Potrivit postului german BR, interesul ridicat a dus inclusiv la indisponibilitatea temporară a portalului online prin care salariații își puteau calcula compensațiile pentru încetarea anticipată a contractelor de muncă.

Programul face parte din măsurile prin care constructorul auto german urmărește reducerea costurilor și restructurarea personalului, într-un context în care industria auto din Germania se confruntă cu presiuni tot mai mari. Printre dificultăți se numără și încetinirea pieței auto din China, care s-a accentuat în ultimele luni.

Deși BMW a traversat până acum criza cu dificultăți relativ mai reduse decât alți producători germani, compania din München încearcă să își adapteze structura de costuri la noile condiții de piață. Situația vine în contextul în care și Grupul Volkswagen, care deține mărcile Audi și Porsche, a fost nevoit să ia măsuri de reducere a cheltuielilor.

Compensații de sute de mii de euro pentru unii angajați

Programul lansat de BMW le permite angajaților eligibili să își încheie contractele de muncă înainte de termen, în schimbul unei compensații financiare. Valoarea acesteia este calculată individual, în principal în funcție de venitul angajatului și de vechimea în companie.

Potrivit informațiilor relatate de BR, unii angajați ar fi primit oferte de compensare de ordinul sutelor de mii de euro. Aceste sume ar fi vizat în special salariații mai în vârstă, cu venituri ridicate și cu vechime.

Se pare că mulți au considerat suma calculată suficient de atractivă încât să accepte rapid oferta. După lansare, numărul solicitărilor ar fi crescut atât de mult încât portalul pus la dispoziția angajaților a devenit temporar indisponibil din cauza suprasolicitării.

BMW se așteaptă la costuri ridicate

Conducerea companiei nu dorește să confirme oficial toate aceste informații. Reprezentanții au precizat doar că oferta a stârnit un interes considerabil în zilele de după transmiterea condițiilor individuale.

Potrivit angajaților citați de BR, măsura nu reprezintă neapărat o anulare definitivă a inițiativei.

„Un lucru este însă clar: astfel de programe de compensare implică cheltuieli mari înainte ca firma să înceapă să economisească, în următorii ani, datorită reducerii numărului de angajați. BMW estimează că programul va costa o sumă de ordinul sutelor de milioane de euro. Începând din 2028, conducerea companiei se așteaptă la economii de un miliard de euro”, mai notează publicația.

BMW intenționează să elimine până la 8.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului viitor. Reducerile ar urma să fie realizate prin mai multe mecanisme: programul de plecări voluntare, pensionări parțiale și fluctuația naturală a personalului, adică plecarea angajaților fără înlocuirea lor automată.