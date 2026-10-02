Detectivul a descoperit că acesta mergea să joace fotbal, iar compania a considerat că activitatea este incompatibilă cu starea sa de sănătate, relatează Corriere della Sera.

Bărbatul, care fusese diagnosticat cu scleroză multiplă și se confrunta și cu probleme de anxietate, a contestat concedierea în instanță. Judecătorii i-au dat câștig de cauză, iar compania a fost obligată să-i plătească despăgubiri echivalente cu 12 salarii lunare de câte 6.000 de euro brut, adică 72.000 de euro.

Detectivul l-a urmărit în perioada concediului medical

Angajatorul a documentat mai multe deplasări ale bărbatului la o bază sportivă, în zilele în care acesta figura în concediu medical. Detectivul a consemnat inclusiv faptul că bărbatul se schimba în echipament și intra pe teren pentru a juca fotbal.

În urma investigației, angajatul a fost sancționat disciplinar, iar ulterior, în martie 2024, a fost concediat.

Bărbatul a explicat în instanță că psihologii îi recomandaseră să nu se izoleze, să își păstreze relațiile sociale și să continue activitățile care îi făceau bine.

Instanța: Sportul nu a întârziat recuperarea

Un expert medical desemnat de instanță a stabilit că practicarea fotbalului nu era incompatibilă cu starea sa de sănătate și nu îi afecta recuperarea. Expertul a arătat că activitatea fizică poate avea beneficii pentru persoanele care suferă de afecțiuni neurologice și psihiatrice.

Instanța a stabilit că simplul fapt că un angajat face sport în timpul concediului medical nu reprezintă automat un motiv de concediere. Pentru ca o astfel de activitate să justifice desfacerea contractului de muncă, trebuie demonstrat că este incompatibilă cu boala sau că împiedică ori întârzie recuperarea.

Bărbatul nu a fost reintegrat în funcție, însă a obținut despăgubiri de 72.000 de euro brut. Între timp, și-a găsit un alt loc de muncă și continuă să joace fotbal.