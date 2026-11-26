Lansare de carte la 20 de ani de la condamnarea comunismului în România. Volumul „Nimic de negociat!”, publicat de Humanitas
Volumul „Nimic de negociat! 18 decembrie 2006. 20 de ani de la condamnarea comunismului în România”, apărut la Editura Humanitas, va fi lansat joi, 26 noiembrie, la Facultatea de Istorie a Universității din București.
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Evenimentul va avea loc de la ora 18:30, în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie, situată pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4–12. Întâlnirea va fi moderată de Cristina Bogdan, director editorial al Editurii Humanitas.
Volumul reunește texte semnate de Traian Băsescu, Gabriel Liiceanu, Mircea Mihăieș, Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Cristian Preda, Ioan Stanomir, Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile.
Proiectul editorial marchează două decenii de la condamnarea oficială a regimului comunist din România, ca „ilegitim și criminal”, de către fostul președinte Traian Băsescu, la 18 decembrie 2006.
Cartea abordează atât contextul în care a avut loc condamnarea comunismului, cât și efectele pe care regimul totalitar le-a avut asupra societății românești.
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