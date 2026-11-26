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Fosilele acestei creaturi, vechi de aproximativ 415 milioane de ani, descoperite în Marea Britanie, au fost descrise pentru prima dată în anii 1870. De atunci, oamenii de știință au dezbătut ce specie reprezintă cu exactitate, potrivit ScienceAlert.

O analiză recentă, publicată în revista Palaeontology, a clarificat misterul. Cercetătorii au folosit tomografii computerizate, combinate cu tehnici clasice de analiză și reconstituire a imaginilor.

Creatura se numește Praearcturus gigas și ar putea fi cel mai mare scorpion care a trăit vreodată.

Cât de mare era animalul

Se estimează că animalul avea o lungime de peste un metru, aproximativ cât un câine de talie medie.

„Praearcturus trăia într-o perioadă în care viața pe uscat abia începea să se dezvolte, iar strămoșii reptilelor, mamiferelor și păsărilor nu părăsiseră încă mediul acvatic”, explică Richie Howard, paleontolog la Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie și coordonatorul cercetării.

„Acest lucru sugerează că specia ar fi putut ajunge la dimensiuni atât de mari deoarece nu existau alți prădători de talie mare, ceea ce îi permitea să domine mediul în care trăia.”

Cu alte cuvinte, nu avea concurență și era prădătorul dominant.

Echipa de cercetători a comparat și fosilele descoperite în Marea Britanie cu exemplare ale scorpionului antic Eramoscorpius, provenite din Canada, pentru a stabili locul ocupat de P. gigas în arborele evolutiv al scorpionilor.

Descoperirile au scos la iveală și un alt detaliu surprinzător. Pe unul dintre membrele animalului au fost identificate modele de creste, indicii că acesta ar fi putut produce sunete prin frecarea unor părți ale corpului. Tehnica, numită stridulație, este folosită și de unele specii de scorpioni din prezent.

Totuși, mediul terestru nu era încă pe deplin dezvoltat, iar ecosistemele de pe uscat erau foarte limitate. Prin urmare, este posibil ca acest scorpion uriaș să fi petrecut o parte din timp și în apă.

Fosilele descoperite în Țara Galilor prezintă structuri asemănătoare unor lamele, numite epimere, pe corpul animalului. Acestea sunt similare unor formațiuni întâlnite la homarii și crabii din zilele noastre.

Scorpionul uriaș vâna atât pe uscat, cât și în apă

Howard și colegii săi consideră că P. gigas vâna atât pe uscat, cât și în apă, în funcție de locul în care își găsea prada.

Avantajul său nu avea însă să dureze pentru totdeauna.

Milioane de ani mai târziu, uscatul a fost populat de miriapode de dimensiunea automobilelor și libelule cât păsările răpitoare, în păduri care nici măcar nu existau în perioada în care trăia P. gigas.

Concurența tot mai mare pentru hrană ar fi putut contribui la declinul scorpionului uriaș.

Un mister evolutiv, cum a revenit scorpionul în apă

Cercetătorii cred însă că acesta ar fi putut supraviețui încă aproximativ 40 de milioane de ani după perioada din care datează fosilele descoperite, înainte de a dispărea definitiv.

O altă întrebare importantă rămâne însă fără răspuns: cum a ajuns o linie evolutivă de animale care respirau aer să revină, în cele din urmă, în mediul acvatic?

„Cele mai bune reconstituiri ale arborelui evolutiv, realizate pe baza secvențelor ADN, sugerează că scorpionii sunt înrudiți îndeaproape cu alte arahnide, precum păianjenii, cu care împărtășesc structuri respiratorii numite plămâni foliacei”, explică paleontologul Greg Edgecombe, de la același muzeu britanic.

„Acest lucru indică faptul că descind dintr-un strămoș care respira aer.

Dacă această ipoteză este corectă, atunci Praearcturus reprezintă un exemplu de animal care, cel mai probabil, a revenit în mediul acvatic după ce strămoșii săi se adaptaseră vieții pe uscat”, a adăugat el.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică Palaeontology.