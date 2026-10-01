În aceste condiții, liderii politici încearcă pentru a patra oară în ultimele 5 luni să găsească varianta de cabinet care să convingă, măcar 233 de parlamentari.

Ilie Bolojan anunță că ar fi dispus să revizuiască deciziile din propriul partid în anumite condiții și doar pentru un vot de investitură. Iar, Sorin Grindeanu n-ar zice "nu" unei rotative, dar cu el primul la rând.

Deși calea spre alegerile anticipate a fost deschisă, președintele a anunțat deja că-i așteaptă pe liderii partidelor, luni, la Cotroceni, pentru a găsi un nou nume de premier.

În preambulul consultărilor oficiale, șeful statului ar urma să aibă, în weekend, discuții informale cu șefii fostei coaliții de guvernare spun surse din administrația prezidențială.

Nicușor Dan vrea din nou o soluție miraculoasă, care să readucă cele patru partide la aceeași masă. Asta pentru că i-a exclus din nou din varianta guvernării pe cei de la AUR.

Nicușor Dan, președintele României: „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe partea de securitate, și pe partea de Uniunea Europeană, și România nu își permite asta în momentul ăsta”.

Liderul AUR, George Simion a reacționat rapid - cere alegeri anticipate.

George Simion, președintele AUR: „România a rămas blocată de mintea încâlcită a lui Nicușor Dan. Atâta timp cât România pretinde a fi o democrație avem nevoie de alegeri”.

Președintele a anunțat deja ca tot luni va face a patra nominalizare.

Surse din PSD spun că Nicușor Dan măsoară șansele a trei nume.

Primul este al lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Rămâne, însă, în calcule și Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Lista e completată de Leonardo Badea, prim-guvernator BNR.

Nicușor Dan, președintele României: „După aceste aproape cinci luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap”.

Nu la fel de multe sunt scenariile pentru forma guvernului. Fie că se va merge pe mână unui politician, fie pe mâna unui independent, cabinetul ar urma să fie format din miniștrii cu apartenență politică. Social-democrații nu ar exclude nici varianta unei rotative, dar doar dacă Sorin Grindeanu ar fi primul la rând. În plus, se angajează că nu încalcă regula lui Nicușor Dan.

Florin Manole, deputat PSD: „Sigur că, în opinia mea, un guvern cu AUR nu este o opțiune.”

Reporter: Spuneți că nu veți negocia cu AUR, asta după declarația făcută de președintele Nicușor Dan care v-a dat un pic calculele peste cap, pentru că în trecut au fost negocieri cu AUR?

Florin Manole: „Nu, noi n-am mers niciodată la Cotroceni, cu o variantă de guvern împreună cu AUR.”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Nu avem niciun fel de discuție cu PSD pentru formarea unei majorități parlamentare, iar ipoteza ca noi să votăm un guvern format doar de PSD este exclusă cu desăvârșire”.

Chiar dacă PNL a votat mai multe rezoluții în urma cărora liberalii închid ușa celor de la PSD pentru o eventuală reconciliere, Ilie Bolojan a anunțat că ar fi dispus în anumite condiții să ofere voturile necesare pentru instalarea unui nou guvern.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Nu intrăm la guvernare cu PSD. În rest putem discuta, evalua, propunerile pe care le vom avea. Vom merge în partid, vom avea o discuție cu colegii noștri și vom decide”.

Un guvern votat de PSD, UDMR, Minorități, grupurile mai mici și neafiliați - dar și de către unii parlamentari liberali - de exemplu cei care au votat și cu Adrian Vestea - ar avea șanse să treacă, la limită, de Parlament. Dacă ar fi susținut - doar pentru investitura - de PNL, ar trece fără emoții.