„În cazul în care statele membre nu aplică în mod corespunzător legislația UE, Comisia poate iniția proceduri de infringement. Scopul principal al unei proceduri de infringement este de a garanta că statele membre aplică legislația UE în interesul general. Prin urmare, procedurile de infringement se axează pe probleme sistemice care afectează un număr mare de persoane sau de întreprinderi. În cazuri izolate de posibilă aplicare incorectă a legislației UE, problemele pot fi abordate cel mai bine prin intermediul sistemului național de măsuri reparatorii”, arată Comisia Europeană.

O procedură de infringement începe, de regulă, cu o scrisoare prin care Comisia Europeană cere statului membru explicații și, dacă este cazul, remedierea problemei. Statul are, în mod obișnuit, două luni pentru a răspunde. Dacă problema nu este rezolvată, Comisia poate emite un aviz motivat. Acesta reprezintă un pas mai avansat al procedurii: Comisia explică oficial de ce consideră că statul nu respectă legislația UE și îi cere să remedieze situația într-un anumit termen. Dacă statul nu se conformează nici după avizul motivat, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). O eventuală sancțiune financiară nu apare automat la primirea unei scrisori sau a unui aviz motivat, ci poate interveni ulterior, în condițiile prevăzute de legislația UE și în urma procedurilor în fața CJUE.

Deșeurile electrice și electronice

Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu a notificat transpunerea completă în legislația națională a Directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Termenul de transpunere a Directivei 2024/884, care modifică Directiva 2012/19/UE, a expirat la 9 octombrie 2025. România se află în aceeași situație cu Bulgaria, Cehia, Spania, Cipru, Luxemburg și Polonia.

Modificarea legislativă are legătură, între altele, cu responsabilitatea producătorilor pentru costurile de gestionare a deșeurilor provenite din panouri fotovoltaice, inclusiv pentru anumite produse introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a directivei inițiale. Modificarea a fost necesară în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a UE din 2022.

Creditele pentru consumatori

România nu a transpus integral noile reguli privind creditele pentru consumatori Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu a notificat transpunerea completă în legislația națională a Directivei privind contractele de credit pentru consumatori.

Termenul de transpunere a Directivei 2023/2225 a expirat la 20 noiembrie 2025. În ianuarie 2026, Comisia a trimis României și altor 22 de state membre scrisori de punere în întârziere pentru că nu notificaseră toate măsurile de transpunere. România se află acum printre cele 16 state care încă nu au comunicat transpunerea completă.

Directiva urmărește să consolideze protecția consumatorilor pe piața creditelor și să asigure mai multă transparență și corectitudine în relația dintre consumatori și creditorii lor.

România are două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare. Dacă situația nu este remediată, Comisia poate sesiza CJUE și poate solicita sancțiuni financiare.

Ecodesign și etichetarea energetică

România, din nou în atenția Comisiei pentru modul în care verifică produsele de pe piață Comisia Europeană a trimis României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru că nu asigură în mod eficient respectarea regulilor europene privind ecodesignul și etichetarea energetică a produselor.

Problema ține de supravegherea pieței. Comisia consideră că România nu și-a îndeplinit complet obligațiile de a verifica dacă produsele respectă cerințele privind consumul de energie și dacă au etichete energetice corecte. Autoritățile române s-au angajat să adopte o legislație prin care să desemneze autoritățile responsabile de supravegherea pieței, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.

România a primit prima scrisoare de punere în întârziere în iulie 2025, iar acum Comisia a transmis o scrisoare suplimentară pentru a clarifica cerințele juridice. România are două luni pentru a răspunde.

Dacă răspunsul nu este considerat satisfăcător, următorul pas poate fi emiterea unui aviz motivat.

Siguranța operațiunilor petroliere și de gaze offshore

România trebuie să îmbunătățească respectarea regulilor europene privind siguranța operațiunilor offshore. Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu respectă integral regulile UE privind siguranța operațiunilor offshore de petrol și gaze.

Comisia consideră că România nu îndeplinește complet anumite obligații privind prevenirea și gestionarea accidentelor produse pe instalațiile offshore. Regulile europene urmăresc reducerea riscului de accidente majore și limitarea efectelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului marin și economiilor din zonele de coastă.

Procedura este deschisă din 2021, când Comisia a transmis României o scrisoare de punere în întârziere. După analizarea situației, Bruxelles-ul a decis acum să treacă la etapa următoare și să emită un aviz motivat.

România are două luni pentru a răspunde și pentru a remedia problemele identificate. Dacă nu o face, Comisia poate decide sesizarea CJUE.

Raportările privind energia și clima

Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu a transmis toate informațiile necesare în raportul privind progresele înregistrate în implementarea planului național integrat privind energia și clima.

Statele membre trebuie să raporteze periodic Comisiei progresele făcute în atingerea obiectivelor privind decarbonizarea, eficiența energetică, piața internă a energiei, securitatea energetică, precum și cercetarea, inovarea și competitivitatea. Termenul pentru transmiterea raportului complet a fost 15 martie 2025.

România nu a furnizat toate informațiile necesare nici după ce Comisia i-a transmis o scrisoare de punere în întârziere în martie 2026. Din acest motiv, Bruxelles-ul a trecut acum la etapa avizului motivat. România are două luni pentru a transmite informațiile lipsă. În caz contrar, Comisia poate decide sesizarea CJUE.

Impozitarea câștigurilor din investiții

Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru modul în care sunt impozitate câștigurile obținute din transferul de acțiuni și alte instrumente financiare atunci când tranzacțiile sunt realizate prin intermediari financiari care nu sunt stabiliți în România.

Potrivit Comisiei, legislația românească prevede cote de impozitare mai mari pentru câștigurile obținute prin intermediari financiari din alte state UE sau din Spațiul Economic European, fără sediu permanent în România, decât pentru cele realizate prin intermediari stabiliți în România.

Bruxelles-ul consideră că aceste diferențe fac serviciile oferite de intermediarii financiari din alte state mai puțin atractive și pot descuraja investitorii să apeleze la astfel de servicii. Comisia consideră că situația poate încălca regulile europene privind libera prestare a serviciilor.

Este o procedură nouă, aflată la primul pas: România a primit o scrisoare de punere în întârziere și are două luni pentru a răspunde. Dacă problema nu este rezolvată, Comisia poate trece la emiterea unui aviz motivat.

Regulile privind capitalul băncilor

Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu a comunicat toate măsurile prin care a transpus în legislația națională Directiva privind cerințele de capital pentru bănci (CRD6).

Directiva 2024/1619 introduce noi reguli privind cadrul de reglementare și supraveghere a instituțiilor de credit. Termenul pentru transpunerea acesteia în legislațiile naționale a expirat, iar România nu a transmis Comisiei toate măsurile necesare.

România se află în aceeași situație cu Grecia, Spania, Țările de Jos, Portugalia și Finlanda. Comisia a trecut acum la etapa avizului motivat, după ce statele respective nu au comunicat măsurile complete de transpunere.