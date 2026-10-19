Luni, audierile încep la ora 12:00, fiind programate până la ora 20:00, timp în care 13 miniştri îşi vor prezenta priorităţile în comisii şi vor răspunde întrebărilor parlamentarilor.

Acestea vor continua marţi, de la ora 9:00 până la ora 12:00, cu alţi 5 miniştri propuşi în Cabinetul Niculescu.

Şedinţa plenului reunit al Parlamentului de învestire a noului Guvern va fi marţi, de la ora 14:00.

Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12:00 - 20:00, miniştrii propuşi la Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan.

Marţi, audierile încep la ora 09:00 şi se încheie la ora 12:00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghifiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi la Parlament programul de guvernare şi lista Guvernului.

Duminică, după întâlnirea cu miniştrii din Cabinetul său, Luca Niculescu a declarat că audierile din comisii vor fi abordate cu seriozitate.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a spus premierul desemnat.

Miniștrii independenți din guvernul Luca Niculescu:

Ministrul Finanţelor – Independent - Nazare Alexandru; Ministrul Afacerilor Externe – Independent - Neculăescu Sebastian - Dănuţ; Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Independent - Dumitru Costinel - Bogdan; Ministrul Energiei – Independent - Chisăliţă Dumitru; Ministrul Educaţiei şi Cercetării – Independent - Costreie Valentin - Sorin; Ministrul Culturii – Independent - Ciocan Ioana-Ruxandra Victoria.

Miniștrii PSD din guvernul Luca Niculescu: