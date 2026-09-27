Dar cum facem noi să limităm expunerea la plastic de dimensiuni minuscule? Și să nu depășim cele 200.000 de particule, pe care le ingerăm în organism oricum, anual. Răspundem imediat la întrebare.

Microplasticele se acumulează în organism

Vedem aici câteva mii de microplastice. 200.000 acumulăm în organism, anual.

prof. univ. dr. Simina Ștefan, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Microplasticele sunt hidrofobe, deci nu sunt iubitoare de apă, ci de grăsimi. Stratul de grăsime pe care îl acumulăm față de cei ani 40-50-60 avem o grăsime total diferită, numită celulită. Nu este o grăsime pură, ci impregnată cu tot felul de compuși liposolubili, adică aceste microplastice, inclusiv aceste microplastice.”

În curând, Uniunea Europeană va impune limită de microplastice pentru apa potabilă. Pentru microplastice cu dimensiuni mai mari există deja tehnologie de filtrare. Pentru cele extrem de mici - încă nu.

Corespondent PROTV: „Cum ajunge plasticul în apă? De la toate obiectele din plastic, pe care le folosim și le aruncăm sub formă de deșeuri. De vină e - lumina. Sub acțiunea luminii solare, plasticul se degradează, se transformă în microplastic. Intră în aer și în apă.”

Plasticul ajunge în apă din obiectele uzuale

Produsele de curățenie încă utilizează microplastice pentru funcția de abraziune.

Mașina de spălat acționează asupra hainelor prin forțe de frecare. De asemenea, desprinde microplastice din haine, care ajung în apă.

prof. univ. dr. Simina Ștefan, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Apa de la stații de tratare are un conținut scăzut de microplastic, studii făcute în UE arată că nu se depășesc 400 de microplastice la 1 litru de apă, dar apa îmbuteliată poate să aibă mii de microplastice per litru.”

Din cauza tehnologiei sub presiune, apa îmbuteliată în plastic conține microplastic, ne spun chiar rapoartele Uniunii Europene. De asemenea, când desfaceți dopul, tot prin forțe de frecare, desprindeți microplastic, care intră în aer sau în apă.

Cum reducem microplasticul? Recomandările se îndreaptă spre obiectele casnice de care suntem înconjurați – să fie din metal, din lemn ori din alte materiale naturale. Covoarele, perdelele, lenjeria de pat să fie din bumbac și nu din plastic. Hainele - din fibre naturale.

Iar detergentul folosit la mașina de spălat să fie vrac, nu ambalat în pernuțe din plastic.