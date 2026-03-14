Rețete la airfryer. 10 idei de mâncăruri sănătoase care sunt gata în 30 de minute la friteuza cu aer cald

Gătitul la friteuza cu aer cald nu este doar o modă trecătoare, ci o soluție ingenioasă pentru a obține acea textură crocantă pe care o obții la prăjit, folosind cu până la 90% mai puțin ulei. Află cum să gătești sănătos și rapid la airfryer gata în sub 30 de minute.
De ce să gătești la airfryer
Gătitul la airfryer a devenit foarte popular în ultimii ani. Motivul este simplu: te ajută să obții preparate ca și cum ar fi prăjite, dar fără pic de ulei și cu mult mai puțin efort decât prăjirea clasică. Iată principalele avantaje pe care le oferă gătitul la airfryer, după cum scrie Ariete.net:
1. Mai puțin ulei, mai puține grăsimi: Unul dintre cele mai mari beneficii este reducerea cantității de ulei. În loc să prăjești alimentele într-o baie de ulei, airfryer-ul folosește aer fierbinte care circulă rapid pentru a crea o crustă crocantă. Astfel, poți reduce semnificativ aportul de grăsimi și calorii. Unele estimări arată că grăsimile pot fi reduse cu până la 70–75% comparativ cu prăjirea clasică.
2. Gătire mai rapidă și consum redus de energie: Airfryer-ul se încălzește rapid și, în multe cazuri, nu necesită preîncălzire îndelungată. Preparatele sunt gata mai repede decât în cuptorul tradițional. În plus, aparatul consumă de obicei mai puțină energie decât un cuptor mare, ceea ce poate însemna economie de timp și bani.
3. Versatilitate: Airfrye-ul doar pentru cartofi prăjiți. Poți prepara pui, pește, legume, chiftele, dar și deserturi sau gustări. Datorită controlului temperaturii și circulației aerului, poți obține preparate crocante la exterior și fragede la interior, folosind un singur aparat.
4. Gust apropiat de cel al prăjirii clasice: Chiar dacă nu folosește mult ulei, airfryer-ul oferă o textură crocantă similară cu cea a alimentelor prăjite tradițional. Pentru mulți, este un compromis bun între gust și un stil de viață mai echilibrat.
5. Curățare mai ușoară: Fără stropi de ulei peste tot și fără miros persistent în bucătărie. Majoritatea componentelor sunt detașabile și pot fi spălate ușor, uneori chiar în mașina de spălat vase.
6. Posibilă reducere a unor substanțe nedorite: Prăjirea clasică la temperaturi foarte ridicate poate duce la formarea unor compuși precum acrilamida, în special în alimentele bogate în amidon. Unele studii sugerează că gătitul la airfryer poate reduce nivelul acestor substanțe comparativ cu prăjirea în baie de ulei.
Rețete rapide și sănătoase la airfryer, gata în mai puțin de 30 de minute
Toate preparatele de mai jos se gătesc în maximum 30 de minute în airfryer.
1. Piept de pui simplu
· Taie pieptul de pui în bucăți sau felii. Condimentează cu sare, piper, usturoi și ierburi aromatice.
· Gătește la 200 °C timp de 18–22 de minute, până când este bine făcut și ușor crocant la exterior.
2. Somon cu ierburi
· Condimentează fileurile de somon cu lămâie, mărar și piper.
· Gătește la 180 °C timp de 15–20 de minute.
3. Varză de Bruxelles crocantă
· Spală și taie varza de Bruxelles, stropește cu puțin ulei de măsline și adaugă sare și piper.
· Gătește la 200 °C timp de 12–15 minute.
4. Halloumi „popcorn”
· Taie brânza halloumi în cuburi. Treci-le prin ou și pesmet.
· Gătește la 200 °C timp de 8–10 minute, până se rumenesc.
5. Fâșii de pui cu susan
· Taie pieptul de pui în fâșii și marinează-l scurt în sos de soia și puțină miere. Presară semințe de susan.
· Gătește la 190 °C timp de 12–14 minute.
6. Legume mexicane
· Amestecă ardei, dovlecel, ceapă și porumb cu condimente mexicane și puțin ulei de măsline.
· Gătește la 200 °C timp de 12–14 minute.
7. Năut crocant
· Scurge și usucă năutul din conservă. Amestecă-l cu puțin ulei de măsline și paprika.
· Gătește la 200 °C timp de aproximativ 15 minute.
8. Brioșe cu ovăz și fructe
· Amestecă ovăz, ouă, lapte vegetal și fructe (afine sau banană). Pune compoziția în forme de silicon.
· Gătește la 170 °C timp de 15–18 minute.
9. Huevos rancheros la airfryer
· Așază tortilla, ouă, legume și condimente într-un vas potrivit pentru airfryer.
· Gătește aproximativ 18–20 de minute.
10. Pita cu creveți și sos dulce-chilli
· Gătește creveții la 190–200 °C timp de 8–10 minute.
· Servește-i în lipie pita, cu sos dulce-chilli și verdeață.
Sfaturi pentru rezultate mai bune
· Nu supraîncărca coșul. Aerul trebuie să circule pentru a obține textura crocantă.
· Scutură coșul la jumătatea timpului pentru gătire uniformă.
· Dacă vrei o culoare mai intensă, folosește foarte puțin ulei, aplicat cu spray.
Deserturi surprinzătoare la airfryer
Airfryer-ul nu este doar pentru preparate sărate. Poate fi folosit și pentru deserturi rapide, fără să pornești cuptorul mare și fără multă bătaie de cap.
Brownies rapide
Un desert clasic cu ciocolată care se prepară ușor și în varianta airfryer. Amestecă făină, cacao, zahăr, ouă și puțin unt sau ulei. Toarnă compoziția în forme mici sau într-un vas potrivit pentru aparat și gătește la temperatură medie până când la suprafață se formează o crustă ușor crocantă, iar interiorul rămâne moale și cremos.
Timpul de coacere este mai scurt decât în cuptorul tradițional, iar rezultatul este la fel de intens.
Mere coapte cu scorțișoară și nuci
Taie merele în jumătăți sau felii și pune peste ele un amestec de nuci, scorțișoară și puțină miere sau sirop de arțar. Gătește-le în airfryer timp de 10–15 minute, până când devin fragede și ușor caramelizate. Un desert simplu, aromat și mai ușor decât prăjiturile clasice.
Churros la airfryer
Churros, desertul spaniol cunoscut pentru textura sa crocantă, poate fi adaptat pentru airfryer. Prepară un aluat simplu din apă, făină și puțin zahăr. Formează bastonașe și gătește-le până se rumenesc ușor. La final, tăvălește-le prin zahăr amestecat cu scorțișoară.
Pudding de pâine în 20 de minute
Folosește pâine înmuiată în lapte, ouă și zahăr. Pune amestecul într-un vas potrivit și gătește aproximativ 15–20 de minute. La final, vei obține un desert cald, ușor crocant la margini și moale în interior. Poate fi servit cu fructe proaspete sau înghețată.
Mini cheesecake-uri
Amestecă cremă de brânză, ouă, zahăr și vanilie. Toarnă compoziția în forme mici și gătește în airfryer până când capătă o textură fermă la exterior și cremoasă la interior. Timpul de preparare este mai scurt decât în cuptorul tradițional, iar porțiile individuale sunt ușor de servit.
Sfaturi pentru reușita rețetelor la airfryer
Gătitul la airfryer poate fi extrem de simplu, însă pentru rezultate cu adevărat reușite este important să ții cont de câteva detalii practice. De exemplu, chiar dacă nu toate modelele au o funcție specială de preîncălzire, este recomandat să pornești aparatul pentru 2–5 minute înainte de a adăuga alimentele. Aerul deja fierbinte ajută la formarea rapidă a crustei și asigură o gătire mai uniformă încă din primele minute.
Un alt aspect important este să nu aglomerezi coșul. Airfryer-ul funcționează prin circulația intensă a aerului fierbinte, iar dacă alimentele sunt înghesuite, acestea se vor găti neuniform și pot deveni mai degrabă moi decât crocante. Așezarea într-un singur strat permite aerului să ajungă la toată suprafața preparatului și să creeze textura dorită.
Deși este promovat ca un aparat care nu are nevoie de ulei, o cantitate mică, aplicată prin pulverizare sau pensulare, poate îmbunătăți considerabil rumenirea și gustul. Este important însă să alegi un ulei potrivit pentru temperaturi ridicate și să îl folosești cu moderație. Tot pentru o rumenire uniformă, este util să întorci sau să scuturi alimentele la jumătatea timpului de gătire, mai ales în cazul bucăților mici sau al cartofilor, scrie Diabetesaustralia.com.
Rețetele clasice pentru cuptor sau prăjire nu se transferă identic în airfryer. De regulă, temperatura și timpul pot fi reduse cu aproximativ 15–20%, iar verificarea periodică te ajută să eviți uscarea sau arderea preparatelor. În același timp, este important să adaptezi temperatura în funcție de tipul alimentului: legumele delicate necesită setări mai joase, în timp ce produsele pane sau cartofii au nevoie de temperaturi mai ridicate pentru a obține crustă crocantă.
Întreținerea aparatului joacă și ea un rol important. Resturile de alimente și grăsimile pot afecta circulația aerului și pot influența gustul preparatelor. O curățare ușoară după fiecare utilizare și una mai atentă periodică mențin aparatul în stare bună de funcționare. De asemenea, accesoriile folosite trebuie să permită circulația aerului; hârtia de copt sau foliile de silicon nu trebuie să blocheze fluxul de aer.