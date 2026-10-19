Potrivit celor de la Inspectoratul Școlar, elevul agresiv ar fi manifestat tendințe de radicalizare și ar fi vizat un copil de altă religie.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum elevul, îmbrăcat în ținută de camuflaj, pândește la ușa unei clase. Bate de câteva ori, iar în secunda în care profesoara de matematică o deschide, sare asupra ei și o lovește cu cuțitul de mai multe ori. Femeia se luptă cu el, iar în acest timp, din clasă iese un băiat care încarcă să o ajute pe profesoară. Este și el lovit cu cuțitul.

Apoi, atacatorul intră în sala de clasă, iar copiii aflați în interior, ies speriați pe hol și o iau la fugă.

Un alt profesor de sport a intervenit.

Ionuț Rațiu, profesor de sport: Copiii s-au panicat și am intervenit, am mers în clasa unde s-a întâmplat și am despărțit copilul care era implicat în incident.

Reporter: Avea cuțit?

Ionuț Rațiu, profesor de sport: O brișcă, ceva.

George Morar, paznic: „Am urcat repede și am luat cu profesorul de sport cuțitul tip briceag, l-am imobilizat, era ora de matematică”.

Copiii s-au refugiat în sala de sport.

Mamă: „M-a sunat fiica mea disperată, era închisă în sala de sport, i-a închis acolo ca să nu intre la ei, asta mi-a zis, dar nu mă liniștește, a intrat un copil cu cuțitul”.

Profesorii au cerut ajutor la 112. La școală au ajuns polițiștii, o ambulanță și o mașină de transport victime multiple.

Într-un final, elevul de clasa a 7-a a fost imobilizat și a fost dus la audieri.

Potrivit celor de la Inspectoratul Școlar, ținta elevului agresiv ar fi fost un alt elev.

Vasile Șteopoaie, inspector școlar general ISJ BN: „Se pare că copilul are ceva tendințe de radicalizare, elevul era din școală s-a dus să îl caute pe cel din clasă a șasea care spunea el că e de altă religie, nu știm încă detalii”.

Profesoara rănită și elevul au fost transportați la spital. În acest caz a fost deschis un dosar pentru tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de procurori.