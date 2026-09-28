Decizia a fost adoptată luni, în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, cu 139 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Potrivit publicației Telex, grupurile parlamentare Fidesz și KDNP nu au participat la ședință, relatează Daily News Hungary.

Telefonul, aruncat în Dunăre

Cazul vizează un incident petrecut la clubul Ötkert din Budapesta, în iunie 2024, la scurt timp după alegerile pentru Parlamentul European.

Potrivit procurorilor, Magyar a avut o altercație cu un bărbat care îl filma în club, pe 21 iunie 2024. Premierul ar fi luat telefonul acestuia și ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre.

Telefonul a fost recuperat ulterior din râu cu ajutorul scafandrilor. Procurorii au susținut la acea vreme că faptele ar putea constitui infracțiunea de furt.

Ancheta a fost inițial blocată de imunitatea lui Magyar în calitate de europarlamentar. În septembrie 2024, procurorii ungari au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității sale, însă cererea nu a fost aprobată. În consecință, ancheta a fost închisă.

După ce Magyar a trecut din Parlamentul European în Parlamentul Ungariei, în mai 2026, ancheta a putut fi reluată, iar procurorii au cerut din nou ridicarea imunității sale, de această dată de la Parlamentul Ungariei.

Ridicarea imunității nu înseamnă că Magyar a fost găsit vinovat. Decizia înlătură protecția juridică ce împiedica în prezent desfășurarea unor măsuri de anchetă care îl vizează direct și permite continuarea procedurilor penale.

Magyar le-a cerut parlamentarilor să-i ridice imunitatea

Magyar le-a cerut el însuși colegilor săi din partidul Tisza să voteze pentru ridicarea imunității. Premierul a declarat că fiecare persoană trebuie să răspundă în fața legii și că nu are nimic de ascuns. El a negat că ar fi comis o infracțiune și a spus că, în aceleași circumstanțe, ar proceda din nou la fel.

Magyar a susținut, de asemenea, că procurorii încearcă să includă cazul său în aceeași categorie cu ceea ce el a descris drept cazuri de corupție mult mai grave. El i-a criticat pe membrii fostei structuri a procuraturii din perioada guvernării lui Viktor Orbán și a acuzat autoritățile că încearcă să distragă atenția de la presupuse acte de corupție comise în timpul fostului guvern.

Procuratura a respins criticile lui Magyar, afirmând că rolul autorităților este să desfășoare procedurile în mod legal și echitabil.

Parlamentul a ridicat imunitatea și în alte două cazuri

Magyar nu a fost singurul politician a cărui imunitate a fost ridicată în cadrul ședinței extraordinare de luni.

Parlamentul a votat, de asemenea, cu 139 de voturi pentru și niciunul împotrivă, fără abțineri, ridicarea imunității fostului ministru Fidesz Balázs Hankó și a deputatului KDNP Miklós Seszták.

În cazul lui Hankó este vorba despre o anchetă privind presupuse infracțiuni legate de Fondul Național pentru Cultură, în timp ce Seszták este vizat într-un dosar referitor la compania Volánbusz.

În cazul lui Magyar, decizia înlătură astfel obstacolul parlamentar care împiedica desfășurarea măsurilor de anchetă în dosarul privind telefonul. Autoritățile urmează să stabilească dacă probele existente justifică continuarea procedurilor împotriva sa.