Cum reușește meduza „nemuritoare” să își „reseteze” vârsta. Ar putea deține secretul longevității

Oamenii de știință încearcă să îi descifreze secretele celulare pentru a descoperi cum ar putea fi întinerite și celulele umane printr-un mecanism asemănător.

Mica meduză translucidă Turritopsis dohrnii este surprinzător de greu de ucis.

Biologul marin Maria Miglietta, de la Universitatea Texas A&M din Galveston, le-a tăiat, le-a fiert, le-a înfometat, le-a expus la concentrații excesive de sare în bazinele în care trăiesc sau le-a pus în apă dulce. Cu toate acestea, aceste creaturi ingenioase par să păcălească moartea de fiecare dată.

Atunci când sunt supuse unor condiții extreme, meduzele își întrerup activitatea și se scufundă pe fundul bazinului. Apoi se întâmplă ceva uimitor: animalele se transformă în aglomerări de celule care nu mai seamănă deloc cu forma de umbrelă cu tentacule a meduzelor adulte.

În decurs de una până la trei zile, din această masă de celule se dezvoltă o structură numită „polip”, adică o etapă timpurie a ciclului de viață al meduzei. Ulterior, polipul formează o colonie, din care vor apărea, în cele din urmă, noi meduze.

„Pornind de la o singură meduză care nu moare, ajungi să obții o colonie capabilă să producă alte sute de exemplare”, spune Miglietta.

În principiu, fiecare dintre aceste noi meduze poate trece prin același proces de întinerire, demonstrând o capacitate aparent nesfârșită de a da timpul biologic înapoi și de a reveni la tinerețe.

Miglietta și alți oameni de știință studiază în prezent procesele genetice și moleculare care îi permit speciei Turritopsis dohrnii să sfideze moartea în acest mod extraordinar.

Prin descifrarea acestor mecanisme, cercetătorii speră să afle, în cele din urmă, dacă pot declanșa procese similare și la oameni.

Scopul lor este să determine celulele și țesuturile să revină la stări mai tinere, pentru a favoriza vindecarea rănilor și tratarea bolilor asociate îmbătrânirii.

„Cred că obiectivul suprem în acest domeniu ar fi biologia regenerativă, adică încercarea de a inversa degenerarea sau deteriorarea asociată îmbătrânirii”, spune Michael Koldobskiy, medic oncolog pediatru și cercetător în cadrul Universității Johns Hopkins.

„Suntem încă foarte departe de a putea valorifica aceste procese în beneficiul oamenilor, însă cred că înțelegerea acestor organisme, care au evoluat și au dezvoltat astfel de mecanisme în urmă cu milioane de ani, ar putea aduce beneficii considerabile”, a adăugat el.