Valoarea înregistrată luna trecută este în creștere față de nivelul de 3,2% consemnat în august, depășește prognoza de 3,6% a piețelor și se situează cu mult peste ținta de 2% a Băncii Centrale Europene. Inflația de bază s-a situat la 2,5%, în linie cu așteptările.

Inflația din sectorul energiei a ajuns la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023, de 18,8%, în condițiile în care conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu continuă să împingă prețurile în sus.

Harry Woolman, analist pentru piețele globale de capital la Validus Risk Management, a declarat că, deși energia rămâne principalul factor, saltul din septembrie sugerează că acum este vorba despre „mai mult decât o poveste despre energie”, ceea ce face ca următoarea reuniune a BCE, din 29 octombrie, să fie una crucială.

„În ultimele zile, piețele și-au redus așteptările privind majorări consecutive ale ratelor dobânzilor, după ce președinta Lagarde a sugerat că randamentele mai ridicate ale obligațiunilor contribuiau deja la o parte din înăsprirea condițiilor monetare pentru BCE. Datele de astăzi privind inflația fac ca acest argument să fie mai greu de susținut”, a declarat Woolman.

„O bancă centrală care ține cont de experiența din 2022 nu va dori să aștepte ca efectele secundare să se consolideze înainte de a acționa.”