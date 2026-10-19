Contextul astral îi îndeamnă să analizeze mai atent cheltuielile, să clarifice anumite colaborări și să acorde mai multă atenție felului în care le este răsplătită munca.

În jurul datei de 20 octombrie, tensiunile legate de bani, datorii sau resurse comune pot scoate la iveală nemulțumiri mai vechi.

Din 23 octombrie, odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, accentul se mută spre resurse, responsabilități și negocieri. Pe 24 octombrie, Mercur își începe retrogradarea în Scorpion, ceea ce face necesară o atenție sporită la documente, plăți și înțelegerile financiare.

Finalul săptămânii este mai potrivit pentru verificări și revizuiri decât pentru decizii luate în grabă.

Taur / Ascendent în Taur

Taurii își concentrează atenția asupra carierei și a oportunităților de a-și îmbunătăți veniturile. În prima parte a săptămânii, pot relua un proiect blocat sau pot identifica o cale mai bună de a-și valorifica experiența.

Spre finalul săptămânii, discuțiile despre bani și responsabilități pot deveni mai importante, mai ales în relația cu partenerii din sfera profesională sau colaboratorii. Își pot susține mai ferm interesele și pot negocia condiții mai clare, fără să accepte compromisuri care nu le mai sunt avantajoase.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, comunicarea și negocierile au un rol important în plan financiar. Își pot susține mai bine interesele dacă își exprimă clar așteptările și verifică atent condițiile oricărei înțelegeri.

Odată cu retrogradarea lui Mercur, pe 24 octombrie, devine important să recitească documentele și să clarifice eventualele neînțelegeri înainte de a lua decizii. În loc să se grăbească, pot reveni asupra unor plăți, promisiuni sau negocieri mai vechi și pot căuta soluții pentru recuperarea sumelor restante.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Capricornii își pot reorganiza bugetul și pot identifica mai ușor cheltuielile care le afectează stabilitatea financiară.

Săptămâna îi încurajează să își evalueze realist eforturile și să stabilească mai clar ce așteaptă în schimbul muncii lor.

În a doua parte a perioadei, pot reveni asupra unei colaborări sau pot discuta condițiile unei înțelegeri pe termen lung. Abordarea lor practică îi ajută să analizeze avantajele și obligațiile înainte de a-și asuma responsabilități noi.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Vărsătorii își îndreaptă atenția spre veniturile obținute din muncă și spre modul în care își organizează activitatea. Pot simți nevoia să discute deschis despre remunerație, responsabilități sau condițiile unei colaborări.

În jurul datei de 23 octombrie, își pot formula mai clar așteptările profesionale, iar în zilele următoare pot reevalua felul în care își folosesc timpul și resursele.

Retrogradarea lui Mercur, din 24 octombrie, le recomandă să verifice detaliile și să clarifice orice neînțelegere înainte de a confirma un acord important.