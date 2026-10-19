Lecornu a declarat reporterilor că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică” şi a dat asigurări că, dacă declararea stării de urgenţă va fi considerată necesară, ar putea recurge la această măsură. Dar în acest moment, restricţiile parţiale de circulaţie par „mai adecvate”, a precizat el, relatează Reuters, citat de News.ro.

El nu a precizat care oraşe vor impune restricţii parţiale de circulaţie şi nici ce formă vor lua acestea, deşi a exclus impunerea unei restricţii totale de circulaţie în întreg Parisul.

„Aceste restricţii trebuie să fie locale şi parţiale. Este exclus ca întreg Parisul să fie supus restricţiilor de circulaţie”, a declarat el.

Ministrul de interne, Laurent Nunez, a declarat, de asemenea, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că nu există planuri de a anula meciul de fotbal de marţi seara dintre Paris Saint-Germain şi Barcelona.

Luni, primarii celor mai mari oraşe din Franţa au cerut explicaţii din partea guvernului cu privire la ceea ce au numit o lipsă de pregătire a forţelor de securitate, în timp ce ţara încerca să-şi revină după un weekend marcat de revolte şi jafuri.

Protestele au urmat unor săptămâni de manifestaţii studenţeşti, însoţite ocazional de izbucniri de violenţă stradală, care au zguduit ţara cu şase luni înainte de următoarele alegeri prezidenţiale şi au amplificat presiunile legate de o economie slabă, care se confruntă cu o creştere a datoriei.