să arate mai ales ce cauți în continuare. Nu este nevoie să intri în multe detalii despre fostul loc de muncă, conform Roberthalf.com.

· Dacă ai plecat pentru că nu mai aveai posibilități de dezvoltare, poți spune: „Am acumulat multă experiență în acel rol, dar ajunsesem într-un punct în care nu mai aveam prea multe oportunități de creștere. Mi-am dorit un loc de muncă în care să pot continua să învăț și să evoluez.”

· Dacă motivul a fost salariul, poți formula astfel: „Responsabilitățile mele au crescut în timp, dar salariul nu mai era la același nivel cu experiența și rolul meu. Am decis să caut o poziție care să îmi ofere și posibilități de dezvoltare, și un pachet salarial mai potrivit.”

· Dacă postul a fost desființat: „Compania a trecut printr-o restructurare, iar poziția mea a fost eliminată. Am folosit această perioadă pentru a mă gândi la următorul pas și caut acum un rol care să se potrivească mai bine obiectivelor mele.”

· Dacă ai vrut să schimbi domeniul: „Mi-am dat seama că vreau să mă îndrept către un domeniu în care să folosesc mai mult anumite competențe. De aceea am început să caut oportunități care se potrivesc mai bine direcției în care vreau să merg.”

· Dacă ai plecat din cauza stilului de lucru sau a unui conflict: „În timp, mi-am dat seama că modul de lucru din companie nu se mai potrivea foarte bine cu felul în care lucrez eu. Am încercat să găsim o soluție, dar în cele din urmă am decis să caut un mediu mai potrivit.”

· Dacă ai fost concediat: „Colaborarea s-a încheiat pentru că rezultatele mele nu au fost la nivelul așteptat în anumite zone. Am analizat ce nu a funcționat și am înțeles ce trebuie să fac diferit pe viitor.”

· Dacă ai lucrat mult timp în aceeași companie: „Am petrecut mai mulți ani acolo și am învățat foarte multe, dar am simțit că este momentul pentru o schimbare și pentru noi provocări profesionale.”

· Dacă ai plecat din motive personale: „În acel moment a trebuit să mă ocup de o situație personală și am luat o pauză. Acum situația este rezolvată și sunt pregătit să mă concentrez din nou asupra carierei.”

Indiferent de motiv, încearcă să nu vorbești prea mult despre problemele fostului loc de muncă. Explică pe scurt de ce ai plecat și mută discuția spre ceea ce îți dorești acum.