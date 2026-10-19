Seismul s-a produs în apropierea orașelor Brașov (46 km), Sfântu-Gheorghe (53 km), Ploiești (56 km), Buzău (64 km), Târgoviște (78 km) și Focșani (86 km), conform INFP.

„În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Brasov, 53km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km N de Ploiesti, 64km S de Buzau, 78km NE de Targoviste, 86km S de Focsani”,

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simți diferit în funcție de locația în care vă aflați”, a transmis, pe Facebook, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Corespondent Știrile ProTV: „Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs la ora 11 și 52 de minute, în zona Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, acesta s-a produs la o adâncime de 124 de kilometri. Pompierii anunță că desfășoară misiuni de recunoaștere în mai multe județe, în zonele în care se află clădiri cu risc seismic. Până acum, însă, nu au fost raportate pagube. Cutremurul s-ar fi resimțit și în București, iar oamenii au descris cum, timp de câteva secunde, piesele de mobilier din locuințe s-au mișcat”.