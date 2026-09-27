La fel și omul de afaceri român despre care procurorii susțin că i-ar fi complice. Ambii au contestat mandatele de arestare, iar firma căreia i s-ar fi cerut șpaga se delimitează de acest scandal de corupție.

Procurorii anticorupție l-au reținut pe expertul în energie din Slovenia pentru luare de mită. Și susțin că Gregor Hudomet, în calitate de director al unei companii care este implicată în construirea la Gheorgheni a unui sistem masiv de baterii de stocare a energiei electrice, i-ar fi cerut firmei contractoare locale o mită de 450.000 de euro, plus TVA. Cam două procente din valoarea contractului, susțin anchetatorii.

„Pentru disimularea destinației reale a banilor, suma pretinsă ar fi urmat să fie achitată de societatea comercială prestatoare către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare ("referral"), cu comision de succes, ce figurează întocmit la data de 24 august 2026”, susține DNA, într-un comunicat de presă.

Sursa: YouTube/WALDEVAR

„CRISTIAN DRAGOMIR, SUSPECT: Suntem aici cu reprezentantul investitorului, Gregor Hudohme, CEO al Gen-I Sonce.

GREGOR HUDOHMET, SUSPECT: Niciun proiect de anvergura aceasta nu se va putea întâmpla fără sprijinul comunității, Gheorgheni este, cu siguranță, începutul în proiectele noastre din România”.

Pentru acuzații de complicitate a fost reținut și Cristian Dragomir, directorul executiv al firmei contractoare din România, despre care procurorii anticorupție susțin că ar fi făcut presiune asupra șefilor săi să plătească presupusa șpagă.

Corespondent ProTV: „Cu ajutorul mărturiilor celor implicați în această afacere, dar și al probelor strânse până acum în anchetă, procurorii anticorupție au reușit să convingă Tribunalul București de gravitatea acuzațiilor, dar și de faptul că cei doi - expertul sloven și omul de afaceri român, trebuie arestați preventiv. Așa că un judecător de drepturi și libertăți a emis pe numele lor mandate de arestare pentru 30 de zile”.

Managerul român era deja anchetat de propria firmă

Avocații celor doi suspecți au refuzat să comenteze acuzațiile. În schimb, la solicitarea Știrilor ProTV, oficialii firmei contractoare din România au precizat că se delimitează categoric de acest scandal de corupție.

Dar și că angajatul acuzat de complicitate la luare de mită era deja vizat de anchete interne pentru neregli și suspiciuni.

„Cu aproximativ un an și jumătate în urmă, Departamentul de Control Intern a început verificarea activității lui Cristian Theodor Dragomir, după identificarea unor nereguli și suspiciuni privind acțiuni care ar fi putut prejudicia compania. Compania a sesizat organele competente prin instrumentele juridice corespunzătoare și a pus la dispoziția acestora informațiile și documentele relevante”.

Iar din Slovenia, compania pentru care lucra expertul arestat a transmis că a aflat despre caz din presă și că are toleranță zero față corupție și acțiuni ilegale.

„Dacă se identifică nereguli în cadrul procedurii oficiale, compania va lua măsuri decisive, responsabile și conforme, în conformitate cu legislația aplicabilă”.

Atât expertul sloven, cât și omul de afaceri român au contestat arestarea preventivă.