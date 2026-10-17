Imagini care circulă pe rețelele de socializare arată pescari colectând dispozitive Apple și parfumuri franceze vărsate dintr-o navă scufundată. Marina Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că nava a deviat pe o rută „neautorizată și periculoasă" și a lovit o mină marină, declanșând un incendiu care a scufundat-o cu tot cu cele peste 2.500 de containere de la bord, arată The Telegraph.

Deși Iranul a lovit zeci de nave de la începutul războiului, în februarie, aproape niciuna nu s-a scufundat. Nava GFS Pride a fost a doua scufundată în decurs de 24 de ore și doar a treia de la începutul războiului.

Imaginile au arătat zeci de bărci strecurându-se printre containerele pe jumătate scufundate, cu oameni care scoteau cutii din valuri. Într-un clip, o singură barcă mică se străduiește să remorcheze un container de dimensiuni mari.

Atacurile IRGC asupra navigației din jurul strâmtorii au crescut în ultimele zile la cel mai intens ritm de la începutul războiului. Marina sa i-a îndemnat pe pescarii locali să navigheze cu atenție în jurul containerelor care plutesc la suprafață.

„Dacă America pleacă, strâmtoarea se va deschide"

Vineri, Iranul a condiționat redeschiderea Strâmtorii Ormuz de retragerea SUA din regiune. Generalul de brigadă Mohammad Akraminia, purtător de cuvânt al armatei, a avertizat că forțele iraniene vor alunga trupele americane dacă acestea decid să rămână: „Dacă America pleacă din regiune, Strâmtoarea Hormuz se va deschide, securitatea colectivă va fi stabilită cu participarea statelor regionale, iar economia globală se va îmbunătăți. Iar dacă nu pleacă, o vom alunga."

Akraminia a dat vina pe SUA pentru insecuritatea din estul strâmtorii și i-a îndemnat pe proprietarii de nave să folosească un coridor desemnat de forțele armate iraniene, susținând că navele care vor face acest lucru vor fi în siguranță.

Pe de altă parte, marina regulată a Iranului a declarat vineri că a „monitorizat" un incendiu la bordul unui „petrolier care încălca regulile” în Golful Oman, după ce acesta și-a oprit sistemele de urmărire și a încercat să traverseze o „zonă interzisă”.