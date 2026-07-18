Rețeta originală de Ratatouille la cuptor. Trucurile franțuzești pentru legume perfect gătite

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Ratatouille
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Ratatouille este un preparat tradițional francez, obținut prin gătirea mai multor legume într-un sos pe bază de roșii. 

autor
Anca Lupescu

Rețeta clasică din Franța include roșii, dovlecei, ardei, ceapă și vinete. Preparatul poate fi servit ca fel principal, alături de pâine sau salată, ori ca garnitură lângă mămăligă, paste, piure de cartofi, quinoa sau orez. Ratatouille poate fi consumat atât cald, cât și la temperatura camerei și poate fi congelat pentru a fi păstrat mai mult timp. Gustul său devine chiar mai intens după ce este lăsat să stea o perioadă. Iată care este rețeta originală de Ratatouille la cuptor și cum se face.

Ce este Ratatouille și care este povestea din spatele preparatului tradițional provensal

Ratatouille este un preparat tradițional al fermierilor francezi, alcătuit din mai multe legume care se gătesc lent împreună într-un vas mare. La origine era considerat un fel de mâncare simplu, specific oamenilor de la țară, însă în timp a ajuns să fie inclus în meniurile restaurantelor din întreaga lume.

Denumirea „ratatouille” provine din limba occitană, vorbită în sudul Franței și în unele regiuni din Italia și Spania. Cuvântul occitan „ratatolha” este legat din punct de vedere etimologic de verbul francez „touiller”, care înseamnă „a amesteca”.

Totuși, termenul nu desemna întotdeauna preparatul pe care îl cunoaștem astăzi.

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În secolul al XVIII-lea, ratatouille era mai degrabă o tocană simplă, pregătită din resturi de mâncare și ingrediente de calitate modestă.

Abia în 1952, într-un articol publicat în revista franceză „La Vie du Rail”, apare prima rețetă de ratatouille asemănătoare celei moderne. Preparatul era prezentat ca o specialitate din orașul Nisa, în sudul Franței, preparată din legume proaspete cultivate în zonă.

De atunci, numeroși bucătari au reinterpretat rețeta clasică, adăugând ingrediente precum carne de pui, năut sau chiar cârnați.

Legumele obligatorii pentru un Ratatouille autentic și cum le alegi corect

Vânătă: Alege o vânătă fermă, dar nu foarte tare, fără zbârcituri sau zone moi. Sunt recomandate vinetele mici și medii, deoarece sunt mai puțin amare decât cele mari.

Dovlecel și dovlecel galben: Alege exemplare cu o culoare intensă și aspect proaspăt. Dovleceii mai mici sunt de preferat, deoarece cei mari conțin mai multă apă și au un gust mai puțin intens.

Ardei gras roșu: Poți folosi și ardei galben sau portocaliu. Nu este recomandat ardeiul verde, deoarece are un gust mai amar.

Pentru baza de sos de roșii: Amestecă roșii cuburi din conservă (obișnuite sau coapte pe foc), ceapă galbenă sau albă tocată mărunt, usturoi mărunțit, cimbru, sare, piper și fulgi de ardei iute. Ceapa trebuie tocată fin pentru a se integra în sos în timpul gătirii. Dacă nu ai cimbru proaspăt, îl poți înlocui cu busuioc sau rozmarin. Pentru un gust mai intens, adaugă și o lingură de pastă de tomate.

Înainte de coacere: Stropește legumele cu ulei de măsline, apoi asezonează-le cu oregano, sare și piper.

Ratatouille clasic vs. Confit Byaldi. Care este varianta spectaculoasă din filmul de animație

Cei mai mulți oameni cunosc preparatul datorită filmului de animație Disney-Pixar „Ratatouille”, care spune povestea unui șobolan ambițios ce visează să devină bucătar într-un renumit restaurant din Paris.

Pentru a reda cât mai fidel esența bucătăriei franceze și atmosfera dintr-o bucătărie profesionistă, realizatorii filmului au apelat la unul dintre cei mai apreciați bucătari din lume. Thomas Keller, proprietarul celebrului restaurant The French Laundry din Napa Valley, a fost consultant pentru toate aspectele culinare din film.

Producătorul Brad Lewis a petrecut timp în bucătăria restaurantului The French Laundry pentru a observa stilul lui Keller și modul de lucru al bucătarilor. Tot el i-a cerut lui Keller să creeze o versiune de ratatouille care să arate ca un preparat servit unui critic gastronomic.

Rezultatul a fost confit byaldi, un preparat inspirat de ingredientele clasice ale ratatouille-ului, dar realizat printr-o tehnică mult mai sofisticată.

Pentru această reinterpretare, se pregătește mai întâi un strat de piperade, un amestec gătit din ardei, ceapă, usturoi și roșii, care se întinde într-un vas de copt. Deasupra sunt așezate alternativ felii subțiri de vânătă, dovlecel, dovlecel galben și roșii, dispuse în cercuri sau în șiruri ordonate.

Preparatul este acoperit și gătit lent timp de câteva ore, pentru ca legumele să se înăbușească. La final, vasul este descoperit și introdus din nou în cuptor pentru a rumeni și carameliza ușor legumele.

La servire, legumele sunt așezate peste un strat de piperade aromată cu ierburi, iar preparatul este completat, în funcție de rețetă, cu smântână grasă și un fir de arpagic sau cu o vinegretă din oțet balsamic.

Rețeta pas cu pas de Ratatouille la cuptor. Tehnica aranjării și timpul de coacere

Ingrediente

•  1 ceapă, tocată

•  4 căței de usturoi, tocați mărunt

•  1 conservă (aproximativ 425 g) de roșii cuburi coapte pe foc

•  2 linguri de cimbru proaspăt

•  ½ linguriță sare, împărțită în două

•  ½ linguriță piper negru, împărțită în două

•  ¼ linguriță fulgi de ardei iute (sau după gust)

•  1 vânătă mică, curățată la capete și tăiată în felii foarte subțiri

•  1 dovlecel, curățat la capete și tăiat în felii foarte subțiri

•  1 ardei gras roșu, fără cotor și tăiat în felii foarte subțiri

•  1 dovlecel galben, curățat la capete și tăiat în felii foarte subțiri

•  ½ linguriță oregano

•  1 lingură oțet de vin roșu

•  2 linguri parmezan ras, pentru servire

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Într-un vas termorezistent de aproximativ 25 cm, amestecă ceapa, usturoiul, roșiile cuburi din conservă, cimbrul, ¼ linguriță de sare, ¼ linguriță de piper și fulgii de ardei iute.

Așază alternativ felii de vânătă, dovlecel, dovlecel galben și ardei gras roșu, pornind de la marginea vasului și continuând în cercuri concentrice spre centru. Suprapune ușor feliile pentru un aspect cât mai plăcut.

Stropește legumele cu ulei de măsline, apoi presară oregano și restul de sare și piper.

Acoperă vasul cu folie de aluminiu și coace preparatul timp de 45 de minute.

Îndepărtează folia și mai lasă la cuptor încă 15 minute sau până când legumele sunt fragede.

La final, stropește preparatul cu oțet de vin roșu și presară deasupra parmezan ras, dacă dorești.

Sosul Vinaigrette cu ierburi

Alternativ, folosește această rețetă de sos vinaigrette cu ierburi pentru a stropi legumele înainte să le bagi la cuptor.

•  4 linguri ulei de măsline

•  2 linguri busuioc proaspăt, tocat mărunt

•  2 linguri pătrunjel proaspăt, tocat mărunt

•  2 lingurițe cimbru proaspăt, tocat mărunt

•  1 cățel de usturoi, tocat mărunt

Amestecă toate ingredientele pentru sos și distribuie-le uniform peste legume. Acoperă vasul cu folie de aluminiu și coace preparatul timp de 40 de minute. Îndepărtează folia și mai lasă la cuptor încă 20 de minute. Servește preparatul cald.

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Etichete: retete, mancare, bucatarie, Franta, legume,

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