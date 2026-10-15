Rețeta poate fi adaptată în funcție de ingredientele disponibile în frigider, iar combinația de brânzeturi și legume oferă un echilibru între gustul sărat, aromele proaspete și textura fragedă a umpluturii. Pentru un rezultat reușit este important să elimini excesul de apă din legume și să ungi fiecare foaie cu unt topit înainte de asamblare.

Ingrediente pentru plăcinta cu brânzeturi și legume la cuptor

Pentru o tavă medie, potrivită pentru aproximativ 6 porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 pachet de foi subțiri de plăcintă;

150 g cremă de brânză;

150 g feta sau telemea;

125 g mozzarella;

50 g parmezan ras;

3 ouă;

1 dovlecel mediu;

1 ardei gras roșu;

1 ceapă;

1 cățel de usturoi;

1 mână de baby spanac;

100 g iaurt natural;

80 g unt, topit;

1 lingură de ulei de măsline;

1 linguriță de oregano sau cimbru;

2 linguri de semințe de susan;

sare și piper, după gust.

Cum se prepară plăcinta cu brânzeturi și legume

Pregătește legumele pentru umplutură

Spală dovlecelul și dă-l pe răzătoarea mare. Presară puțină sare și lasă-l câteva minute, apoi stoarce-l foarte bine pentru a elimina lichidul în exces. Acest pas este important pentru ca foile de plăcintă să rămână crocante după coacere.

Toacă mărunt ceapa și ardeiul gras. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și adaugă legumele. Călește-le la foc mediu timp de 5-8 minute, amestecând periodic, până când se înmoaie și o parte din umiditate se evaporă.

Adaugă usturoiul tocat fin și mai gătește compoziția aproximativ un minut. Oprește focul și lasă legumele să se răcească înainte de a le amesteca cu brânzeturile și ouăle.

Prepară umplutura cremoasă cu brânzeturi

Într-un bol încăpător, pune crema de brânză, feta sau telemeaua sfărâmată, mozzarella rasă și parmezanul. Amestecă ingredientele, apoi încorporează două dintre cele trei ouă și iaurtul natural.

Adaugă legumele răcite și frunzele de baby spanac. Condimentează cu piper, oregano sau cimbru și, dacă mai este nevoie, cu puțină sare. Ține cont că telemeaua, feta și parmezanul sunt deja sărate.

Amestecă până când obții o compoziție omogenă, în care brânzeturile se îmbină cu legumele. Crema de brânză și iaurtul contribuie la textura fină a umpluturii, în timp ce mozzarella și parmezanul completează gustul preparatului.

Asamblează plăcinta în tavă

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Unge o tavă cu puțin unt topit și așază primul strat de foi de plăcintă.

Pune aproximativ cinci foi la bază, ungând fiecare foaie separat cu unt topit. Suprapunerea lor va forma o crustă fragedă și crocantă, care susține umplutura fără să se înmoaie prea mult.

Distribuie uniform amestecul de brânzeturi și legume peste foi. Acoperă cu restul foilor de plăcintă, unse individual cu unt. Ai grijă să acoperi bine umplutura, iar marginile pot fi împăturite spre interior pentru un aspect îngrijit.

Bate oul rămas și unge cu el suprafața plăcintei. Presară semințele de susan pentru un plus de textură și pentru un aspect rumenit după coacere.

Coace plăcinta până când foile devin aurii

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și lasă plăcinta la copt aproximativ 35-40 de minute. Timpul poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea tăvii.

Preparatul este gata atunci când foile de la suprafață capătă o culoare aurie, marginile devin crocante, iar umplutura este bine închegată. Dacă suprafața se rumenește prea repede, poți reduce ușor temperatura în ultimele minute de coacere.

După ce scoți tava din cuptor, lasă plăcinta să se odihnească aproximativ 15-20 de minute înainte de a o tăia. În acest interval, umplutura se stabilizează, iar porțiile își păstrează mai bine forma.

Care este secretul pentru o crustă rumenă și o umplutură cremoasă

Pentru ca plăcinta cu brânzeturi și legume să aibă o textură reușită, trebuie să acorzi atenție atât pregătirii ingredientelor, cât și modului de asamblare.

Stoarce bine dovlecelul înainte de a-l găti. Excesul de apă poate umezi foile și poate împiedica formarea unei cruste crocante. Călirea legumelor ajută la eliminarea unei părți din lichid și intensifică aromele.

Lasă legumele să se răcească înainte de a le amesteca cu ouăle și brânzeturile. Astfel, compoziția se omogenizează mai ușor, fără ca ouăle să înceapă să se coaguleze înainte de coacere.

Unge fiecare foaie cu unt topit. Acesta ajută straturile să se rumenească uniform și să capete textura specifică foilor crocante de plăcintă.

Nu sări peste timpul de odihnă după coacere. Dacă tai plăcinta imediat ce o scoți din cuptor, umplutura poate fi prea moale și se poate împrăștia. După 15-20 de minute, porționarea devine mai ușoară.