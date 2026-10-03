Șeful statului a salutat decizia, subliniind că economia dă semnale de stabilitate, dar a transmis un avertisment clar: nu este momentul pentru relaxare, iar responsabilitatea fiscală trebuie să rămână o prioritate absolută, dincolo de orice calcule politice.

„Decizia agenţiei Standard & Poor's de a menţine ratingul de ţară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiţii, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăţi şi al politicilor de disciplină financiară. Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcţii depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică şi dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Ratingul de țară, menținut, dar perspectiva rămâne negativă

Mesajul președintelui vine la scurt timp după ce, vineri, S&P a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 (investment grade), menținând totodată perspectiva negativă. Această menținere este o veste importantă pentru piețele financiare, asigurând accesul României la împrumuturi în condiții rezonabile, dar semnalele de alarmă trase de analiștii internaționali nu pot fi ignorate.

Potrivit S&P, perspectiva negativă reflectă riscurile ridicate legate de consolidarea finanțelor publice și de eforturile de diminuare a deficitelor externe ale României.

Mai mult, agenția de rating atrage atenția asupra vulnerabilităților structurale ale economiei românești. S&P subliniază sensibilitatea țării la eventualele schimbări în încrederea investitorilor străini, având în vedere nevoile semnificative de finanțare externă și ponderea ridicată a datoriei guvernamentale deținute de investitorii nerezidenți. Orice șoc pe piețele globale sau o pierdere a încrederii în capacitatea Guvernului de a țuce sub control deficitul ar putea duce la o scumpire drastică a costurilor de împrumut pentru statul român.