Organizația cere verificarea întregului lanț de decizie și conservarea urgentă a probelor.

Organizația susține că durata și amploarea incendiului, discontinuitățile intervenției și lipsa unei solicitări de sprijin european ridică semne de întrebare privind coordonarea operațiunilor și cere verificarea întregului lanț decizional.

De la 37 de hectare la peste 400

Potrivit IGSU, primul incendiu s-a manifestat între 9 și 25 august, într-o zonă montană accidentată și greu accesibilă. Intervenția a durat 14 zile, iar elicopterele au efectuat 676 de aruncări cu apă. La final, suprafața afectată de fond forestier era estimată la aproximativ 37 de hectare, iar incendiul a fost declarat lichidat pe 25 august.

Pe 2 septembrie, autoritățile au anunțat apariția unui al doilea incendiu în aceeași zonă. Agent Green solicită procurorilor să stabilească, prin expertiză, dacă a fost vorba despre o nouă izbucnire, o reaprindere sau despre focare care au rămas nedetectate după prima intervenție.

Ulterior, suprafața afectată a crescut considerabil. La sfârșitul lunii septembrie, IGSU anunța că intervenția continuă în zona parcului, inclusiv în apropierea orașului Băile Herculane. Peste 120 de pompieri, piloți și angajați ai structurilor silvice participau la operațiuni, iar două elicoptere Black Hawk erau folosite pentru stingerea focarelor din zonele greu accesibile.

Agent Green cere verificarea deciziilor luate de autorități

În denunț, organizația solicită identificarea persoanelor care au avut atribuții de decizie sau coordonare în perioada analizată.

Printre structurile ale căror activități sunt indicate pentru verificare se numără Departamentul pentru Situații de Urgență, IGSU, Inspectoratul General de Aviație, ISU Caraș-Severin, Prefectura Caraș-Severin, Primăria Băile Herculane, administrația parcului, structurile silvice și autoritățile centrale cu responsabilități în domeniul mediului și pădurilor.

Agent Green cere, între altele, să se stabilească cine a decis declararea lichidării primului incendiu și ce metode de verificare au fost folosite înainte de 25 august.

Organizația solicită și verificarea modului în care au fost evaluate resursele disponibile și dacă, în momentul în care situația a devenit dificil de gestionat, au fost analizate și solicitate resurse suplimentare din străinătate.„Am cerut să se stabilească cine a decis că resursele interne sunt suficiente, pe baza cărei evaluări, de ce nu au fost solicitate capacități suplimentare prin mecanismul european și de ce nu există o activare public confirmată a serviciului gratuit Copernicus EMS pentru cartarea incendiului și evaluarea pagubelor.Acesta nu este un atac politic, nu vizează un partid și nu cere sentințe pe Facebook. Dacă autoritățile au acționat corect și la timp, documentele vor demonstra acest lucru. Dacă nu, responsabilitățile trebuie individualizate.Într-un stat de drept, adevărul nu se stabilește prin comunicate triumfaliste și fotografii de grup, ci prin cronologii, documente, expertize și răspundere. Domogledul nu mai poate aștepta", spun activiștii de mediu.

Conservarea unor probe

Agent Green a solicitat conservarea urgentă a unor categorii extinse de probe.

Printre acestea se află înregistrări ale apelurilor și comunicațiilor operative, rapoarte de intervenție, ordine și planuri de acțiune, jurnale ale comandanților, date despre zborurile elicopterelor, trasee GPS și aruncările de apă, imagini de dronă și termoviziune, fotografii și filmări, precum și documentele care au stat la baza declarării incendiului drept lichidat.

Organizația solicită și păstrarea corespondenței dintre autoritățile române și structurile europene privind eventualul sprijin internațional, precum și a datelor meteorologice și a informațiilor referitoare la evoluția riscului de incendiu.Agen Green explică faptul că „Domogledul nu este doar versantul de deasupra stațiunii Băile Herculane. Este unul dintre cele mai valoroase laboratoare naturale ale Europei, parc național și teritoriu Natura 2000, cu ecosisteme carstice, specii rare și endemice, arborete de pin negru de Banat și habitatul prioritar european 9530. Un patrimoniu viu, imposibil de reconstruit printr-un contract de împădurire după ce a ars.Statul are obligația de a-i proteja pe locuitorii din Băile Herculane, dar obligația sa nu se termină la ultima casă. Deasupra orașului trăiesc alți locuitori: arbori, păsări, mamifere, reptile, insecte, fungi și solul viu. Ei nu au buletin, nu votează și nu pot suna la 112. Tocmai de aceea sunt apărați prin lege, iar Agent Green este prin statut glasul lor. Un parc național nu este un decor sacrificabil atât timp cât flăcările nu au ajuns la clădiri. Este tezaur național. Ori pădurile din parcurile naționale, toate la un loc, abia adună 1% din România", mai transmit activiștii de mediu.

IGSU: intervenția este îngreunată de teren și secetă

Incendiul de la Băile Herculane a afectat până acum peste 430 de hectare de teren. A izbucnit în luna august și încă pare greu de stins. Datele oficiale publicate de IGSU arată că intervenția în Domogled se desfășoară în condiții dificile. Zonele afectate sunt caracterizate de relief stâncos, diferențe mari de nivel și acces terestru dificil sau imposibil în anumite sectoare. Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au favorizat, de asemenea, uscarea vegetației și menținerea focarelor.

IGSU a precizat că intervenția terestră este completată de operațiuni aeriene, elicopterele fiind folosite în special pentru focarele din zonele în care echipele de la sol nu pot ajunge.

La 30 septembrie, autoritățile anunțau că cea mai mare suprafață cu focare active se afla în amonte de Cascada Cociului, cel mai îndepărtat sector de intervenție față de Băile Herculane.