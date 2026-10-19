Învață cum prepari acasă un shot de turmeric cu lămâie și ghimbir, ce beneficii poate avea pentru organism și cine ar trebui să evite această băutură.

Ingrediente necesare pentru un shot de turmeric

Shotul de turmeric este o băutură concentrată, preparată din câteva ingrediente naturale, precum turmeric, ghimbir și lămâie. Se consumă în cantități mici, de aproximativ 50-60 ml, iar rețeta poate fi adaptată în funcție de gustul fiecăruia. Pentru aproximativ patru porții, ai nevoie de:

· 25-30 g de turmeric proaspăt sau 2 lingurițe de turmeric pudră (aproximativ 6 g)

· 15-20 g de ghimbir proaspăt, pentru un gust ușor picant

· Sucul de la două lămâi, care oferă băuturii un gust acrișor

· 100-120 ml de apă, în funcție de cât de concentrată preferi băutura

· Un vârf de cuțit de piper negru, opțional

· linguriță de ulei de măsline, opțional

· 1-2 lingurițe de miere, pentru îndulcire, dacă este nevoie.

Turmeric proaspăt sau pudră? Ce variantă să alegi

Ambele variante sunt potrivite pentru prepararea băuturii. Turmericul proaspăt are un gust mai plăcut și o textură mai puțin făinoasă, în timp ce pudra este mai practică și mai ușor de folosit. Totuși, cantitatea de curcumină, substanța activă din turmeric, poate fi diferită. Din acest motiv, un shot preparat acasă nu poate avea automat aceleași efecte ca suplimentele concentrate folosite în studii, conform Minimalistbaker.com.

Piperul negru conține piperină, o substanță care poate ajuta organismul să absoarbă mai bine curcumina. Și grăsimile sunt folosite în anumite formule pentru a îmbunătăți absorbția acesteia, însă nu există dovezi clare că o linguriță de ulei adăugată într-un shot produce același efect. Pentru o variantă vegană, mierea poate fi înlocuită cu sirop de arțar sau de curmale.

Cum prepari acasă un shot de turmeric cu lămâie și ghimbir

Shotul de turmeric cu lămâie și ghimbir se prepară foarte ușor acasă, în aproximativ 10 minute. Ai nevoie doar de ingredientele pregătite anterior, un blender și, dacă preferi băutura fără pulpă, o sită fină. Din cantitățile menționate poți obține aproximativ patru porții de câte 50-60 ml.

Cum prepari băutura, pas cu pas

· Spală bine turmericul și ghimbirul, apoi taie-le în bucăți mici, pentru a fi mai ușor de mărunțit. Dacă folosești turmeric pudră, nu mai este nevoie de această etapă.

· Pune în blender turmericul, ghimbirul, sucul de la două lămâi și aproximativ 100 ml de apă. Mixează totul până obții un amestec cât mai omogen. Dacă băutura este prea groasă, mai adaugă puțină apă.

· Strecoară amestecul printr-o sită fină dacă vrei o băutură mai limpede. Poți păstra și pulpa, dacă nu te deranjează textura. Adaugă apoi un vârf de piper negru și o linguriță de ulei de măsline, dacă dorești. Pentru un gust mai dulce, poți folosi puțină miere sau sirop de arțar.

· Împarte băutura în patru porții mici și agită bine înainte de fiecare consum, deoarece ingredientele se pot depune pe fundul recipientului.

Fiind o băutură proaspătă, fără conservanți, băutura se păstrează la frigider, într-un recipient curat și bine închis, și consumată cât mai repede, de preferat în 24-48 de ore. Pentru o perioadă mai lungă, poți congela porțiile separat și le poți dezgheța în frigider, atunci când ai nevoie.

Ce beneficii are turmericul pentru organism

Turmericul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante, datorate în principal curcuminei, substanța activă din această plantă. Cercetările arată că aceasta poate influența anumite procese din organism care au legătură cu inflamația. Totuși, cele mai multe rezultate promițătoare provin din studii care au folosit extracte concentrate de curcumină, nu băuturi preparate acasă.

Poate ajuta la reducerea inflamației

Unul dintre cele mai studiate beneficii ale turmericului este capacitatea sa de a reduce anumiți indicatori ai inflamației. De exemplu, într-un studiu realizat pe 117 persoane cu sindrom metabolic, administrarea zilnică de curcumină și piperină, timp de opt săptămâni, a dus la scăderea unor markeri inflamatori. Cercetătorii au observat și îmbunătățiri ale indicatorilor care arată cât de bine se apără organismul împotriva stresului oxidativ, un proces care poate afecta celulele.

Poate ameliora durerile articulare

Turmericul a fost studiat și pentru posibilele sale beneficii în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni articulare, în special artroză. O analiză publicată în 2016 a arătat că administrarea curcuminei ar putea contribui la reducerea durerilor și la îmbunătățirea mobilității.

Rezultate încurajatoare au apărut și într-o analiză din 2025, care a inclus 21 de studii și peste 1.700 de pacienți cu artroză la genunchi. Cercetătorii au observat scăderea anumitor indicatori ai inflamației, însă nu toate valorile analizate s-au îmbunătățit. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cât de eficientă este curcumina.

Poate fi util pentru digestie

Turmericul este folosit de mult timp și pentru ameliorarea unor probleme digestive ușoare. Agenția Europeană pentru Medicamente recunoaște utilizarea sa tradițională în cazul balonării, digestiei lente și senzației de stomac prea plin. Această întrebuințare se bazează însă pe experiența îndelungată de utilizare, nu pe dovezi clinice solide.

Ce rol are curcumina și ce spun studiile despre efectele sale antiinflamatoare

Curcumina este principala substanță activă din turmeric, cunoscută pentru posibilele sale efecte antiinflamatoare și antioxidante. Cercetătorii au descoperit că aceasta poate influența anumite procese din organism care favorizează inflamația. Mare atenție, există o problemă: curcumina este absorbită greu de organism, ceea ce poate limita efectele sale atunci când este consumată în mod obișnuit, conform Pubmed.

Un studiu din 2015, realizat pe 117 persoane cu sindrom metabolic, a arătat că administrarea zilnică de curcumină împreună cu piperină, timp de opt săptămâni, a redus anumiți indicatori ai inflamației. O analiză mai amplă, publicată în 2025, care a inclus 21 de studii și peste 1.700 de pacienți cu artroză la genunchi, a identificat rezultate promițătoare. Cu toate acestea, nu toți indicatorii inflamatori s-au îmbunătățit, iar specialiștii consideră că sunt necesare cercetări suplimentare.

Pentru a îmbunătăți absorbția curcuminei, unele suplimente conțin piperină sau folosesc formule speciale. Totuși, o absorbție mai mare nu înseamnă automat beneficii mai mari. Autoritățile sanitare avertizează că anumite produse concentrate pot provoca, în cazuri rare, probleme hepatice. Din acest motiv, un shot de turmeric preparat acasă nu trebuie confundat cu suplimentele studiate și nici considerat un înlocuitor al tratamentelor medicale.

Cine ar trebui să evite shoturile cu turmeric

Chiar dacă turmericul este un ingredient natural, nu toți oamenii trebuie să îl consume. Există o diferență între turmericul folosit drept condiment în mâncare și un shot consumat zilnic sau un supliment cu doze mari de curcumină. În anumite situații, acestea pot provoca reacții neplăcute sau pot interacționa cu medicamentele.

Cei care suferă de boli ale ficatului, pietre la fiere sau alte afecțiuni ale căilor biliare ar trebui să evite consumul regulat de shoturi concentrate fără recomandarea medicului. Turmericul poate stimula secreția biliară, iar anumite suplimente cu doze mari de curcumină au fost asociate, în cazuri rare, cu afectarea ficatului.

În timpul sarcinii și alăptării, consumul de turmeric în cantitățile obișnuite din mâncare nu este considerat echivalent cu administrarea unor doze concentrate. Pentru acestea din urmă, nu există suficiente informații privind siguranța. Aceeași precauție este recomandată și în cazul copiilor și adolescenților, pentru care nu au fost stabilite doze medicinale sigure.

Turmericul poate interacționa cu anumite medicamente, în special cu cele care subțiază sângele sau împiedică formarea cheagurilor. Asocierea cu produse concentrate din turmeric poate crește riscul de sângerare. Persoanele care urmează tratamente de lungă durată ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma zilnic astfel de băuturi.

Shoturile cu turmeric pot provoca greață, arsuri la stomac sau diaree, mai ales persoanelor cu stomacul sensibil. Cei care au alergie la turmeric trebuie să îl evite complet.