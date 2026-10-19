Primăria Sectorului 1 a informat într-o postare pe Facebook că de acest sprijin pot beneficia familiile şi persoanele singure din această zonă administrativ-teritorială ale căror venituri nete lunare nu depăşesc 1.386 de lei pentru fiecare membru de familie şi 2.053 de lei pentru o persoană singură, scrie Agerpres.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei (noiembrie 2026 - martie 2027) se compensează între 10% şi 100% din valoarea de referinţă prevăzută de lege, în funcţie de venituri.

Suplimentul lunar pentru energie (acordat pe tot parcursul anului, în perioada noiembrie 2026 - octombrie 2027) este de 30 de lei/lună - energie electrică, 10 lei/lună - gaze naturale, 10 lei/lună - energie termică şi 20 lei/lună - combustibili solizi sau petrolieri.

Cererea poate fi depusă la Biroul Cetăţeanului din strada Mureş nr. 18-24, de luni până joi, în intervalul orar 8:30 - 16:00, iar vineri de la ora 8:30 la 13:30; online, fără deplasare, prin platforma ConectX (https://login.conectx.net/); prin e-mail - la [email protected] sau [email protected].

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Pentru cei care au nelămuriri sau doresc sprijin pentru completarea cererii, angajaţi din cadrul Compartimentului Protecţia Socială, Incluziune şi Sprijin Persoane Vulnerabile răspund solicitărilor la numerele de telefon 021.223.41.90 / 021.223.41.94 (interior 280). 