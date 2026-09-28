Pe 28 septembrie 2026, Marte intră în Leu și rămâne în acest semn până pe 25 noiembrie 2026. Perioada aduce mai multă inițiativă, curaj, dorință de afirmare și pune accentul pe acțiune și nevoia de recunoaștere.

Ritmul general devine mai direct, iar atenția se îndreaptă către obiectivele care stârnesc interes. În același timp, orgoliile se activează mai rapid atunci când eforturile nu sunt apreciate sau când controlul trebuie împărțit.

De asemenea, Marte în Leu susține exprimarea creativității, dar aduce și reacții mai rapide. Dorința de afirmare devine un motor pentru acțiune, iar tensiunile apar mai ușor atunci când lipsește flexibilitatea.

Cum influențează zodiile tranzitul lui Marte în Leu

Berbec / Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Marte le activează Berbecilor sectorul iubirii, al creativității și al proiectelor personale, mutând atenția asupra activităților care le fac plăcere. Sub această influență, devin mult mai îndrăzneți în plan sentimental și își canalizează energia spre pasiuni. Totuși, această implicare vine la pachet cu nevoia de validare, motiv pentru care reacțiile devin mult mai rapide atunci când nu se simt apreciați.

Taur / Ascendent în Taur

Marte le aduce Taurilor o activitate intensă în plan domestic, motiv pentru care se ocupă de renovări, mutări sau reamenajări lăsate în așteptare. Nevoia de a rezolva aceste chestiuni atrage după sine discuții mai ferme în familie, mai ales atunci când apar opinii diferite. Totuși, această inițiativă îi ajută să ducă la bun sfârșit lucrurile pe care le-au tot amânat.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Marte le dinamizează Gemenilor comunicarea, interacțiunile cu ceilalți, deplasările și demersurile administrative, oferindu-le energia necesară pentru negocieri, studiu și rezolvări birocratice. Sub acest impuls, nativii devin mult mai direcți și își susțin ideile cu fermitate. Totuși, acest ritm alert atrage după sine și nerăbdare, mai ales atunci când cei din jur nu reușesc să țină pasul cu ei.

Rac / Ascendent în Rac

Marte pune accent pe banii și veniturile nativilor Rac, stimulând modul în care își folosesc abilitățile pentru a câștiga mai bine. Odată cu creșterea dorinței de independență, inițiativa în plan financiar devine mult mai puternică. În același timp, cheltuielile se înmulțesc, mai ales pentru lucrurile care le fac plăcere.

Leu / Ascendent în Leu

Marte intră în semnul nativilor Leu și le amplifică inițiativa, ambiția și dorința de afirmare. Sub acest impuls, au mai mult curaj să înceapă proiecte, să își susțină interesele și să ia deciziile amânate. Totuși, aceeași energie intensă atrage după sine reacții pripite, iar conflictele pornite din orgoliu pot complica relațiile.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Marte activează nativilor Fecioară sectorul asociat subconștientului, trecutului și retragerii, motiv pentru care îi determină să lucreze mult mai discret și să își păstreze planurile doar pentru ei. Energia este redirecționată către interior, spre proiecte pe care preferă să le pregătească în liniște. Totodată, această introspecție scoate la suprafață nemulțumiri mai vechi, declanșând nevoia de a încheia situațiile care le consumă energia.

Balanță / Ascendent în Balanță

Marte le activează nativilor Balanță relațiile cu prietenii, grupurile și proiectele de viitor, motiv pentru care se implică mai mult în activități de echipă și își asumă inițiativa. Totuși, tocmai această atitudine mai hotărâtă face ca diferențele de opinie să iasă mult mai rapid la suprafață. Dincolo de aceste tensiuni trecătoare, perioada susține proiectele pe termen lung care cer curaj și implicare.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Marte le activează Scorpionilor sectorul carierei și reputației profesionale, mutând accentul pe atingerea obiectivelor. Sub acest impuls, devin mult mai hotărâți să își susțină poziția și iau inițiativa unor schimbări. Totuși, această atitudine fermă atrage după sine tensiuni cu superiorii, mai ales atunci când apar diferențe de perspectivă.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Marte le dinamizează Săgetătorilor sectorul studiilor, călătoriilor și chestiunilor administrative. Energia se îndreaptă acum spre învățare, pregătirea unor deplasări sau spre proiecte care le lărgesc perspectiva. Totodată, își susțin cu fermitate principiile, iar diferențele de opinie devin mai vizibile.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Marte pune accent pe banii administrați împreună cu alte persoane, credite, investiții și responsabilități comune. Nativii își reorganizează situația financiară și rezolvă chestiuni financiare amânate. În relațiile apropiate, pasiunea crește, dar apar și discuții despre încredere, limite și control.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Marte le dinamizează Vărsătorilor relațiile de cuplu și colaborările profesionale. Sub această influență, devin mai direcți și își exprimă clar nevoile. Apar inițiative comune, dar și confruntări atunci când obiectivele sunt diferite. Totodată, au loc discuții despre responsabilități și despre echilibrul dintre libertatea personală și nevoile celuilalt.

Pești / Ascendent în Pești

Marte le aduce Peștilor mai multă activitate la serviciu și în rutina zilnică. Astfel, au energie pentru sarcini, organizare și schimbări de program. Totuși, ritmul alert îi poate obosi, iar dorința de a rezolva totul rapid se transformă într-o sursă de epuizare în lipsa odihnei.