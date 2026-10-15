Reacția Moscovei vine în contextul în care președintele american Donald Trump anunțase recent un „armistițiu energetic” între cele două părți, relatează AFP, preluată de news.ro.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești reprezintă o sfidare directă la adresa Washingtonului și a mediatorilor săi.

„Kievul continuă să lanseze atacuri împotriva acestor instalaţii. Făcând acest lucru, el intră într-un conflict serios cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi ale negociatorilor americani”, a afirmat Peskov.

„Refuzul lui Zelenski personal”

Oficialul rus a mers mai departe, aruncând întreaga responsabilitate pentru blocajul diplomatic pe umerii liderului de la Kiev. Potrivit acestuia, inițiativele americane „se lovesc de refuzul regimului de la Kiev şi al lui Zelenski personal de a se angaja pe calea păcii”.

Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a promovat ideea unui „armistițiu energetic” - o propunere susținută pe scena europeană și de președintele francez Emmanuel Macron - care viza oprirea atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice și civile, ca prim pas spre o negociere mai amplă de încetare a focului.

Strategia militară a Kievului

Cu toate acestea, strategia militară a Ucrainei s-a bazat puternic în ultima perioadă pe lovirea rafinăriilor și depozitelor de combustibil din adâncul teritoriului rus. Scopul Kievului este de a tăia liniile logistice de aprovizionare ale armatei ruse de pe front și de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de petrol, care finanțează mașinăria de război. Din perspectiva ucraineană, aceste ținte sunt unele strict militare și strategice, esențiale pentru supraviețuirea statului, și nu simple obiective civile.