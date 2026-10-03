„Această scrisoare a fost pusă aici pe 12 august 1982, în timpul domniei reginei Elisabeta a II-a”, începea mesajul, relatează The Telegraph.

„Numele meu este Rachel North, locuiesc aici cu mama, tata și fratele meu și cu pisica mea, care se numește Kizzy – am 10 ani.”

Michelle Harwood, care locuiește acum în casă, a găsit bucata de hârtie în această săptămână și a început să încerce să dea de urma autoarei.

„Expresia «Pentru cel care o găsește» mi-a dat imediat fiori”, a declarat pentru BBC femeia de 36 de ani, care lucrează în domeniul caritabil.

„Nu-mi venea să cred că mesajul fusese acolo mai mult timp decât am eu de când m-am născut.”, a precizat ea.

O postare pe Facebook a dus la identificarea femeii care a scris scrisoarea

După ce a publicat scrisoarea, joi dimineață, într-un grup local de pe Facebook, considerând că era „o încercare cu șanse mici de reușită”, utilizatorii rețelei de socializare au început să o eticheteze în comentarii pe Rachel Miles.

Mai târziu, în aceeași dimineață, doamna Miles, care are acum 54 de ani și este profesoară în Milton Keynes, Buckinghamshire, a răspuns, confirmând că ea scrisese scrisoarea.

„Cred că rețelele sociale sunt grozave pentru astfel de lucruri, pentru că atât de mulți oameni sunt conectați între ei”, a spus Harwood, adăugând că este foarte posibil ca familiile lor să se fi întâlnit la un moment dat.

Miles s-a născut în Bury St Edmunds, Suffolk, în apropierea locului în care a crescut soțul lui Harwood, Jonathan. Familia Harwood a locuit anterior timp de 11 ani în complexul Betts Farm Estate, unde, potrivit spuselor lui Miles, aceasta se juca împreună cu prietenii pe vremea când zona era încă un șantier de construcții.

Ulterior, Miles le-a spus jurnaliștilor că lăsase mesajul după ce fusese inspirată de Blue Peter, emisiunea de televiziune pentru copii.

„M-am gândit pur și simplu că ar fi foarte drăguț să las, practic, o scrisoare pentru viitor și, evident, sunt foarte încântată să văd că cineva a găsit-o”, a spus ea.

Ea a adăugat că a fost „minunat” să retrăiască unele dintre amintirile copilăriei sale din Essex și „foarte plăcut” să vadă că atât de mulți dintre foștii ei vecini și-o aminteau, în ciuda faptului că ea se mutase în Buckinghamshire.