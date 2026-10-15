La data de 12 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de trei persoane minore, două de 16 ani şi una de 17 ani.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2026, acestea ar fi accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă, în favoarea unor organizaţii teroriste.

De asemenea, cei trei minori ar fi deţinut astfel de materiale în scopul însuşirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg.

"Totodată, una dintre persoane ar fi întocmit ghiduri cu reguli de conduită pe care un susţinător/luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenţei la organizaţia teroristă, informaţii referitoare la metodele utilizate de către serviciile de informaţii în cazul persoanelor suspecte de implicarea în acţiuni cu caracter terorist, sfaturi privind interacţiunea cu autorităţile şi disimularea intenţiilor ostile", precizează sursa citată.

În redactarea acestora, persoana în cauză ar fi utilizat mai multe articole publicate pe o platformă online cu scop propagandistic aparţinând unei organizaţiii teroriste, în cadrul căreia sunt distribuite comunicate oficiale ale unor canale de presă şi materiale media de propagandă ideologică, lansate de susţinătorii acesteia.

Activităţile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al criminaliştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, precum şi al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba.

"Radicalizarea reprezintă o manifestare în creştere în mediile copiilor şi tinerilor din România, îngrijorătoare din perspectiva evitării unui trend accelerat, asemănător celui înregistrat în diferite state vest-europene. Dezvoltarea exponenţială a tehnologiei în domeniile IT şi comunicaţii asigură în prezent o interconectare facilă şi rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, şi intensificarea schimbului de idei şi concepţii, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste", subliniază IGPR.

Adolescenţii şi tinerii pot fi victime ale radicalizării dacă nu sunt ghidaţi constant de un sistem solid de valori familiale, civice şi culturale şi dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit.

Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităţilor la propaganda extremistă, inclusiv în mediul online, dezvoltarea gândirii critice şi conştientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale, transmite Poliţia Română.

Propaganda ideologică pentru tineri

Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România, îngrijorătoare din perspectiva evitării unui trend accelerat, asemănător celui înregistrat în diferite state vest-europene.

Dezvoltarea exponențială a tehnologiei în domeniile IT și comunicații asigură în prezent o interconectare facilă și rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, și intensificarea schimbului de idei și concepții, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste.

Tinerii, în special adolescenții, reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane expuse radicalizării.

Independenți, exploratori, expuși unui mediu incontrolabil, precum cel virtual, în căutarea unor idealuri și a unor figuri cu care să se identifice, tinerii pot deveni susceptibili la radicalizare și la propaganda organizațiilor extremiste/teroriste, fiind atrași cu ușurință în procese de radicalizare, fără a realiza de fapt ce se întâmplă.

Adolescenții și tinerii pot fi victime ale radicalizării, dacă nu sunt ghidați constant de un sistem solid de valori familiale, civice și culturale și dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit.

Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităților la propaganda extremistă, inclusiv în mediul online, dezvoltarea gândirii critice și conștientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale.

În acest sens, cooperarea între instituțiile cu responsabilități în domeniu, familie și școală, este esențială pentru identificarea situațiilor de risc și adoptarea unor măsuri adecvate de prevenire.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.