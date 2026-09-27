Vibrația zilei este 1 și s-o luăm de la-nceput cu ceva care să ne și reușească, de data asta.

Horoscop 28 septembrie 2026 – BALANȚĂ

O să aveți parte de întâlniri, negocieri, va trebui să puneți la punct niște lucruri și să finalizați acele situații care v-au solicitat, serios, în ultima vreme.

O să vă implicați într-un proiect care o să stoarcă o doză importantă de inspirație și o să fie cu succes.

Horoscop 28 septembrie 2026 – SCORPION

Se poate să vi se propună o șefie de proiect, să conduceți un departament, să încasați noi responsabilități și bani, totodată.

Se poate să vă pregătiți de o lansare la apă, e un business care o să vă pună în legătură cu niște oameni cu care trebuie să vă acomodați, din mers.

Horoscop 28 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

O să desfășurați niște activități în particular ca să vă puneți amprenta pe niște lucruri care vă pot aduce admirația celor din jur.

Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână, într-o excursie, cu prietenii, ca să vă mai dezmorțiți sufletește și trupește.

Horoscop 28 septembrie 2026 – CAPRICORN

Poate vă gândiți la o investiție, ca să vă sporiți banii din cont, că vreți să lucreze ei pentru voi, să nu mai stați cu grija zilei de mâine.

O invitație la un eveniment monden, o fi vreo cununie civilă sau un botez, în weekend, și o să fie o atmosferă pe gustul vostru.

Horoscop 28 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă luptați pentru drepturile voastre, să recuperați bani, bunuri și să vă clădiți o viață nouă, că poate o luați de la zero, profesional, personal.

E posibil să apară cineva care să se insinueze în viața voastră și să fiți deschiși la această relație, dacă sunteți singuri.

Horoscop 28 septembrie 2026 – PEȘTI

Vin niște bani despre care poate că nu știați și o să vă luați diverse lucruri, dintre cele pe care le-ați tot amânat, și o să vă puteți mișca, în timpul liber, pe ici, pe colo.

Poate ar fi bine să faceți niște investigații medicale ca să aflați cum stați la capitolul sănătate.

Horoscop 28 septembrie 2026 – BERBEC

Un program încărcat, dar aveți energie și o să vă descurcați frumos, o să faceți și treabă, puteți ieși după program și la o șuetă cu prietenii sau poate puneți, cu ei, la cale niște evenimente.

Se vine cu o ofertă de contract la voi și o să analizați situația din perspectivă, ca să știți dacă o să aveți timpul necesar.

Horoscop 28 septembrie 2026 – TAUR

Lucrurile sunt cam amestecate și o să faceți tot ce depinde de voi ca să vă achitați de toate obligațiile, că e momentul să finalizați un proiect, ca să puteți începe altul.

Sufletește pare să fie mai bine, s-au mai tocit asperitățile și o să fie pace și armonie în relația de cuplu.

Horoscop 28 septembrie 2026 – GEMENI

Se poate să faceți niște drumuri ca să vă vedeți cu diverși parteneri de afaceri, c-or fi din alte localități, și o să vă prindă bine mișcarea.

Se poate să vă apucați de cursuri sau poate-i duceți pe copii la aceleași școli potrivite cu talentul lor.

Horoscop 28 septembrie 2026 – RAC

E o vânzoleală la contul bancar, poate vă luați ceva lucruri, la reduceri, pentru voi, pentru casă, și o să faceți o economie.

Vin bani, fie dintr-o muncă suplimentară, fie dintr-o vânzare la preț bun. Negociați.

Horoscop 28 septembrie 2026 – LEU

Sunteți puși pe fapte mari și chiar aveți suportul necesar ca să faceți față tuturor provocărilor și un an de zile o să aveți timp să puneți în practică tot ce vă doriți.

Se observă interes pentru studiu, poate ați ales deja o disciplină, un profil anume și vă duceți să vedeți ce se-ntâmplă pe-acolo.

Horoscop 28 septembrie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să dați curs unei colaborări și să vă rotunjiți veniturile, că sunt ocazii de care e bine să profitați, că ați văzut că nu sunt prea dese.

Se poate să faceți echipă cu cineva care e pe lungimea voastră de undă și să iasă un lucru de calitate, să vă fie apreciată munca.