Yvan Durig, proprietarul şi căpitanul companiei de navigaţie Lacul Brenets, măsoară zilnic nivelul apei din bazinul rămas în partea de nord a lacului, scrie Agerpres.

„În mod normal, avem 25 până la 30 de metri aici şi am observat că acest volum a scăzut. Sunt 9 metri de apă, deci cu două treimi mai puţin. Peştii sunt cu adevărat la capacitate maximă în această zonă", a explicat el pentru AFP.

Lacul Brenets are nivelul apei foarte scăzut

Lacul Brenets (denumire elveţiană) sau Lacul Chaillexon (denumire franceză) este un rezervor natural alimentat de râul Doubs, la graniţa dintre departamentul francez cu acelaşi nume şi cantonul elveţian Neuchâtel.

Lacul se varsă într-o depresiune în formă de pâlnie care alimentează de obicei o cascadă de 27 de metri numită „Saut du Doubs", care este în prezent secată.

Pe platoul Haut-Doubs, la marginea Munţilor Jura, natura carstică a solului, cu numeroasele sale falii şi cavităţi, permite apei să se infiltreze uşor în subteran şi să dispară de la suprafaţă.

Prin urmare, locuitorii locali sunt obişnuiţi cu perioadele de apă scăzută, dar un nivel atât de scăzut este îngrijorător, iar recordul negativ din 1906 nu este departe.

Pe cea mai mare parte a lacului Brenets, apa a secat, lăsând în urmă doar vegetaţia prin care curge un pârâu subţire.

Autorităţile nu au mai intervenit din 2022

Un grup de lucru a fost creat de autorităţile franceze şi elveţiene în 2022, special pentru a explora modalităţi de limitare a infiltrării debitului de apă în fisuri, dar de atunci nu s-a mai făcut nimic.

„Lacul a secat destul de devreme în sezonul acesta, aşa că din 20 iulie a trebuit să oprim navigaţia (...) Imaginaţi-vă: în mijlocul sezonului şi trebuie să ne oprim aşa, este insuportabil pentru o companie ca a noastră", a mărturisit Durig, în timp ce cele 20 de ambarcaţiuni de croazieră ale sale rămân blocate în albia secată a râului.

„În copilărie, ne petreceam toate verile înotând pe plajă (...) distrându-ne lângă apă, scufundându-ne, sărind şi uneori chiar pescuind", a explicat David Favre, un rezident în vârstă de 76 de ani din Les Brenets şi istoric amator.

Dar „de la ultima secetă din 2018, a fost un dezastru. Din păcate, la fiecare doi ani sau în curând în fiecare an, lacul se goleşte", adaugă el, spunând că se simte „total abandonat" de autorităţi.