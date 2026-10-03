Zeama de la murături poate fi un ingredient gustos și versatil, care merită folosit în bucătărie.

Ce poți face cu zeama rămasă de la murături

Folosește-o în loc de oțet pentru un plus de savoare. Înlocuiește oțetul din rețete precum dressingurile pentru salate, marinadele sau chiar sosurile cu zeamă de murături. Pe lângă aciditate, aceasta aduce și condimentele deja prezente în zeamă. O poți încerca în salata de varză, salata de paste sau ouăle umplute.

Pune și alte legume la murat. Poți refolosi zeama pentru a mura rapid morcovi, ceapă, ridichi, fasole verde sau ardei jalapeño feliați. Lasă legumele în zeamă cel puțin o oră sau peste noapte, dacă vrei un gust mai intens.

Adaugă zeamă în apa în care fierbi cartofii sau pastele. Pune puțină zeamă de murături în apa în care fierbi cartofii pentru salată sau pastele pentru macaroane cu brânză. Va da ingredientelor un gust discret, dar plăcut.

Cum poate fi folosită zeama de castraveți murați

Dacă ți-a rămas zeama de la castraveți murați, folosește-o în alte preparate.

Pune-o în salata de ton sau de ouă. În locul murăturilor tocate sau împreună cu acestea, poți adăuga puțină zeamă în salata de ton, pui sau ouă. Va oferi un gust mai acrișor și mai multă suculență.

Folosește-o când gătești legume la abur. Adaugă câteva linguri de zeamă în apa pentru broccoli, fasole verde sau conopidă. Gustul legumelor va fi mai proaspăt și mai intens, fără ca zeama să îl acopere.

Toarn-o peste legumele coapte. Amestecă morcovii, cartofii sau varza de Bruxelles coapte cu puțină zeamă de murături chiar înainte de servire. Funcționează asemănător unui dressing, fără să mai fie nevoie să prepari unul separat.

În ce preparate poți adăuga zeamă de murături

Poți pune zeama de murături în dressinguri pentru salate, marinade pentru carne, sosuri, salată de cartofi, salată de paste sau salată de ouă.

Poți adăuga câteva linguri și în apa în care fierbi cartofii, pastele, orezul, quinoa sau cușcușul. Zeama se potrivește și cu legumele coapte sau gătite la abur, precum cartofii, morcovii, broccoli, conopida ori fasolea verde.

Este utilă și pentru prepararea rapidă a altor legume murate. Morcovii, ceapa, ridichile, fasolea verde sau ardeii pot fi lăsați în zeamă câteva ore pentru a căpăta un gust acrișor și aromat.

Zeama de murături în ciorbe și marinade

Zeama de murături poate fi folosită și în ciorbe, mai ales dacă vrei să le dai un gust acrișor și mai intens. O poți adăuga treptat, spre finalul preparării, după ce ai gustat ciorba, exact ca și cum ai folosi borș.

În marinade, zeama de murături este la fel de utilă și are rolul de a frăgezi carnea. Poate fi folosită pentru carne de pui, porc sau chiar pește. Ai grijă să nu mai pui sare extra, pentru că zeama de murături este suficient de sărată.. Pune carnea într-un recipient, acoper-o cu zeamă și las-o la frigider câteva ore înainte de gătire. Timpul de marinare depinde de tipul și dimensiunea bucăților de carne.

Cât timp poate fi păstrată zeama după deschiderea borcanului

După deschiderea borcanului, zeama de murături poate fi păstrată, de regulă, la frigider aproximativ 1–2 luni, cu condiția să fie ținută bine închisă și să nu prezinte semne de alterare.

Înainte de folosire, verifică mirosul, aspectul și gustul. Dacă apare mucegai, un miros neobișnuit, fermentație nedorită sau zeama devine suspect de tulbure, este mai sigur să o arunci.

Când trebuie aruncată zeama de la murături

Dacă observi pojghiță ciudată, zeama devine prea tulbure, are un miros și un aspect ciudat, cel mai bine este să arunci zeama de la murături, pentru că înseamnă că a prins floare.