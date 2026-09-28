Într-un apartament din Budva folosit, potrivit poliției, de cetățenii ruși Aleksandar Mihailovici Krugljanski, în vârstă de 31 de ani, și Aleksandra Krugljanska, în vârstă de 42 de ani, polițiștii au găsit, în timpul unei percheziții, aproximativ un milion de euro, scrie publicația locală vijesti.me.

Ce au descoperit polițiștii la percheziții

În locuință au fost descoperite și echipamente de tehnologia informației, printre care s-ar afla și dispozitive destinate urmăririi și spionării, au declarat pentru publicația „Vijesti”, sub protecția anonimatului, mai multe surse. Potrivit informațiilor publicației, percheziția apartamentului situat la etajul al doilea al unei clădiri din Budva a durat mai mult de 12 ore.

Pe lângă bani, polițiștii au găsit dispozitive și echipamente IT, atât ambalate, cât și scoase din ambalaj, precum și medicamente.

Judecătorul de instrucție al Tribunalului de Primă Instanță din Kotor, Špiro Pavićević, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi cetățeni ruși.

Pe lângă apartamentul din Budva, a fost percheziționată și o locuință din Bar, despre care există suspiciunea că era folosită de soții Krugljanski.

După ce au fost audiați de judecătorul de instrucție Špiro Pavićević, cei doi au fost arestați preventiv pentru cel mult 30 de zile.

Cei doi au fost trimiși în arest, fiind suspectați de comiterea infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani, au confirmat reprezentanții instanței din Kotor pentru „Vijesti”.

Judecătorul i-a audiat pe cei doi în prezența avocatului și a admis solicitarea procurorilor de a dispune arestarea preventivă, motivul invocat fiind riscul de fugă.

Potrivit „Vijesti”, ambii au ales să păstreze tăcerea.

Ce au găsit în valizele lor pe aeroport

Cei doi cetățeni ruși, care dețineau și pașapoarte israeliene, au fost reținuți în urmă cu trei zile, pe aeroportul din Tivat, în timp ce încercau să se îmbarce într-un zbor către Tel Aviv cu 19 valize.

„Vijesti” a relatat anterior că, după arestare, polițiștii au confiscat de la cei doi un dispozitiv GPS cu microfon, un detector profesional de semnale radio, camere de supraveghere și echipamente de monitorizare video, componente informatice, dispozitive de stocare a datelor, cabluri și alte echipamente electronice. Cei doi au fost arestați sub suspiciunea de contrabandă și spălare de bani.

Potrivit unor informații neoficiale obținute de publicație, în 17 dintre cele 19 valize se afla echipament care i-a făcut pe anchetatori să suspecteze că ar putea fi folosit pentru urmărire, supraveghere, spionaj sau detectarea dispozitivelor de interceptare.

Printre obiectele identificate de „Vijesti” în fotografiile echipamentelor confiscate se află un dispozitiv GPS cu microfon, precum și un BugHunter Professional BH-04, aparat profesional destinat detectării emițătoarelor radio, inclusiv a microfoanelor wireless ascunse, camerelor și altor dispozitive care emit semnale radio.

În fotografii apar, de asemenea, camere de supraveghere, echipamente pentru monitorizare video, componente informatice, dispozitive de stocare, cabluri și alte echipamente electronice.

Pe lângă presupusa aparatură de spionaj, împachetată în valize și genți, polițiștii au confiscat de la cei doi 26.210 euro și 1.150 de șekeli israelieni, precum și anumite medicamente.

„În două valize se aflau medicamente și o mie de prezervative”, a declarat una dintre surse pentru „Vijesti”.

Publicația mai scrie că cei doi soți aveau vize turistice și că, în ultima perioadă, au intrat de mai multe ori în Muntenegru, unde au și locuit temporar.