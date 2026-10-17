Anchetatorii au stabilit că acesta acordase un împrumut de 36.000 de euro, primise înapoi 150.000 de euro, dar mai cerea încă 160.000 de euro, scrie News.ro.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, sâmbătă, că, la începutul lunii octombrie, un bărbat i-a sesizaţi pe poliţişti cu privire la faptul că a împrumutat în perioada septembrie 2024 – octombrie 2026 de la un alt bărbat o sumă de bani pentru care acesta i-a perceput dobândă.

Bărbatul a cerut dobânzi de sute de mii de euro

„Din investigaţiile efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că persoana vătămată ar fi împrumutat de la bărbatul bănuit suma totală de 36.000 de euro, pentru care acesta i-ar fi perceput iniţial o dobândă lunară de 10%. De asemenea, s-a stabilit că persoana vătămată i-ar fi restituit bărbatului, până la data formulării plângerii, aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi, însă acesta i-ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro”, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Ei au menţionat că poliţiştii l-au prins în flagrant pe bărbat, vineri, în timp ce ridica de la persoana păgubită suma de 18.500 de lei, care reprezenta o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei.

„În urma efectuării controlului corporal şi al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, poliţiştii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei şi 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată provenienţa, precum şi un obiect contondent”, a precizat sursa citată.

Bărbatul a fost dus la poliţie pentru audieri, fiind apoi reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de camătă.