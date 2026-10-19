Moscova mizează pe faptul că această rută arctică de navigaţie, care începe la Murmansk, în apropierea graniţei dintre Rusia şi Norvegia, şi se termină în Strâmtoarea Bering, va deveni din ce în ce mai accesibilă navelor de mari dimensiuni, pe măsură ce încălzirea climei reduce cantitatea de gheaţă, pentru a livra bunuri spre Europa şi Asia, informează Agerpres.

Anul acesta, ruta arctică a devenit mai atractivă, pe fondul perturbărilor apărute pe rutele care trec prin Canalul Suez, Strâmtoarea Ormuz şi zona Mării Negre, au precizat traderii.

Tarifele pentru închirierea petrolierelor au atins niveluri record, pe măsură ce războaiele din Iran şi Ucraina au alimentat inflaţia şi au făcut ca ţiţeiul american să devină inaccesibil pentru rafinăriile asiatice, care caută alternative în Orientul Mijlociu şi America Latină.

Acest lucru a făcut ca tarifele ridicate pentru navele care utilizează ruta arctică, o rută ce necesită asistenţa unui spărgător de gheaţă, să devină mai puţin costisitoare în comparaţie cu ruta obişnuită către Asia, prin Marea Roşie, au explicat traderii.

Pentru Rusia, care controlează ruta arctică, aceasta reprezintă o alternativă sigură la apele europene, unde petrolierele care transportau ţiţei rusesc au fost arestate în mod repetat în acest an.

Conform estimărilor preliminare ale traderilor, volumul de petrol rusesc exportat prin ruta arctică este aşteptat să crească cu încă 5-10 milioane de barili până la sfârşitul sezonului de navigaţie. În sezonul anterior, Rusia a transportat 13 milioane de barili pe această rută.

Gazprom Neft, unul dintre giganţii petrolieri ai Rusiei, îşi va majora livrările prin ruta arctică cu aproximativ 35% în acest an, comparativ cu 2025, a declarat vineri directorul general al companiei, Alexander Diukov.

De asemenea, Rusia livrează către Asia cantităţi semnificative de gaze naturale lichefiate, precum şi alte mărfuri, prin ruta arctică. Se preconizează că şi livrările de gaze lichefiate prin ruta arctică vor creşte anul acesta, odată cu demararea transporturilor de GNL din regiunea arctică.

În luna septembrie, în cadrul unui forum economic desfăşurat la Vladivostok, preşedintele Vladimir Putin a declarat că Rusia se aşteaptă la o dublare a volumului de mărfuri transportate prin ruta arctică, până la 70 de milioane de tone anual, la sfârşitul deceniului. Noul proiect petrolifer al Rosneft din nordul Rusiei, Vostok Oil, inaugurat luna trecută, contribuie deja la creşterea volumelor transportate prin ruta arctică.

Chiar dacă este vorba de o rută care ridică numeroase provocări, ea permite reducerea duratei unei călătorii între Europa şi Asia. În mod obişnuit o navă are nevoie de o săptămână pentru a ajunge din Novaya Zemlya, vestul Rusiei, şi până în Strâmtoarea Bering, est. De acolo mai este nevoie de 12-14 zile pentru ca nava să ajungă în porturile din Shanghai şi alte porturi din nordul Chinei. Comparativ, o navă are nevoie de o lună şi jumătate pentru a ajunge din Marea Baltică la Shanghai via Canalul Suez şi până la 50 de zile din portul Murmansk până la Shanghai via Canalul Suez.