Ghidul de Batch Cooking care îți transformă viața. Cum să gătești o zi și să ai mâncare proaspătă pentru toată săptămâna

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Batch Cooking
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Batch Cooking poate fi soluția simplă pentru zilele în care nu mai ai timp sau energie să gătești de la zero.

autor
Mădălina Cristea

Ideea este să pregătești într-o singură zi mai multe ingrediente și preparate de bază, pe care apoi să le combini rapid pe parcursul săptămânii. Cu puțină organizare, poți avea mese variate, gustoase și proaspete, fără să petreci în fiecare seară ore întregi în bucătărie. Află cum să gătești o zi și să ai mâncare proaspătă o săptămână întreagă.

Ce este Batch Cooking

Batch Cooking este metoda prin care gătești mai mult într-o singură sesiune, apoi împarți mâncarea pentru zilele următoare. Nu înseamnă că trebuie să mănânci aceeași rețetă toată săptămâna. Poți pregăti câteva baze simple, cum ar fi legume coapte, carne gătită, orez, sos de roșii sau linte, pe care apoi să le combini diferit de la o zi la alta.

Avantajul este că scapi de întrebarea zilnică „ce mai gătesc azi?”. Ai deja o parte din mese pregătită, iar în timpul săptămânii doar le asamblezi, le încălzești sau le completezi cu ceva proaspăt. În felul acesta economisești timp, reduci risipa și e mai ușor să eviți comenzile făcute pe fugă, conform BBCGoodfood.com.

Metoda este foarte flexibilă. Poți găti două feluri complete pentru câteva zile sau, dacă preferi mai multă varietate, poți pregăti doar ingredientele de bază. De exemplu, o proteină, o garnitură, două tăvi de legume și un sos pot deveni pe rând salată, bol cald, lipie umplută sau garnitură pentru cină.

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Pentru început, cel mai simplu este să pregătești mâncare pentru două-trei zile, nu pentru o săptămână întreagă. Pe măsură ce te obișnuiești cu sistemul, poți organiza mai multe porții. Dacă gătești pentru toată săptămâna, nu păstra însă totul în frigider până în weekend. Porțiile pentru primele zile pot rămâne la rece, iar cele pentru mai târziu se congelează din prima zi. Așa, Batch Cooking rămâne practic și sigur, fără să ajungi să mănânci preparate păstrate prea mult.

Cum îți planifici sesiunea de Batch Cooking

Începe cu programul săptămânii, nu cu rețetele. Uită-te în ce zile mănânci acasă, câte porții îți trebuie și dacă vrei să pregătești doar prânzul, doar cina sau ambele. Pentru început, e mai ușor să alegi două baze care pot fi combinate în mai multe feluri decât să gătești cinci rețete diferite. De exemplu, un sos consistent și o proteină gătită simplu pot fi folosite câteva zile la rând alături de legume, orez, paste sau salate. Important este să pregătești doar mesele pe care știi că le vei consuma.

Apoi verifică frigiderul, congelatorul și cămara. Vezi ce ai deja și abia după aceea fă lista de cumpărături. Grupează ingredientele pe categorii, ca să nu uiți nimic: legume, proteine, cereale, lactate și produse de bază. Lasă și puțin loc liber în congelator. Îți va fi mult mai ușor să porționezi preparatele dacă nu trebuie să faci spațiu în ultimul moment.

Când începi efectiv să gătești, lucrează într-o ordine clară. Spală și taie ingredientele înainte să pornești aragazul, încălzește cuptorul și începe cu preparatele care durează cel mai mult. Cât timp carnea, legumele sau cerealele se gătesc, poți pregăti sosurile, verdețurile și restul ingredientelor. Pregătește și recipientele dinainte. Cele pentru o singură porție sunt, de obicei, mai practice decât un vas foarte mare, pentru că se răcesc mai repede și poți scoate din congelator exact cât ai nevoie.

Pe fiecare recipient poți trece:

·     numele preparatului

·     data la care a fost gătit

·     numărul de porții

Și igiena contează mai mult într-o sesiune de Batch Cooking, pentru că lucrezi cu multe ingrediente în același timp. Ține carnea crudă separat de alimentele gata de consum, spală mâinile și ustensilele după ce ai lucrat cu ea și curăță blatul pe parcurs.

Ingredientele vedetă. Ce alimente sunt ideale

Cele mai bune ingrediente pentru Batch Cooking sunt cele care rezistă bine câteva zile, se porționează ușor și pot fi folosite în mai multe combinații. Legumele pentru cuptor sunt printre cele mai practice. Morcovii, ardeii, broccoli, conopida, dovleacul, dovlecelul, ceapa sau cartoful dulce pot fi coapte pe tavă și folosite apoi în salate, lipii, supe sau ca garnitură. La capitolul proteine, merg foarte bine puiul sau curcanul gătit simplu, tofu, fasolea, năutul și lintea. Peștele este mai potrivit pentru primele zile. Dacă asezonezi baza moderat și păstrezi sosurile separat, aceeași carne sau aceleași leguminoase pot avea gust diferit de la o masă la alta.

Orezul brun, quinoa, orzul, farro sau pastele integrale completează ușor mesele. Din cămară sunt utile și conservele de roșii, fasolea și lintea, pentru că se păstrează mult și te ajută să improvizezi rapid.

Pentru congelator, cele mai potrivite sunt:

·     supele

·     tocanele

·     curry-urile

·     sosurile de roșii

·     preparatele cu fasole, năut sau linte

În schimb, salata verde, castravetele, ierburile proaspete și ingredientele crocante sunt mai bune adăugate în ziua servirii. Și aici e, de fapt, unul dintre trucurile care fac Batch Cooking-ul mai plăcut: nu congelezi totul și nu pregătești fiecare farfurie până la ultimul detaliu. Păstrezi o bază gata făcută, iar în ziua respectivă adaugi ceva proaspăt. Așa, mesele nu ajung să pară toate la fel.

Reguli stricte de depozitare. Cum păstrezi mâncarea proaspătă

Frigiderul ar trebui să fie setat la maximum 4°C, iar congelatorul la -18°C. Dacă vrei să fii sigură că temperatura este corectă, un termometru de frigider este mai util decât simpla treaptă selectată din buton. Nu înghesui nici rafturile, pentru că aerul rece trebuie să poată circula printre recipiente. Mâncarea gătită se păstrează în cutii curate, bine închise și trebuie răcită cât mai repede. Preparatele perisabile ar trebui puse la frigider sau congelator în cel mult două ore de la gătire. Dacă în încăpere sunt peste 32°C, timpul scade la aproximativ o oră.

Supele, tocanele și cantitățile mari se răcesc mai bine dacă sunt împărțite în porții mici și puse în recipiente joase. Nu lăsa o oală mare pe blat ore întregi, așteptând să se răcească complet. În mijlocul ei, temperatura poate rămâne mult timp într-o zonă favorabilă dezvoltării bacteriilor.

Cât timp poți ține mâncarea gătită în frigider diferă în funcție de preparat și de recomandările autorităților. Ca regulă simplă pentru Batch Cooking, poți păstra la rece porțiile pentru următoarele două zile, iar ceea ce urmează să mănânci mai târziu să congelezi chiar din ziua în care ai gătit. Etichetează fiecare cutie cu numele preparatului și data. Pune porțiile mai vechi în față și consumă-le primele. Carnea crudă și alimentele puse la marinat nu trebuie așezate deasupra mâncării gata de consum, pentru că eventualele scurgeri o pot contamina.

Și dezghețarea trebuie făcută corect. Porțiile se pot lăsa în frigider, se pot dezgheța în apă rece sau la microunde, dar nu pe blatul din bucătărie. Dacă alegi cuptorul cu microunde, încălzește mâncarea imediat după dezghețare. La reîncălzire, preparatul trebuie să ajungă bine fierbinte și în interior, în jur de 74°C. Supele și sosurile se încălzesc până la fierbere și se amestecă bine, iar la microunde este util să rotești sau să amesteci mâncarea, ca să nu rămână zone reci.

Încălzește doar porția pe care urmează să o mănânci, nu aceeași cutie de mai multe ori. Și încă un lucru important: nu gusta mâncarea doar ca să verifici dacă mai este bună. Unele bacterii periculoase nu schimbă mirosul, gustul sau aspectul. Dacă nu mai știi când a fost gătit preparatul, a stat prea mult la temperatura camerei sau recipientul a curs, cea mai sigură alegere este să îl arunci.

Meniu simplu de Batch Cooking pentru începători

Pentru prima sesiune, nu complica lucrurile. Pregătește câteva baze pe care să le combini diferit în timpul săptămânii:

·     pui la cuptor, asezonat simplu, sau tofu

·     oală de linte în sos de roșii

·     orez brun sau quinoa

·     două tăvi de legume coapte

·     verdețuri spălate

·     lămâie

·     un sos de iaurt pentru primele zile.

Porțiile pentru luni și marți pot rămâne la frigider, iar cele pentru zilele următoare se congelează încă din ziua în care gătești.

Luni

Începe simplu: pui sau tofu, orez brun și legume coapte, toate într-un bol. La final adaugi sos de iaurt și puțină lămâie. Ai o masă completă, fără să mai gătești nimic în plus.

Marți

Folosește lintea în sos de roșii ca fel principal. Încălzește-o și pune-o peste quinoa sau orez, apoi adaugă câteva frunze proaspete. Pentru puțină textură, poți presăra semințe sau nuci chiar înainte de servire.

Miercuri

Cu o seară înainte, mută în frigider o porție congelată de pui sau tofu și legume. A doua zi, încălzește-le și pune-le într-o lipie integrală, cu frunze verzi și sos de iaurt. Practic, folosești aceleași ingrediente, dar masa arată și se simte complet diferit.

Joi

Transformă lintea într-un curry rapid. Încălzește o porție cu puțin lapte de cocos, curry și spanac, apoi servește totul cu orez. Nu pornești o rețetă de la zero, ci schimbi doar gustul unei baze deja pregătite.

Vineri

Pregătește din nou un bol cu pui sau tofu, legume coapte și quinoa, dar schimbă sosul. Poți folosi muștar cu lămâie, iaurt cu usturoi sau un dressing simplu din ulei de măsline. Ține dressingul separat până în momentul servirii, ca ingredientele să nu se înmoaie.

Sâmbătă

Folosește o porție de linte și roșii ca bază pentru o supă. Adaugă puțină apă sau supă de legume, pune și legumele coapte rămase și lasă totul să fiarbă câteva minute. Servește cu pâine integrală și ai o masă nouă din ingrediente deja pregătite.

Duminică

Scoate ultima porție congelată și combin-o cu legume, o cereală integrală și o salată proaspătă cumpărată spre finalul săptămânii.

La final, vezi ce a funcționat: ce ai mâncat cu plăcere, ce a rămas și ce ai pregătit în cantitate prea mare. După câteva astfel de sesiuni, vei ști mult mai bine cât gătește și cât consumă familia ta.

Acest meniu este doar un punct de plecare. Puiul poate fi înlocuit cu năut, tofu sau pește pentru primele zile, iar orezul cu quinoa, bulgur ori paste integrale. Ideea rămâne aceeași: câteva baze simple, combinate diferit, porții congelate din timp și ingrediente proaspete adăugate la servire.

Etichete: mancare, retete, pachete,

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