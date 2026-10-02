Președintele cere din nou o majoritate, după trei încercări eșuate. După eșecul Cabinetului Mureșan, PNL și USR așteaptă acum să vadă ce soluție propune Nicușor Dan. Însă nu vor să guverneze alături de PSD.

Siegfried Mureșan, fost premier desemnat: „Poziția PNL în acest moment este neschimbată. Delegația va merge la consultări pentru a asculta din partea președintelui care sunt viitoarele propuneri, după care le vom discuta în cadrul partidului, vom da un răspuns și ne vom poziționa”.

Deși surse din PSD spun că acum ar putea lua în calcul rotativa guvernamentală, cei din USR, care au propus de la bun început această variantă, le cer să-și asume public dorința. Însă preferă varianta alegerilor anticipate.

Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR: „Nu vom face parte din niciun guvern alături de PSD și nu vom vota niciun guvern din care face parte PSD sau surogați de PSD”.

Una dintre variantele vehiculate ar fi un guvern condus de PSD sau de un premier acceptat de social-democrați, cu UDMR, Minoritățile, o parte din grupurile mici și neafiliații.

Florin Manole, deputat PSD: „Trebuie discutat cu toate partidele parlamentare de principiu, noi vrem să rămânem parte a soluției pentru că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Noi vom merge cu propunerea de Sorin Grindeanu”.

Pentru a ajunge la cele 233 de voturi ar mai fi însă nevoie de sprijin din zona liberală. În acest moment există o fractură în interiorul PNL, iar unii parlamentari ar putea alege să guverneze alături de PSD.

Siegfried Mureșan: „Evident, dacă cineva acționează într-o asemenea situație importantă împotriva partidului, evident că vor exista consecințe”.

AUR nu intră în calculele președintelui pentru viitorul Executiv. Șeful statului spune că participarea partidului la guvernare ar afecta relațiile României cu partenerii europeni și de securitate.

Corespondent Știrile ProTV: „Din informațiile pe care le am de la surse din PSD, probabilitatea ca Sorin Grindeanu, șeful partidului, să fie desemnat prim-ministru scade pe zi ce trece. Alte nume din partid ar fi pe listă: europarlamentul Victor Negrescu - vicepreședinte al Parlamentului European. Și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, ar fi o variantă, mai ales că acesta ar avea o relație bună cu Nicușor Dan. Doar că în pole position ar fi mai degrabă soluția unui independent. Alexandru Nazare, variantă discutată încă din momentul în care țara a rămas fără guvern cu puteri depline, pare a avea prima șansă. Alt independent, dar apropiat de PSD, mai ales că a fost senator al partidului, este Leonardo Badea, prim-guvernator al BNR. Pe lista rezervelor ar fi Luca Niculescu, dar și Eugen Tomac. Cert este că luni au loc consultări, care încep la prânz cu cei din PSD, continuă cu delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR și se încheie seara cu parlamentarii neafiliați. Președintele a anunțat că tot luni va face și a patra nominalizare de premier din ultimele cinci luni”.