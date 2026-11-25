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Printre persoanele private de libertate se numără chiar capii familiei, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru și Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, alături de fiii și ginerele acestora.

Lista completă a suspecților reținuți:

Nuțu Cămătaru și Sile Cămătaru;

Balint Vasile Daniel (zis Dani al lui Sile) și Balint Nuțu Mario - fiii lui Sile;

Dan Emanuel Daniel (zis Manu Bombardierul, ginerele lui Nuțu);

Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu);

Șpac Vladimir Florin (zis Șpac);

Țuțu Radu Giovani (zis Giovani);

Ionescu Mohamed (zis Mohamed).

Singurul suspect care a scăpat momentan este Nedelcu Giani Laurențiu, cunoscut ca proprietar al complexului „Ring” din Costinești. Acesta a reușit să se sustragă descinderilor și este considerat fugar, autoritățile declanșând procedurile de urmărire pentru a-l localiza.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, fiii și ginerii lor, dar și zeci de apropiați, sunt acuzați de crimă organizată. Ar fi coordonat, spun anchetatorii, de la trafic de persoane, cămătărie și șantaj, până la exploatarea unor cântăreți de manele cunoscuți. Pe aceștia i-ar fi obligat, sub amenințări repetate, să cânte doar la anumite petreceri, și în anumite localuri, agreate de liderii clanului.

Procurorii DIICOT și ofițerii Serviciului Grupări Infracționale Violente spun că numai din 2025 până acum membrii clanului Cămătaru ar fi făcut numeroase victime. Persoane pe care le-ar fi traficat ori amenințat și șantajat să le plătească dobânzi uriașe pentru banii luați cu camătă.

Procurorii DIICOT au obținut în acest dosar peste 40 de mandate de percheziție pentru locuințele suspecților.