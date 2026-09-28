Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzători sau dezvoltatori, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum.

Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri.

Ce venit este necesar pentru un credit

Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu, pentru o garsonieră la preț mediu este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum trei ani.

Dacă vorbim de un apartament cu două camere, venitul persoanei sau familiei ar trebui să fie acum de peste 9.600 de lei, față de 7.100 de lei în 2023.

Dacă vorbim deja de un apartament cu trei camere, este nevoie de o creștere și mai mare a salariului în ultimii trei ani. Ar trebui să ajungă acum persoana sau familia la 14.000 de lei pe lună, în condițiile în care în 2023, pentru un apartament cu trei camere, era nevoie de un venit de aproximativ 10.400 de lei pentru un credit.

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