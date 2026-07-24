Cum se marinează corect carnea. Secretele gospodinelor și cele mai bune rețete pentru carne marinată

Marinarea este o metodă eficientă de a intensifica gustul, de a adăuga umiditate suplimentară și de a frăgezi carnea înainte de gătire. Descoperă mai jos secretele unei marinade perfecte și care sunt rețelete pentru fiecare tip de carne în parte.

În plus, o marinadă bună poate face ca bucățile mai slabe de carne să fie mai puțin uscate și pe cele mai tari mai suculente. Marinadele originale erau lichide sărate, precum apa de mare, folosite pentru conservarea alimentelor, dar și pentru frăgezire și aromatizare. De altfel, cuvântul „marinadă” provine din latinul marinara, care înseamnă „de mare”. Iată cum se marinează corect carnea și rețete pentru orice tip de carne. Cum se marinează carnea - pașii esențiali pentru o marinadă perfectă Prepararea marinadelor acasă este la fel de simplă ca 1, 2, 3 — la propriu. Urmând această formulă de bază, vei obține întotdeauna un preparat gustos și reușit, indiferent de rețetă: (1) 1 parte acid + (2) 3 părți grăsime sau ulei + (3) condimente = o marinadă delicioasă. Marinadele conțin, de obicei, un ulei și un acid — dar posibilitățile sunt nelimitate: Recomandări Video O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul ...

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Cancerul de sân nu poate fi prevenit, dar depistarea tumorilor de 3-4 mm poate ... Pentru baza uleioasă, poți folosi: ulei de măsline, de arahide, de trufe, de susan, de nuci sau ulei cu ardei iute. De asemenea, poți folosi lapte, lapte de cocos, chefir sau iaurt. Ca acid, experimentează cu diverse tipuri de oțet, vinuri, bere, suc de lămâie sau de lime. Pentru aromă, adaugă verdețuri sau condimente proaspete ori uscate, ardei iuți, ceapă, șalotă, usturoi, ghimbir, coajă de citrice; dar și sosuri gata preparate precum muștar, ketchup sau sos de soia.

Cât timp se lasă carnea la marinat În funcție de tipul de marinadă folosit și de felul cărnii, alimentele pot fi lăsate la marinat între 30 de minute și o noapte întreagă. Carnea de vită și miel suportă bine marinările lungi, dar cărnurile mai delicate, precum fructele de mare sau pieptul de pui fără piele, au nevoie de un timp mult mai scurt. Ai grijă să nu exagerezi cu marinarea, deoarece acidul din marinadă poate face carnea prea tare sau, din contră, prea moale și să se transforme într-o pastă. Timpuri recomandate de marinare: · Fructe de mare – 15 până la 30 de minute (maximum 1 oră) · Piept de pui fără os – 2 ore · Mușchi de porc – 4 ore · Carne de miel – 4 până la 8 ore · Carne de vită – 24 de ore sau mai mult Reține că scopul este aroma. Chiar dacă unele tipuri de carne beneficiază de marinări mai lungi, vor căpăta totuși un plus de gust și dintr-un timp mai scurt de marinare. Marinarea pentru 12 ore sau mai mult poate reduce timpul de gătire cu aproximativ o treime, așa că fii atent atunci când gătești pe grătar.

Marinadă pentru carne de miel Combină următoarele ingrediente: Coaja rasă și sucul de la 2 lămâi 1 căpățână întreagă de usturoi (dată pe răzătoare fină, presată sau tocată mărunt) – vezi nota 1 1/4 cană ulei de măsline 2 linguri muștar Dijon 2 linguri oțet din vin roșu 2 linguri rozmarin proaspăt tocat mărunt 2 linguri cimbru măcinat (sau 3 linguri frunze de cimbru) 2 linguri oregano uscat 1 lingură boia afumată 1 lingură chimen măcinat 1 lingură sare fină 1 lingură piper negru măcinat Pune toate ingredientele într-un bol de mărime medie. Amestecă bine cu un tel, până ce obții o compoziție omogenă. Pune până la 2,2 kg de carne de miel într-o pungă mare cu fermoar (sau într-un recipient la alegere), împreună cu toată marinada, și lasă la frigider: Rozmarinul proaspăt oferă mai multă aromă, dar poți folosi și uscat (1 lingură). Marinadă pentru iepure Ingrediente: • 1 iepure de 907 g tăiat în 8 bucăți • 120 ml ulei de măsline, împărțit • 240 ml oțet din vin alb • 350 ml vin roșu, împărțit • 2 foi de dafin • 1 crenguță rozmarin proaspăt • 1 crenguță cimbru proaspăt • 1 ceapă mică • 1 ardei iute, tocat mărunt • 470 ml roșii cherry • Sare și piper • Pâine crocantă, pentru servit Într-un bol mare, combină bucățile de iepure cu ¼ 60 ml ulei de măsline, oțetul din vin alb, 240 ml de vin roșu, foile de dafin, rozmarinul și cimbrul. Amestecă bine pentru ca toate bucățile să fie bine acoperite. Acoperă bolul și lasă la marinat cel puțin 2 ore.

Marinadă pentru rață Ingrediente · 4 linguri de sare grunjoasă · 4 linguri de usturoi pudră · 4 linguri de boia dulce · 2 linguri de zahăr brun închis · 2 lingurițe de piper negru măcinat · 2 lingurițe de ceapă pudră · 2 lingurițe de rozmarin uscat · 1 lingură de boabe de muștar · 1 linguriță de salvie măcinată · 1 linguriță de ardei iute cayenne · 200 ml ulei de măsline · 2 portocale Amestecă toate ingredientele și păstrează-le într-un borcan cu capac etanș până când ești gata de grătar. Freacă bine carnea de rață cu acest amestec de condimente, adaugă puțin ulei și puțină zeamă de portocală. Marinadă pentru pește Această marinadă proaspătă, cu citrice și ierburi, este perfectă pentru vară sau oricând îți dorești un gust clasic mediteranean. Amestecă ½ cană de ulei de măsline cu 2 linguri de suc proaspăt de lămâie (de la o lămâie) și ierburi proaspete (cum ar fi coriandru, busuioc, rozmarin sau cimbru), îndepărtate de pe tulpini și tocate lejer. Unge peștele cu marinada și lasă-l să stea aproximativ 5 minute înainte de gătire.

Marinadă pentru carne de porc Lasă carnea la marinat cel puțin 1 oră și până la 24 de ore. Cantitățile de mai jos sunt orientative pentru aproximativ 4 cotlete sau bucăți de friptură de porc, dar poți ajusta după gustul tău. Miere, sos de soia, ghimbir și usturoi · 2 linguri de miere · 2 linguri de sos de soia · bucățică de ghimbir, ras · 1 cățel de usturoi, tocat mărunt Marinadă pentru carne de vită Ingrediente: · 150 ml ulei de măsline · 100 ml sos de soia · 60 ml suc proaspăt de lămâie · 3 lingurițe sos Worcestershire (opțional) · 3 lingurițe de busuioc uscat · 1 linguriță pudră de usturoi · 1 linguriță pătrunjel uscat (fulgi) · 1 linguriță piper alb măcinat · 1 linguriță usturoi uscat mărunțit (opțional) · ¼ linguriță sos iute (opțional) Adună toate ingredientele. Pune uleiul de măsline, sosul de soia, sucul de lămâie, sosul Worcestershire, busuiocul, pudra de usturoi, pătrunjelul, piperul alb, usturoiul uscat și sosul iute într-un blender. Mixează la viteză mare până când obții o compoziție omogenă, aproximativ 30 de secunde. Poți folosi această marinadă pentru friptură de vită — se potrivește perfect cu cartofi prăjiți și o salată verde mixtă. Marinadă pentru carne de pui · 1 cană ulei de măsline extravirgin · 1/4 cană suc proaspăt de lămâie · 1/4 cană oțet alb · 2 căței mari de usturoi · 1 linguriță sare · 2 lingurițe zahăr · 1/2 linguriță sare de ceapă · 1/2 linguriță boia dulce · 1/2 linguriță muștar uscat · 1/2 linguriță oregano uscat · 1/8 linguriță cimbru uscat Amestecă totul bine și lasă carnea de pui, piept sau pulpe, în acest amestec după ce ai masat bine totul. Marinează aproximativ 2 ore în frigider.

Marinadă pentru curcan Ingrediente · 60 ml ulei de măsline extravirgin · 60 ml suc de portocale · 30 ml suc de lămâie · 30 ml sos de soia · 1/2 linguriță sare · 1/8 linguriță piper negru măcinat · 1/2 linguriță frunze uscate de cimbru · 1/2 linguriță salvie măcinată · 1/2 linguriță pudră de usturoi · 1 lingură coajă proaspătă de lămâie rasă · 1 lingură coajă proaspătă de portocală rasă · 1–2 lingurițe usturoi tocat mărunt Amestecă toate ingredientele într-un bol mic și bate-le cu un tel până se omogenizează. Usucă curcanul cu un prosop de hârtie. Pune curcanul într-un recipient adecvat sau într-o pungă mare de plastic (în funcție de cât de mare e bucată — piept, mușchi sau curcan întreg) și toarnă marinada peste el. Asigură-te că tot curcanul este bine acoperit. Acoperă și lasă la frigider pentru 30-60 de minute. Marinadă universală pentru orice tip de carne Aceste idei de marinade sunt inspirate din cultura culinară a diferitelor colțuri ale lumii. Mediteraneană: combină ulei de măsline, usturoi, coajă și suc de lămâie, oregano uscat, piper negru și fulgi de chili Tandoori: amestecă iaurt, ghimbir, usturoi, ardei iuți tocați fin, turmeric și garam masala Jerk: pune împreună usturoi, ardei iuți, ghimbir, cimbru, zahăr brun, sos de soia și piper allspice Teriyaki: amestecă miere sau zahăr cu mirin și sos de soia Barbecue: combină usturoi, zahăr brun, oțet din vin și boia dulce Aceste marinade sunt perfecte pentru pui, curcan, vită sau porc. Unele dintre ele merg și cu carne de vânat.

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