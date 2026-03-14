Rețete la airfryer. 10 idei de mâncăruri sănătoase care sunt gata în 30 de minute la friteuza cu aer cald

Gătitul la friteuza cu aer cald nu este doar o modă trecătoare, ci o soluție ingenioasă pentru a obține acea textură crocantă pe care o obții la prăjit, folosind cu până la 90% mai puțin ulei. Află cum să gătești sănătos și rapid la airfryer gata în sub 30 de minute.

De ce să gătești la airfryer

Gătitul la airfryer a devenit foarte popular în ultimii ani. Motivul este simplu: te ajută să obții preparate ca și cum ar fi prăjite, dar fără pic de ulei și cu mult mai puțin efort decât prăjirea clasică. Iată principalele avantaje pe care le oferă gătitul la airfryer, după cum scrie Ariete.net:

1. Mai puțin ulei, mai puține grăsimi: Unul dintre cele mai mari beneficii este reducerea cantității de ulei. În loc să prăjești alimentele într-o baie de ulei, airfryer-ul folosește aer fierbinte care circulă rapid pentru a crea o crustă crocantă. Astfel, poți reduce semnificativ aportul de grăsimi și calorii. Unele estimări arată că grăsimile pot fi reduse cu până la 70–75% comparativ cu prăjirea clasică.

2. Gătire mai rapidă și consum redus de energie: Airfryer-ul se încălzește rapid și, în multe cazuri, nu necesită preîncălzire îndelungată. Preparatele sunt gata mai repede decât în cuptorul tradițional. În plus, aparatul consumă de obicei mai puțină energie decât un cuptor mare, ceea ce poate însemna economie de timp și bani.

3. Versatilitate: Airfrye-ul doar pentru cartofi prăjiți. Poți prepara pui, pește, legume, chiftele, dar și deserturi sau gustări. Datorită controlului temperaturii și circulației aerului, poți obține preparate crocante la exterior și fragede la interior, folosind un singur aparat.

4. Gust apropiat de cel al prăjirii clasice: Chiar dacă nu folosește mult ulei, airfryer-ul oferă o textură crocantă similară cu cea a alimentelor prăjite tradițional. Pentru mulți, este un compromis bun între gust și un stil de viață mai echilibrat.

5. Curățare mai ușoară: Fără stropi de ulei peste tot și fără miros persistent în bucătărie. Majoritatea componentelor sunt detașabile și pot fi spălate ușor, uneori chiar în mașina de spălat vase.

6. Posibilă reducere a unor substanțe nedorite: Prăjirea clasică la temperaturi foarte ridicate poate duce la formarea unor compuși precum acrilamida, în special în alimentele bogate în amidon. Unele studii sugerează că gătitul la airfryer poate reduce nivelul acestor substanțe comparativ cu prăjirea în baie de ulei.

Rețete rapide și sănătoase la airfryer, gata în mai puțin de 30 de minute

Toate preparatele de mai jos se gătesc în maximum 30 de minute în airfryer.

1. Piept de pui simplu

· Taie pieptul de pui în bucăți sau felii. Condimentează cu sare, piper, usturoi și ierburi aromatice.

· Gătește la 200 °C timp de 18–22 de minute, până când este bine făcut și ușor crocant la exterior.

2. Somon cu ierburi

· Condimentează fileurile de somon cu lămâie, mărar și piper.

· Gătește la 180 °C timp de 15–20 de minute.

3. Varză de Bruxelles crocantă

· Spală și taie varza de Bruxelles, stropește cu puțin ulei de măsline și adaugă sare și piper.

· Gătește la 200 °C timp de 12–15 minute.

4. Halloumi „popcorn”

· Taie brânza halloumi în cuburi. Treci-le prin ou și pesmet.

· Gătește la 200 °C timp de 8–10 minute, până se rumenesc.

5. Fâșii de pui cu susan

· Taie pieptul de pui în fâșii și marinează-l scurt în sos de soia și puțină miere. Presară semințe de susan.

· Gătește la 190 °C timp de 12–14 minute.

6. Legume mexicane

· Amestecă ardei, dovlecel, ceapă și porumb cu condimente mexicane și puțin ulei de măsline.

· Gătește la 200 °C timp de 12–14 minute.

7. Năut crocant

· Scurge și usucă năutul din conservă. Amestecă-l cu puțin ulei de măsline și paprika.

· Gătește la 200 °C timp de aproximativ 15 minute.

8. Brioșe cu ovăz și fructe

· Amestecă ovăz, ouă, lapte vegetal și fructe (afine sau banană). Pune compoziția în forme de silicon.

· Gătește la 170 °C timp de 15–18 minute.

9. Huevos rancheros la airfryer

· Așază tortilla, ouă, legume și condimente într-un vas potrivit pentru airfryer.

· Gătește aproximativ 18–20 de minute.

10. Pita cu creveți și sos dulce-chilli

· Gătește creveții la 190–200 °C timp de 8–10 minute.

· Servește-i în lipie pita, cu sos dulce-chilli și verdeață.