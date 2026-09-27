Întrebat de ce a ales să nu continue cu Cătălin Predoiu la MAI sau Justiţie, Mureşan a declarat că nici Predoiu „nu şi-a exprimat disponibilitatea de a continua în acest guvern", potrivit News.ro.

În ceea ce o priveşte pe fosta judecătoare Andreea Chiş, Siegfried Mureşan a afirmat că aceasta a fost propunerea lui, deoarece a urmărit-o în spaţiul public.

„Îi cunosc activitatea, am văzut cu toţii şi documentarele din justiţie în care domnia sa a vorbit cu convingere, cu argumente foarte bune şi cu curaj privind situaţia din Justiţie. Cred că cunoaşte extrem de bine situaţia, cred că poate relua dialogul cu magistraţii şi cred că poate duce la o îmbunătăţire a cadrului legal astfel încât statul de drept să funcţioneze mai bine în România, astfel încât justiţia să fie înfăptuită mai rapid şi corect şi astfel încât încrederea în actul judecătoresc să fie sporită. Domnia sa este propunerea mea şi îmi asum această responsabilitate", a precizat premierul desemnat.

„Vreau un ministru al Justiției independent”

El şi-a exprimat aprecierea faţă de faptul că liderii celor trei partide ale coaliţiei guvernamentale au decis să susţină propunerea pe care a făcut-o.

„Doamna Chiş este independentă din punct de vedere politic şi va rămâne independentă pe întreaga durată a exercitării mandatului, fiindcă vreau un ministru al Justiţiei independent pentru o justiţie independentă", a conchis premierul desemnat.